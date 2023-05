Frauen & Geld Podcast – Folge 1 Die ungeschönte Wahrheit über Vorsorge-Lücken und Finanzfehler: Ein ehrlicher Kassensturz, der zum Handeln inspiriert!

In der Auftaktfolge zu "Frauen & Geld" diskutieren Anissa (34) & Kathrin (53) über ihre Lebenserfahrungen und Wege zur finanziellen Verantwortung. Erfahre, seit wann und wie gern sich beide um ihre eigenen Finanzen kümmern, und warum Frauen mehr über ihre finanziellen Struggles sprechen sollten.

© Katharina Brösing – mjnt.

Frauen & Geld ist der Podcast, in dem es um wirklich alle Themen gehen soll, die Frauen in Zusammenhang mit dem Thema Geld begegnen. Die direkten und die indirekten. Das Ziel ist möglichst viele verschiedene weibliche Lebensrealitäten sichtbar zu machen, und Themen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu beleuchten.

Podcast Host Anissa Brinkhoff ist Finfluencerin und Finanzredakteurin und brennt dafür, das Thema Female Finance zu immer mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. In diesem Format kommen jede Menge Expert:innen zu Wort. Abgesehen davon hat Anissa sich aber auch vorgenommen, das echte Leben abzubilden. Durch die Gespräche mit Frauen außerhalb der Finanz- und Investment-Bubble erfahren die Hörer:innen, welche Themen Frauen in ihrem Alltag wirklich bewegen. Vor welchen Herausforderungen sie in unterschiedlichen Lebensphasen stehen und auch, ob und wie sie zum Thema Investments stehen.

In der ersten Folge spricht Anissa mit Kathrin Pabst. Kathrin arbeitet im Hintergrund als Redakteurin an diesem Podcast. Kathrin ist 53 Jahre alt und war lange alleinerziehend. Anissa ist 34 Jahre und hat keine Kinder. Das ist eine Differenz von gut 20 Jahren – und jeder Menge unterschiedlicher Lebenserfahrungen, die es zu besprechen gibt. Zum Beispiel die Frage, seit wann und wie gern sich beide Frauen um ihre eigenen Finanzen kümmern. Tabuthema Geld: Warum Frauen offen über ihre finanziellen Struggles sprechen sollten!

Anissa Brinkhoff: Wie intensiv beschäftigst du dich mit deinen Finanzen?

Kathrin Pabst: „Obwohl ich als Redakteurin in einer Digital Marketing Agentur arbeite, die auch viele Auftraggeber aus der Finanzbranche hat, würde ich nicht so weit gehen, dass ich mich wirklich gern mit dem Thema Geld beschäftige. Ich spreche aber in der jüngeren Vergangenheit auch im privaten Umfeld mit Freundinnen und Freunden bewusst offener über Geld und stelle dann oft fest, dass ich mit meinen finanziellen Struggles gar nicht so allein bin, wie es mir manchmal scheint. Wenn ich mich überwinde, werde ich eigentlich immer belohnt.“

Anissa Brinkhoff: Ich beschäftige mich tatsächlich auch erst seit 4 Jahren mit den Themen Geld und Finanzen. Und habe das große Privileg, dass mich mein Beruf dazu gebracht hat, sich damit auseinander zu setzen. Sonst wäre das nämlich eher gar nicht passiert. Finanzielle Sozialisation: Wie unsere Herkunft unser Verhältnis zum Geld prägt

Anissa Brinkhoff: Wie bist du zum Thema Geld sozialisiert? Welche Rolle hat das in deiner Familie und deinem Freundeskreis gespielt?

Kathrin Pabst: „Das Thema Geld spielte über viele Jahrzehnte weder in meinem familiären Umfeld noch Freundeskreis eine große Rolle. Oder, treffender: Es hat in unseren Gesprächen einfach keinen Raum eingenommen. Ich habe auch den Umgang meiner Eltern mit dem Familienbudget als sehr intransparent wahrgenommen und glaube auch, dass Kinder aus Unternehmerfamilien mit einem anderen Bewusstsein groß werden. Meine Eltern waren beide, in Voll- oder Teilzeit, immer fest angestellt. Ich habe im Freundeskreis einige Personen, die in Unternehmerfamilien großgeworden sind. Da wird das Thema Finanzen, Budgetierung und auch Finanz Sprache nach meiner Einschätzung viel selbstverständlicher gelebt.

