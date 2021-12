Von HSBC Trinkaus & Burkhardt KAS Bank baut deutsches Vertriebsteam aus

Alexander Tigges ist neuer Senior Vertriebsmanager im Deutschland-Team der KAS Bank. Somit soll er künftig die Wertpapier- und Verwaltungsdienstleitungen für Pensionsvermögen der niederländischen Bank an den deutschen Geschäftskunden bringen. In Deutschland hat die Bank dabei vor allem mittelständische Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen, Firmenkunden und Versicherungen im Blick.Tigges kommt von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf, wo er sechs Jahre tätig war. Zuletzt arbeitete er hier im Vertrieb von Wertpapierdienstleitungen. Zuvor betreute er europäische Fondgesellschaften rund um die HSBC-Fondsplattform. Vor seiner Zeit bei HSBC war er bei der Volksbank Schmallenberg tätig.