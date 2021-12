Karen Schmidt 13.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Von Logen-Partner bis Anteilseigner So viele Versicherungen tummeln sich in der Fußball-Bundesliga

Mit dem Spiel Bayern München gegen den Hamburger SV startet am Freitag die Bundesliga in ihre 53. Saison. Wirtschaftlich ist die Liga so stark wie nie – auch dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Darunter sind einige aus der Versicherungsbranche. Der Versichererverband GDV hat das Engagement der Versicherer in einer Infografik festgehalten.