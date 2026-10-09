Vontobel bekommt zwei Zugänge im institutionellen Vertrieb
Vontobel stellt Alexander Geng und Iris Meyer für den institutionellen Vertrieb in Deutschland und Österreich ein. Beide kommen aus dem Asset Management der Commerzbank-Gruppe. Sie betreuen Investoren künftig von Frankfurt aus und berichten an Thomas Adler, den Leiter des Vertriebs für institutionelle Kunden in beiden Ländern. Auch Adler kam erst im Mai dieses Jahres von der Commerzbank zu Vontobel.
Geng arbeitet als Senior Relationship Manager und konzentriert sich auf Versicherer. Und Meyer ist als Client Services Manager für die Betreuung dieser Kunden zuständig.
Vertriebserfahrung aus der Commerzbank
Geng war zuvor Direktor für den institutionellen Vertrieb der Commerzbank-Gruppe an Investoren zuständig, die der Versicherungsaufsicht Solvency II unterliegen. Davor arbeitete er im Vertrieb von Victoria Partners und in verschiedenen Positionen bei der Meag. Meyer kommt als Kundenberaterin für institutionelle Kunden ebenfalls aus dem Asset Management der Commerzbank.
„Mit ihrer Erfahrung und Expertise werden sie einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau unseres institutionellen Geschäfts in Deutschland und Österreich leisten“, sagt Adler zu den beiden Personalien. Vontobel verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 273 Milliarden Euro.