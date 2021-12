Von München nach Mumbai Pioneer-Vertriebschef führt indischen Vermögensverwalter

Oliver Bilal ist Geschäftsführer des indischen Vermögensverwalters Baroda Pioneer Asset Management Company . Damit arbeitet er künftig statt in München in Mumbai. Denn seit April 2011 war er als Generalbevollmächtigter für die Investmentgesellschaft Pioneer Investments tätig. Als Geschäftsführer war er dabei für den institutionellen und den Wholesale-Vertrieb sowie das Marketing in Deutschland verantwortlich.Vor seiner Zeit bei Pioneer Investments war Bilal sieben Jahre für Allianz Global Investors Europe tätig. Dort verantwortete er zuletzt als Europa-Chef im Bereich Geschäftsentwicklung und Berater-Betreuung das institutionelle Geschäft in Europa. Davor arbeitete er fünf Jahre als Berater bei der Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge Pension Consult. Hier war er ebenfalls für institutionelle Kunden zuständig.