Anissa Brinkhoff: Meine Eltern sind Journalist und Sozialarbeiterin, das heißt es war immer Geld da, aber auch nie besonders viel. Meine Mutter hat fast immer gearbeitet und uns vorgelebt, wie wichtig ihr das ist. Die Trennung meiner Eltern war dann trotzdem finanziell ein ziemliches Desaster und hat mich definitiv geprägt. Meine finanzielle Unabhängigkeit ist mir superwichtig und ich habe ein relativ hohes Sicherheitsbedürfnis. Und: Mein Opa fast 36 Jahre Rente bekommen, als Landschaftsgärtner zwar auch nicht wahnsinnig viel, aber er hat so gehaushaltet, dass er und immer Geld schenken und auch mal einen Urlaub bezahlen konnte. Er hat auch super genau seine Ausgaben und Einkommen dokumentiert und das fand ich beeindruckend und irgendwie ist das ein Ziel von mir: ich möchte meinen Enkelkindern auch mal was spendieren können.

Kathrin Pabst: Ja, das wäre großartig. So wie es aussieht, werden sich kommende Rentengenerationen aber wohl leider eher fragen müssen, wie sie überhaupt etwas in den Kühlschrank bekommen. Und – wovon sie die absurd steigenden Wohn- und Gesundheitskosten finanzieren sollen.

Anissa Brinkhoff: Hätte ich nur mal früher…! wie würdest du aus finanzieller Sicht diesen Satz beenden?

Kathrin Pabst: Hätte ich mal früher meine Ehrfurcht vor dem Thema Geld und auch Vermögensaufbau abgebaut. Das ist tatsächlich der größte Schmerzpunkt, den ich so fühle. Ich hätte meine Fragen zu Zusammenhängen und Begrifflichkeiten viel früher stellen sollen. Dann hätte ich viel eher verstehen können, wie Vermögensaubau funktioniert und wie ich mich und meine Existenz gut absichern kann. Da habe ich einfach viele Jahre verloren. Fehler, die weh tun und was wir daraus lernen können

Anissa Brinkhoff: Was mich im Nachhinein so richtig ärgert ist, dass ich ganz lange gedacht habe, dass mir Geld nicht wichtig ist und dass ich nicht viel Geld brauche, denn ich komme ja auch so über die Runden und dementsprechend habe ich halt auch mein Gehalt verhandelt. Jahrelang nämlich gar nicht, weil ich dachte, ich brauche ja nicht viel. Das ärgert mich so ein bisschen, dass mir das einfach nicht vermittelt worden ist, zum Beispiel in der Schule oder auch in der Universität. Bist du im Leben mal falsch finanziell abgebogen? Gibt es irgendwas, worüber du dich so richtig ärgerst?

Kathrin Pabst: Ich bin in meinem Leben aus unterschiedlichen Gründen ganz sicher mehrfach falsch abgebogen. Rückblickend würde ich sagen, dass der schwerwiegendste Fehler vermutlich die Vermeidung war. Es wirkte aus meiner Sicht irgendwie unsexy, als Frau über Geld zu sprechen. Der zweite schwerwiegende Fehler war, dass ich das Thema Finanzen in der Zeit meiner Familiengründung weiter dem Zufall überlassen habe. Ich habe da meine Gestaltungsmöglichkeiten nicht optimal genutzt.

Anissa Brinkhoff: Wie in allen anderen Lebensbereichen Fehler macht, greift man eben auch in Finanzangelegenheiten mal ins Klo. Ich finde das vollkommen ok.

Kathrin Pabst: Wobei mein Fehler leider ein sehr, sehr langer Fehler war.

