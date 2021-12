Von Schroders Investec Asset Management holt Iain Cunningham

Investec Asset Management hat Iain Cunningham in sein Multi-Asset-Team geholt. Cunningham wird an Michael Spinks berichten, den Co-Leiter Multi-Asset von Investec. „Zusätzlich zur Portfolioverantwortung wird Iain die globalen Multi-Asset Kompetenzen von Investec Asset Management weiterentwickeln, mit speziellem Fokus auf unsere langjährigen Relative-Return-Growth-Strategien“, sagt Spinks.Cunningham kommt von Schroder Investment Management, wo er neun Jahre in verschiedenen Investment Management Positionen in den Bereichen Multi-Manager und Multi-Asset tätig war. Er war Co-Manager des Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fund und des Global Multi-Asset Allocation Fund.Zusätzlich verwaltete er Mandate der Global Tactical Asset Allocation und war am Aufbau der Schroders Multi-Asset Income-Reihe beteiligt. Zudem führte er das Währungsresearch des Multi-Asset-Teams.Investec Asset Management mit Hauptsitz in Südafrika verwaltet mit 145 Investmentexperten gegenwärtig umgerechnet rund 100 Milliarden Euro Vermögen.