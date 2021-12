Redaktion 01.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Von Spannungsbögen, Sympathiepunkten & Co. So funktioniert die Online-Beratung

Kunden von einem Produkt zu überzeugen, ist selbst in einem persönlichen Beratungsgespräch nicht immer einfach. Wie soll das dann nur in der Online-Beratung funktionieren? Jan Helmut Hönle, Spezialist für Online-Marketing, erklärt, wie Berater in einem Online-Gespräch den Spannungsbogen aufbauen, Sympathiepunkte sammeln und ihre Kunden vom Produkt überzeugen.