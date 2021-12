Von HSBC Asset Management Barings mit neuem Chef Global & Aggregate

Guy Dunham ist neuer Chef für den Bereich Global & Aggregate bei Baring Asset Management. In dieser Funktion ist er für verschiedene weltweite und gebündelte („aggregierte“) Portfolios für institutionelle Kunden verantwortlich. Anfang Mai hatte er sich bei HSBC Global Asset Management als Chef für globale Anleihen verabschiedet. Nun taucht er also bei Barings wieder auf. Für den Vermögensverwalter ist er in London tätig und berichtet an den Chef für globale Anleihen, Alan Wilde.Dunham kam 2011 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel zu HSBC. Dort war er Chef des Portfoliomanagements. Zuvor war er bei J.P. Morgan Asset Management, Fleming Asset Management und Lazard Brothers Asset Management tätig.