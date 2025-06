Kritik an aktueller EU-Regulierung: Richter und Ferber im Podcast

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Die Europäische Union schieße bei Regulierungsprojekten immer wieder übers Ziel hinaus – auf diesen Standpunkt können sich BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter und der EU-Abgeordnete Markus Ferber, der für die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament sitzt, einigen. Ferber war kürzlich zu Gast im BVI-Podcast „Nachdenken“, in dem er gemeinsam mit Richter über aktuelle Regulierungsvorhaben der EU sprach.

Bei der geplanten Fida-Verordnung, die auf Kundenwunsch den Datenaustausch von Investmentkonten ermöglichen will, befürchtet Richter einen übermäßigen Einfluss großer Tech-Unternehmen auf die hiesige Investmentbranche. Auch Ferber sieht in der geplanten Verordnung „mehr neue Probleme, als dass wir Probleme lösen.“ Er weist auf neue bürokratische Prozesse und ebenso die hohen Kosten hin, die beim Einrichten neuer Datenschnittstellen anfielen. Seine Empfehlung: Fida zurückziehen, denn „das passt nicht in die Zeit.“

Richter kritisiert, dass die Kommission zwar von „Burden Reduction“ und „Simplification“ spreche, aber damit keine „Deregulierung“ meine. Ferber sieht die Ursache darin, dass einmal angestoßene Projekte von ihren Initiatoren nur ungern zurückgenommen würden: „Die größten Widerstände sind in der Administration selber.“

Ein Provisionsverbot, wie es die EU-Kommission vor rund zwei Jahren erst angedacht und dann wieder verworfen hat, lehnt Ferber ab – und liegt damit ganz auf Linie des BVI, der sich in der Vergangenheit mehrfach dagegen ausgesprochen hat. Im Podcast gibt Richter zu bedenken: In Deutschland und Europa gehe der Trend ohnehin zu passiven Anlageprodukten. Ein Provisionsverbot, das den Vertrieb aktiver Fonds reguliere, sei deshalb überflüssig.

EU-Label: „Gefahr neuer Überregulierung“

Auch das Finance-Europe-Siegel, das Anlageprodukte auszeichnen soll, die zu mindestens 75 Prozent in Europa investieren und das vom EU-Mitglied Frankreich vorgeschlagen wurde, sehen beide kritisch. Ferber warnt vor zu komplexen Regeln: „Wie sind die Nachweispflichten? Müssen die Unternehmen auch nachweisen, dass sie vorwiegend in Europa investieren?“ Zudem warnt er generell vor einem staatlichen Label – und führt als Negativbeispiel das gescheiterte europäische Altersvorsorgeprodukt Pepp an. Dieses sei „so überreguliert, dass es unattraktiv ist.“

Richter und Ferber kommen auch auf die von Fondsgesellschaften zunehmend angebotenen Rüstungsinvestments zu sprechen. Der Ukraine-Krieg habe „einige Illusionen zunichte gemacht“, so Ferber. Auch Richter räumt einen Richtungswechsel seines Verbands ein: Der BVI habe Verteidigungsinvestments mittlerweile in sein Zielmarktkonzept aufgenommen. Auch bei ESG-Richtlinien solle man das Thema Rüstung nicht verdammen – wenn gleichzeitig staatlicherseits mehr Geld für Verteidigung gefordert wird, argumentiert Ferber. „Ich hoffe auch, dass das von der Bafin am Ende respektiert wird.“

