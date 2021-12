Von SEB Asset Management zu Feri Trust Feri Trust verstärkt institutionelles Geschäft

Stefan Klomfass verstärkt bei Feri Trust ab sofort den Vertrieb an institutionelle Kunden. Dafür wird er für die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen in Deutschland verantwortlich sein. Ebenfalls soll er die bestehenden Kundenbeziehungen stärken und die Kerndienstleistungen von Feri Trust im liquiden Multi Asset und Risiko-Overlay Management sowie im Bereich der Alternativen Assets für institutionelle Anleger ausbauen.Klomfass kommt von SEB Asset Management Deutschland. Dort war er als Mitglied der Geschäftsleitung und als Vertriebsleiter für institutionelle Kunden im deutschsprachigen Raum zuständig. Weitere Stationen in Klomfass Lebenslauf sind Helaba und Helaba Trust.