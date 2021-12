Von Hannover Leasing Mathias Dreyer neuer Geschäftsführer Bankenvertrieb bei Project Investment

Der gebürtige Osnabrücker bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung ein, darunter 10 Jahre in leitender Position. Mathias Dreyer war von 2004 bis 2010 für die MPC Capital AG tätig. Zuletzt verantwortete er dort als Prokurist den Gesamtvertrieb für Sparkassen und Genossenschaftsbanken. 2010 wechselte der studierte Bankfachwirt als Vertriebsleiter für den Bereich Banken und Sparkassen zur Deutschen Fonds Holding AG. Seit 2013 war Dreyer als Vertriebsdirektor Banken und Sparkassen bei der Hannover Leasing GmbH & Co. KG tätig.Mathias Dreyer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. „Die erstklassige Leistungsbilanz, die Marktführerschaft und die Bodenständigkeit des Unternehmens haben mich überzeugt. Ein exzellenter Zugang zu attraktiven Projektentwicklungen sichert die zukünftige Produktverfügbarkeit. Für unsere Geschäftspartner werden wir die Produkte kontinuierlich weiterentwickeln und den Bedürfnissen anpassen", so Mathias Dreyer.„Mathias Dreyer ist aufgrund seiner langjährigen profunden Branchenerfahrung mit sehr guter Vernetzung im Bankenumfeld unser Wunschkandidat für die neu geschaffene Position. Wir freuen uns, dass er als Geschäftsführer den Ausbau unseres Bankenvertriebs mit den im vergangenen Jahr erfolgreich gestarteten Project Publikumsfonds Wohnen 14 und Project Spezial-AIF Fünf Metropolen für semi-professionelle Investoren weiter vorantreibt", so Wolfgang Dippold, geschäftsführender Gesellschafter der Project Investment Gruppe.