Von HSBC Trinkaus zur Ex-Vermögensverwaltung der Hypovereinsbank Thomas Lenerz und Thilo Stadler gehen nach Neuss

Im September verließen Thomas Lenerz, Direktor Vermögensverwaltung und Thilo Stadler, Betreuer vermögender Privatkunden, das Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt . Nun geben sie ihren neuen Arbeitgeber bekannt. Ab Oktober heuert Lenerz als Direktor und Stadler als Vermögensverwalter bei I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung aus Mannheim an. Beide arbeiten in der Niederlassung in Neuss bei Düsseldorf.I.C.M. Independent Capital Management entstand 1999 aus der Vermögensverwaltung der Hypovereinsbank. Die Niederlassung in Neuss wurde im Jahr 2011 eröffnet.