Von Schorlemer und Kaurin Ing-Diba mit zwei neuen Vorständen

Joachim von Schorlemer, bislang Deutschland-Chef der Royal Bank of Scotland (RBS),wechselt zur Direktbank Ing-Diba. Dort übernimmt er das Firmenkundengeschäft. Von Schorlemer folgt auf Martin Krebs, der seinen Weggang von der ING-DiBa Mitte August angekündigt hatte

Außerdem steigt Zeljko Kaurin, seit 2010 Bereichsleiter IT & Projektmanagement bei Ing-Diba, in den Vorstand auf. Dort wird er als operativer Chef (Chief Operations Officer, COO) die Organisationseinheiten Immobilienfinanzierung, Programm- und Projektsteuerung, Informationstechnologie, Service Center sowie Commercial Banking Operations & Business Development verantworten. Kaurin folgt auf Herbert Willius, der im Oktober 2014 in den Ruhestand ging.