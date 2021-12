Vontobel Bank ernennt neuen Vorstandssprecher

Die Schweizer Bank hatte im Februar 2009 eine Vollbanklizenz erhalten und zwei Monate später ihr Geschäft in Deutschland aufgenommen . Unter dem Dach der Bank Vontobel Europe AG fasst Vontobel die geschäftlichen Deutschland-Aktivitäten in den Bereichen Private Banking, Asset Management und Investment Banking zusammen. Neben Frank Wieser bilden Alois Ebner, Andreas Heinrichs und Richard Zweng den Vorstand.

Wieser soll den Ausbau der Deutschland-Aktivitäten der Vontobel-Gruppe weiter vorantreiben. Der 47-Jährige ist seit rund 18 Jahren im Private Banking und in der Vermögensverwaltung in Deutschland tätig. Unter anderem bekleidete er Führungspositionen bei Sal. Oppenheim und der Deutschen Bank. Zuletzt leitete der Diplom-Kaufmann die Niederlassung von Sal. Oppenheim in Düsseldorf, die in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden tätig war.