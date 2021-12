Redaktion 11.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Von Instis und Privatanlegern Offene Immobilienpublikumsfonds verzeichnen hohe Mittelzuflüsse

Das Interesse von Investoren an offenen Immobilienpublikumsfonds hat deutlich zugenommen: Insbesondere Privatanleger haben in den ersten sechs Monaten 2017 bereits so viel investiert wie im gesamten Vorjahr.