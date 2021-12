Von wegen große Rotation Aktien- versus Rentenfonds: Mittelzuflüsse in den vergangenen 12 Monaten

In den letzten Monaten haben verschiedene Marktbeobachter auf eine mögliche große Rotation zwischen Anleihen und Aktien hingewiesen. Zwar gab es in den letzten Jahren immer mal wieder einige Monate, in denen die Anleger Aktienfonds kauften, während gleichzeitig Rentenfonds verkauft wurden, da es sich hierbei aber nur um einzelne Monate handelte, kann man nicht von einer großen Rotation sprechen.In den letzten 12 Monaten verliefen die Mittelbewegungen der beiden Anlageklassen, wenn auch auf unterschiedlichen Niveau, im Gleichlauf. Hierbei ist es bemerkenswert, das seit Beginn des Jahres 2014, die Mittelzuflüsse in Rentenfonds, trotz des positiven Marktumfeldes, deutlich über den Zuflüssen in Aktienfonds liegen.