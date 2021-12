Vontobel-Duo: Von Osteuropa zu Hedge-Fonds

Günter Faschang macht sich mit einem eigenen Hedge-Fonds selbständig. Das berichtet der Branchendienst Börse Express. Demnach startet der ehemalige Leiter des Wiener Osteuropa-Managerteams bei Vontobel Asset Management Anfang Oktober eine neue Investmentgesellschaft.Mitgründer des Unternehmens ist Thomas Neuhold, der als Portfoliomanager in Faschangs Anlageteam Aktien Osteuropa arbeitete. Das Manager-Duo war bereits für einen Hedge-Fonds der Vontobel verantwortlich.Faschang war bisher Manager des Central and Eastern European Equity (WKN: 973839). Doch mit diesem Fonds hatte er in der Vergangenheit nur wenig Erfolg. Grund dafür war, dass Faschang russische Aktien in seinem Portfolio stark untergewichtete. Künftig wird der Fonds von Pascal Curtet von Zürich aus gemanagt.