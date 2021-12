Von Hypo Real Estate Neue Risiko-Chefin bei Dekabank

Die Dekabank hat Manuela Better in ihren Vorstand berufen. Sie soll spätestens zum 1. Juni die Position des Risikovorstands übernehmen. Der EZB-Rat muss der Entscheidung noch zustimmen. Damit schafft die Bank den neuen Bereich Risiko.Die letzten vier Jahre war Better Vorstandsvorsitzende der Hypo Real Estate Holding und der Deutschen Pfandbrief. Die gebürtige Münchenerin verfügt über 26 Jahre Berufserfahrung und verantwortete viele Jahre das Risikomanagement der Hypo Real Estate-Gruppe.Neben Better gehören Michael Rüdiger, Matthias Danne, Martin K. Müller und Georg Stocker zum Vorstand.