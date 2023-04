Interview René Weinhold: „Vontobel steht für aktives Investieren“

Welche Asset-Management-Marken schätzen die Fondsselekteure? Das wollte die Broadridge-Studie herausfinden, dazu wurden etwa 1200 Fondsselekteure in zehn Kernmärkten befragt. Die Ergebnisse der Studie sind hier detailliert aufgeführt. Einer der großen Aufsteiger ist Vontobel AM. Ein Interview mit René Weinhold, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich.

DAS INVESTMENT: Respekt, 41 Plätze hoch – hat sich die erste Euphorie bereits gelegt?

René Weinhold: Wir freuen uns über die Ergebnisse, sie sind ein Beweis für unser Engagement für unsere Kunden. Der Broadridge-Bericht erfasst die Wahrnehmungen von mehr als 1.200 Fondsselektoren von Drittfonds, die in Europa, APAC und den USA zum Verkauf stehen. Dies ist ein wichtiger Erfolg und ein Indikator für die Bereiche, die wir weiter verbessern müssen.

Wie bewerten Sie das Abschneiden im europäischen Konzert?

Weinhold: Vontobel liegt im europäischen Ranking auf Platz 22 und gehört in der Schweiz, in Großbritannien und in Italien zu den Top 25 der Vermögensverwalter. Darüber hinaus hat sich Vontobel in Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden im Markenranking verbessert. In anderen Märkten haben wir noch Verbesserungspotenzial.

Welche Botschaft nehmen Sie mit aus dieser Studie?

Weinhold: Wie bereits erwähnt, freuen wir uns zwar über die Ergebnisse, wir arbeiten weiter daran, unseren Kunden ein großartiges Serviceangebot zu bieten. Die Wahrnehmung von ansprechendem Investment-Know-how und Anlagekompetenz hat sich verbessert. In anderen Bereichen haben wir noch Raum für Verbesserungen.

Ganz ernsthaft: Welche Strategie setzen Sie künftig um, auch angesichts eines drohenden Provisionsverbots?

Weinhold: Provisionen haben bei Vontobel und der Gesamtstrategie noch nie eine übergeordnete Rolle gespielt, daher sehen wir hier keinen strategischen Änderungsbedarf.

Wo sehen Sie bei Vontobel AM noch Luft nach oben, was wird bereits erstklassig umgesetzt?

Der Umfrage zufolge haben wir uns in vier Bereichen verbessert: attraktive Anlagestrategie, Kompetenz, Zuverlässigkeit sowie unsere Position als internationaler Player. In Bereichen wie "Innovation/Anpassung an Marktveränderungen" und "Soziale Verantwortung/Nachhaltigkeit" müssen wir jedoch noch arbeiten.

In zwei Sätzen: Wofür steht Vontobel AM?

Weinhold: Vontobel steht für aktives Investieren. Als reines Investmentunternehmen wollen wir unseren Kunden helfen, eine bessere Zukunft zu gestalten.

Welche Rollen spielen Fondsselekteure im täglichen Vertriebsgeschäft? Gibt es länderspezifische Eigenarten beim Selektieren?

Weinhold: Fondsselektoren, von globalen Banken bis hin zu kleineren unabhängigen Finanzberatungsunternehmen, spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards und Anlagestrategien. Da die Fondsselektoren unterschiedliche Kundenbedürfnisse haben und es auch einige länderspezifische Bedürfnisse abzudecken gilt, sind wir durch den engen Kontakt mit ihnen in der Lage, wichtige Informationen über die unterschiedliche Nachfrage nach Produktstrategien und über die verschiedenen Faktoren zu sammeln, die für die Kundenbetreuung von Bedeutung sind. Solche Beziehungen helfen uns auch zu analysieren, wie sich die Produktnachfrage entwickelt, und so die Produktentwicklung zu erforschen, sind also eine gute Quelle, um Chancen und Herausforderungen für unsere Branche zu identifizieren.

Versetzen Sie sich in den Rolle eines Fundbuyers für welche Disziplin ist Vontobel AM gesetzt, welche Disziplin geht noch an die Konkurrenz und dort an wen?

In unserer Branche hat jeder Anleger ein anderes Risikoprofil und andere Renditeerwartungen. Vontobel glaubt an aktives Management und wir glauben, dass wir mit unseren diversifizierten Strategien, die verschiedene Anlageklassen abdecken, gut positioniert sind. Im Bereich Fixed Income verfügen wir über ein starkes Anlageangebot in Schwellenländern, in Multisektor-Anleihen sowie in IG-Anleihen aus Industrieländern. Bei den Aktien sind die Lösungen für Schwellenländer und Impact Investing bei den Fondsselektoren hoch angesehen.