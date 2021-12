Von Trendfolge zu Lipper Leaders Rating Telos-Rating: AA für Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds (WKN: A0M2H1) von der Düsseldorfer Fondsgesellschaft Artus Asset Management mit der Note AA. Damit erfüllt der Fonds sehr hohe Qualitätsstandards. Fondsmanager Jörg Bohn und Klaus Hinkel managen den Aktienfonds.Das Anlageuniversum besteht aus europäischen Aktienfonds, börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), Rentenfonds und einzelnen Rentenwerten. Fondsmanager Jörg Bohn entscheidet, welche Investments ins Portfolio kommen und gewichtet sie.Hierzu stellt Lipper Leaders Rating dem Management seit Juli 2014 eine Bewertung in den Kategorien „konsistenter Ertrags“- und „Gesamtperformance“ zur Verfügung. Nachdem Bohn mögliche Zielfonds gefunden hat, kann er diese anhand der erbrachten Performance im Verhältnis zu der in der Vergangenheit (6 Monate, 1 Jahr und 3 Jahre) erzielten Performance gewichten. Auf Basis dieser Kennzahlen wählt er schließlich die Fonds für den Europa Core Satelliten Strategie HI aus. Das Ganze macht er einmal im Quartal.Bis Juli 2014 nutzte Bohn ein Trendfolgemodell von Trend-Consult zur Auswahl der Investments. Dieses Modell soll nun die Risikomanagementfunktion erfüllen.