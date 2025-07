Der Ukraine-Krieg erschüttert langjährige Annahmen über ethisches Investieren: Vor allem Artikel-8-Fonds investieren laut Morningstar zunehmend in Verteidigungsunternehmen.

Immer mehr nachhaltige Fonds investieren in die Rüstungsindustrie

Aktualisiert am: 21. Juli 2025

Rüstungsaktien – kein No-Go mehr in ESG-Fonds?

Die geopolitische Zeitenwende seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stellt etablierte Grundsätze nachhaltiger Geldanlage auf den Prüfstand. Was einst als unvereinbar mit ESG-Kriterien galt, findet zunehmend Eingang in europäische Nachhaltigkeitsfonds: Investitionen in Rüstungsunternehmen.

Die Ratingagentur Morningstar hat im Rahmen einer Analyse Fondsportfolios miteinander verglichen – darunter auch im Zeitverlauf. Demnach haben europäische ESG-Aktienfonds ihr Engagement bei „Raumfahrt und Verteidigung“ seit Russlands Großangriff auf die Ukraine im Jahr 2022 im Durchschnitt um den Faktor 2,7 erhöht, wie Hortense Bioy, Leiterin des Research nachhaltiges Investieren bei Morningstar Sustainalytics, ermittelt hat. Der Trend habe sich noch beschleunigt, nachdem die EU-Kommission im März dieses Jahres eine neue Leitlinie zur Finanzierung von Verteidigung in Europa vorgestellt hat.

Morningstar zeichnet die Entwicklung in den unterschiedlichen Fondstypen nach: Während rund 56 Prozent der europäischen Nicht-ESG-Aktienfonds in Verteidigungstitel investiert sind, liegt dieser Anteil in ESG-Fonds bei immerhin schon 43 Prozent. Der Anstieg geht dabei überwiegend auf solche Fonds zurück, die als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR („Offenlegungsverordnung“) deklariert sind. Unter den Artikel-9-Fonds – Fonds, die nicht nur ESG-Merkmale, sondern eine klare Nachhaltigkeitsstrategie haben – konnten die Analysten dagegen keinen großen Anstieg bei Verteidigungsinvestments finden.

Im März 2025 hielten aktive europäische ESG-Aktienfonds eine durchschnittliche Allokation von 1,9 Prozent in Rüstungsaktien, verglichen mit 2,3 Prozent der Nicht-ESG-Fonds. Bei passiven ESG-Fonds lag die Quote bei 0,6 Prozent, während passive Fonds ohne ESG-Ausrichtung 1,7 Prozent investierten.

Regulatorische Kehrtwende

Diese Entwicklung spiegelt nicht nur die veränderten Marktbedingungen wider, sondern auch ein Umschwenken auf regulatorischer Ebene. So stellte die EU-Kommission Ende 2023 klar, dass die EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) Investitionen in den Rüstungsbereich nicht ausschließe.

Bei Morningstar verweist man auch auf jüngere Bekanntmachungen, in denen die Kommission betont, dass Nachhaltigkeitsangaben „horizontal für alle Branchen“ gelten würden. Der EU-Rahmen für nachhaltiges Investieren „setzt keine Beschränkungen für die Finanzierung irgendeiner Branche, einschließlich des Verteidigungssektors“.

Eine entscheidende rechtliche Weichenstellung erfolgte im Mai 2024: Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) erlaubt Fonds mit „nachhaltig“ oder „ESG“ im Namen seither, bis zu 20 Prozent ihres Kapitals ohne Nachhaltigkeitsbeschränkungen zu investieren – und damit auch in Rüstung und Verteidigung. Lediglich völkerrechtlich geächtete Waffen wie Streubomben sowie biologische und chemische Kampfstoffe bleiben tabu.

Asset Manager reagieren unterschiedlich

Die Reaktionen der europäischen Asset Manager fallen höchst unterschiedlich aus, wie eine kürzlich durchgeführte Umfrage von DAS INVESTMENT unter Branchenteilnehmern belegt. Während einige Häuser ihre Strategie grundlegend überdenken, halten andere an strengen Ausschlusskriterien fest.

DWS lockert Beschränkungen: Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Stefan Hoops verzichtet die DWS auf Beschränkungen, die eine Reihe ihrer Fonds bislang daran hinderten, Rüstungswerte zu halten. Konkret wird für Artikel-8-Fonds, die den „DWS Basic Exclusions“-Filter anwenden, ein Schwellenwert abgeschafft, der Fonds daran hinderte, Unternehmen zu halten, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes aus dem Verteidigungsbereich erzielen.

Allianz Global Investors passt Kriterien an: Allianz GI hebt zwei Ausschlusskriterien für die meisten Artikel-8-Fonds auf: die bisherige 10-Prozent-Umsatzschwelle für Militärausrüstung und -dienstleistungen sowie den Ausschluss von Nuklearwaffen, die in Ländern innerhalb des Atomwaffensperrvertrags (NPT) produziert werden. Als Begründung nennt das Haus die veränderte Einstellung zum Verteidigungssektor in Europa nach dem Ukraine-Konflikt.

Candriam vollzieht Kehrtwende: Der Vermögensverwalter hatte noch im September erklärt, Aktien aus dem Verteidigungsbereich konsequent von ESG-Fonds auszuschließen. Nun bietet er „eine Reihe unterschiedlicher Investitionsmöglichkeiten im Verteidigungssektor“ an, unterscheidet dabei allerdings zwischen konventionellen und kontroversen Rüstungsgütern.

