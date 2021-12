Von NN Investment Partners Bremer Kreditbank erweitert Vertrieb mit Senior-Berater

Mit Christoph Zitt hat die Bremer Kreditbank (BKB) am Standort Frankfurt ihren Vertrieb ausgebaut. Er ist den Angaben zufolge seit September für den Vertrieb der Publikumsfonds der französischen OFI Asset Management in Deutschland und Österreich tätig. Die BKB Bank war im Juni dieses Jahres eine Vertriebspartnerschaft mit dem Pariser Vermögensverwalter eingegangen.

Zuletzt war Zitt bei NN Investment Partners beschäftigt. Davor hat er unter anderem den Markteintritt der Pariser Investmentboutique Comgest in Deutschland federführend mitbegleitet.

Der zertifizierte Stiftungsberater hat sich in den vergangenen Jahren zudem eine Expertise bei nachhaltigen Investments angeeignet, auf den sich auch OFI AM in seinem Investmentansatz fokussiert. Die BKB will zudem von Zitts Verbindungen zu Stiftungen profitieren.