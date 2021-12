Von Henderson zu Barings: Lars Albert übernimmt Deutschland-Vertrieb

Lars Albert fängt im April als Vertriebschef Deutschland bei Baring Asset Management an. Das erfuhr DAS INVESTMENT.com aus zuverlässiger Quelle. Barings kommentiert die Personalie nicht.Derzeit verantwortet Albert bei Henderson Global Investors den Vertrieb von Investmentfonds an Banken, Dachfonds, Family Offices und Vermögensverwalter. Er berichtet an Steven de Vries, der den Vertrieb im Norden Europas leitet. Im April wird Albert das Unternehmen verlassen