Redaktion 08.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Von wegen Altersarmut 10 Mythen zur Riester-Rente & Co.

Die Riester-Rente ist gescheitert, die gesetzliche Rente der sichere Weg in die Altersarmut - an den Katastrophen-Szenarien, die die Parteien im Wahlkampf gerne bemühen, ist gar nicht so viel dran, wie viele denken. 10 Mythen zur Rente im Realitäts-Check.