Vontobel ernennt Fredy R. Flury zum Leiter Finanzprodukte in Singapur

Fredy R. Flury übernimmt ab Dezember 2013 die Leitung der Finanzprodukte des Bankhauses Vontobel in Singapur. Damit wird er auch Geschäftsführer der Vontobel Financial Products (Asia Pacific). Mit der Beförderung Flurys will Vontobel die Region Asien weiter erschließen. In diesem Rahmen soll Flury den Vertrieb strukturierter Produkte und die Vermarktung der hauseigenen Multi-Issuer-Plattform vorantreiben.Flury ist seit über zehn Jahren für Vontobel tätig und war zuletzt Rentenchef im Bereich Währungen.