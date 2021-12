Von US-Aktien bis Asien-Renten Mittelzuflüsse der wichtigsten Fondskategorien in einer Grafik

Fundstück der Woche: Auf Twitter fanden wir eine Grafik, die die jährlichen Mittelzuflüsse der wichtigsten Fondskategorien in den vergangenen zehn Jahren zusammenfasst. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die einzelnen Felder farblich unterlegt. Die Farbpalette reicht von Dunkelgrün, das für Zuflüsse von mehr als 10 Prozent steht, bis Dunkelrot, das Abflüsse von über 10 Prozent markiert.

Flows into all fund classes (all, including ETFs) pic.twitter.com/RqOjsocZDJ — Nick (@NickatFP) 19. Januar 2016 In der Tabelle, die von EPFR Global und der Deutschen Bank erstellt wurde, sind 13 Aktien- und Rentenfondskategorien vertreten, von US-Aktienfonds bis Asien- und Lateinamerika-Rentenfonds. Auch die Mittelzuflüsse in die ETFs wurden berücksichtigt. Aber sehen Sie selbst.