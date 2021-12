Von J.P. Morgan Asset Management Allianz holt sich Pressestimme

Holger Ullrich hat als Pressesprecher zur Allianz gewechselt, gab er selbst in einem sozialen Netzwerk bekannt . Er kommt von J.P. Morgan Asset Management, wo er seit August 2011 Pressesprecher war . Dort berichtete er an Jean Guido Servais, Geschäftsleiter Marketing und Public Relations für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Vor seiner Zeit bei J.P. Morgan Asset Management war Ullrich Pressesprecher für Frankfurt-Trust, dem Asset-Manager der BHF-Bank. Davor war der ausgebildete Journalist vier Jahre in der Pressestelle der Dekabank tätig.