Hartnäckige Kritiker halten Position

Nicht alle Asset Manager folgen dem Trend. Besonders deutlich positioniert sich die GLS Bank: „Die Produktion von Waffen, ihr Export und ihr Einsatz sind nicht nachhaltig! Krieg ist nicht nachhaltig“, erklärt Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu. „Dividenden aus zur Kriegsführung hergestellten Gütern können daher ebenfalls nicht nachhaltig sein.“

Auch Union Investment hält an seiner differenzierten Linie fest. „Als nachhaltiger Investor können und wollen wir Rüstung dagegen nicht direkt fördern“, betont Chief Sustainability Officer Henrik Pontzen. „Das liegt daran, dass eine Kernanforderung an nachhaltige Geschäftsfelder ist, keinen wesentlichen Schaden anzurichten ('Do no significant harm'). Waffen gehen aber notwendigerweise mit wesentlichen Beeinträchtigungen einher.“

Die Deka vertritt einen ähnlichen Standpunkt: „Unser Standpunkt ist, dass in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen keine Rüstungsunternehmen gehören. Deka-Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen dürfen daher grundsätzlich nicht in Rüstungskonzerne investieren. Aus Praktikabilitätsgründen wird dabei ein Umsatzanteil von 5 Prozent bei Unternehmen toleriert.“

Performance beflügelt den Trend

Ein wesentlicher Treiber der Entwicklung ist die herausragende Performance des Verteidigungssektors. Europäische Rüstungsaktien sind seit 2022 rasant gestiegen. Der Verteidigungssektor macht inzwischen etwa 4 Prozent des Morningstar Developed Europe Index aus, vor drei Jahren waren es noch 1,5 Prozent.

„Wenn man sich die Performance anschaut, ist es klar, dass der Ausschluss oder die Untergewichtung des Verteidigungssektors die Rendite beeinträchtigt hat“, analysiert Bioy. „Und das gilt sowohl für ESG-Fonds als auch für Nicht-ESG-Fonds.“

Laut einer Analyse von Morningstar Direct hatten im vergangenen September etwa ein Drittel der ESG-Fonds in Europa und Großbritannien rund 7,7 Milliarden Euro in den Rüstungssektor investiert. Im ersten Quartal 2022 waren es erst 3,2 Milliarden Euro gewesen.

Gesellschaftlicher Wandel spiegelt sich wider

Auch in der Bevölkerung zeichnet sich ein Meinungsumschwung ab. Einer Verivox-Umfrage zufolge haben die moralischen Vorbehalte gegen Rüstungsinvestments seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich abgenommen. Während 2022 noch 53 Prozent der Befragten solche Geldanlagen aus ethischen Gründen ablehnten, sank dieser Anteil 2024 auf 42 Prozent.

„Der Zeitpunkt, die Haltung zu dem Thema zu überdenken, war schon etwas länger her. Ganz präzise war es der 24. Februar 2022, der Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine“, erklärt Andre Koppers, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Oberbanscheidt & Cie. Sein Haus kaufte bereits einen Tag nach dem russischen Einmarsch die erste Position in Aktien des Rüstungsherstellers Rheinmetall.

Definitionsschwierigkeiten bleiben bestehen

Trotz der regulatorischen Klarstellungen bleiben erhebliche Definitionsprobleme bestehen – etwa darüber, wie Technologien mit doppeltem Verwendungszweck einzuordnen sind. „Technologien wie KI, Satellitensysteme oder Antriebe können sowohl zivile als auch militärische Anwendungen haben. Ob diese zum Ausschluss zählen, hängt davon ab, wie streng ein Fonds die Beteiligung definiert“, erläutert Morninstar-Analystin Bioy.

Die Unterscheidung zwischen kontroversen und konventionellen Waffen bleibt ebenfalls komplex. Während Anti-Personen-Minen, biologische und chemische Waffen sowie Streumunition weiterhin nicht als vereinbar mit nachhaltigen Investitionen gelten, sind die Grenzen bei anderen Waffengattungen weniger klar.

Ausblick: Geteilte Meinungen bleiben

Die fundamentale Frage nach der Vereinbarkeit von Rüstungsinvestitionen mit Nachhaltigkeitskriterien bleibt auch nach den regulatorischen Änderungen umstritten. „Man kann durchaus sagen, dass Anleger weiterhin geteilter Meinung darüber sein werden, ob Verteidigung mit Nachhaltigkeitszielen vereinbar ist“, prognostiziert Bioy.

Vermögensverwalter Michael Benz von der Qcoon-Gruppe bringt das Dilemma auf den Punkt: „Grundsätzlich muss jeder Investor selbst entscheiden, in welche Richtung sein moralischer Kompass bei Rüstungsgütern ausschlägt. Die Frage, was unter nachhaltigen oder ethischen Gesichtspunkten vertretbar ist, lässt sich leider einmal mehr nicht eindeutig beantworten.“

Die Entwicklung zeigt: Der 24. Februar 2022 markiert nicht nur eine sicherheitspolitische, sondern auch eine nachhaltigkeitspolitische Zäsur. Während Artikel-9-Fonds weitgehend bei ihren strengen Ausschlusskriterien bleiben, vollziehen viele Artikel-8-Fonds eine deutliche Kehrtwende. Die einst klare Trennlinie zwischen nachhaltigen und konventionellen Investitionen verschwimmt zusehends.