Anissa Brinkhoff: Gab es auch mal Situationen, in denen du die Augen vor finanziellen Konsequenzen verschlossen hast?

Kathrin Pabst: Ganz sicher bei fast allen impulsgesteuerten Käufen. Und davon gab es einige. Also ich habe mir über eine gewisse Zeit negative Gefühle über Konsum kompensiert. Ganz stumpf. Hier ein kurzes Wellness-Programm, da eine neue Klamotte und am Ende ist man ganz entsetzt, wieviel Geld man da rausgeraucht hat. Die Bedeutung von Gendergerechtigkeit: Warum Frauen eine bessere finanzielle Zukunft verdienen

Anissa Brinkhoff: Du bist Mutter eines inzwischen erwachsenen Sohnes. Was hat sich dadurch in finanzieller Hinsicht verändert?

Kathrin Pabst: Die Mutterschaft hat sich ehrlich gesagt schon vor der Geburt ausgewirkt. Ich habe damals fast zeitgleich mit dem positiven Schwangerschaftstest ein Jobangebot einer sehr angesagt Audio-Produktions-Agentur in Berlin in der Hand gehalten und stand vor der Frage: Kind oder Karriere? Ich habe das Abenteuer Mutterschaft gewählt, mit allem, was dazugehört. Mein damaliger Lebensgefährte hat zu dieser Zeit einen Karriereschub bekommen. Da war mir glasklar, dass er da jetzt sein Ding machen kann und ich mich erst mal mich um unseren Sohn kümmere. Rückblickend betrachte ich es allerdings als Fehler, dass ich mit dem Vater meines Sohnes nicht härter verhandelt habe, was den finanziellen Ausgleich für meine „selbstverständliche“ Care-Arbeit betrifft. Die alarmierende Zahl: Durchschnittsrente von Frauen 2022 - 832 Euro

Anissa Brinkhoff: Unsere Zahl der Woche ist die 832 €. Das ist nämlich die Summe, die Frauen durchschnittlich 2022 als Rente bekommen haben. Zum Vergleich bei Männern waren es 1.304 €. Wie geht es dir mit der Zahl?

Kathrin Pabst: Ich frage mich, wie ein Mensch davon in der Stadt, zum Beispiel wie in Hamburg über die Runden kommen soll? Wohnen, Lebensmittel, steigende Gesundheitskosten? Ist ja nicht so, dass das Leben im Alter günstiger wird. Also mich macht die Ungerechtigkeit total sprachlos und das vor allen Dingen mit Blick auf die Tatsache, dass Frauen immerhin 80 % der Care-Arbeit in Deutschland leisten. Ich finde ich es unfassbar unfair, dass am Ende eines Lebens so eine große Lücke klafft.

Anissa Brinkhoff: Welchen Anspruch hast du an die Inhalte dieses Podcasts? Welche Fragen und Themen wünschst du dir und was? Wie möchtest du? Wie sollen wir das angehen?

Kathrin Pabst: Wir Frauen haben einen enormen Nachholbedarf im Umgang mit Geld und unseren Finanzen. Wir sind strukturell jahrhundertelang benachteiligt gewesen und „spielen“ beim Thema Geld und Investments noch gar nicht so lange mit. In Deutschland dürfen Frauen ja erst seit 65 Jahren überhaupt eigenes Geld haben. Und noch vor knapp 50 Jahren konnte ein Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau einfach kündigen, wenn er fand, dass sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachkam. Also ich freue mich sehr, wenn wir das Thema Frauen und Geld irgendwie in einer Weise angehen, die anderen Frauen Mut macht, sich mit dem eigenen Geld zu beschäftigen. Wäre großartig, wenn wir es schaffen, Hemmungen abzubauen, Begrifflichkeiten auf Augenhöhe zu erklären und niemanden durch zu abgehobenes Finanz Fachchinesisch abzuhängen. Einfach schöne Geld Gespräche unter Frauen mit Frauen, durchaus auch gern mal mit engagierten Männern, die den Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen nicht als Bedrohung, sondern auch als Chance verstehen. Das wäre Super.