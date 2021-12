Vontobel baut Rententeam aus

Die Investment-Sparte der Vontobel Gruppe hat zwei neue Analysten. David Walls und Stefan Hüsler werden in Zukunft Unternehmensanleihen und weitere Credit-Produkte für Vontobel durchleuchten.Hüsler verantwortet als Kreditanalyst die Analyseabteilungen Investitionsgüter, Grundstoffe und Finanzdienstleistungen. Zuvor war er unter anderem bei der UBS, Pemba Credit Advisors, und Man Investments tätig.Walls stößt vom Anleiheberater Waddell & Reed zum Unternehmen. Dort verantwortete er die Beratung für hochverzinsliche Anleihen. Bei Vontobel wird er stellvertretender Portfoliomanager und Kreditanalyst des Vontobel High Yield Bond.Vor seiner Zeit bei Waddell & Reed gründete er die Investmentgesellschaft Three Seas Capital. Er war zudem Gesellschafter und Portfoliomanager bei Highland Capital Management.Die Schweizer Vontobel Gruppe verwaltet mit etwa 1.500 Mitarbeitern ein Vermögen in Höhe von rund 140 Milliarden Schweizer Franken.