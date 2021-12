Von KPMG Kapilendo holt Ralph Pieper als Finanzvorstand

Der Online-Kreditmarktplatz Kapilendo holt Ralph Pieper an Bord. Als Finanzvorstand wird Pieper beim Fintech-Unternehmen ab März unter anderem die Bereiche Institutionelle Investoren und Absatzfinanzierung verantworten.

Pieper bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG beriet er in den vergangenen drei Jahren Banken und Versicherer in Fragen der Prozesssteuerung und Digitalisierung. Davor arbeitete Pieper sieben Jahre als Controller für Daimler Financial Services.