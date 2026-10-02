Liv Wyen übernimmt bei Vontobel zum 1. Oktober die Leitung des Private-Clients-Geschäfts. Vorgänger Thomas Fischer wird Vice-Chairman.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Wyen das Private-Clients-Geschäft von Vontobel in Deutschland an den Standorten München, Hamburg und Düsseldorf. Wyen übernimmt die Aufgabe von Thomas Fischer, der künftig als Vice-Chairman für Deutschland Private Clients und die Kundenberatung begleiten wird.

Als Vorstand der Bank Vontobel Europe verantwortet Fischer zudem die Bereiche Institutional Clients und Structured Solutions in Deutschland. Als Vorständin für Private Clients ergänzt Wyen das bestehende Gremium um Fischer und Anton Hötzl, so die Mitteilung.

Zuvor Stationen bei BNP Paribas und HSBC

Wyen arbeitete zuletzt bei BNP Paribas als Head of Strategic Clients Germany. Zuvor bekleidete sie Führungspositionen bei HSBC Deutschland, unter anderem als Leiterin Private Banking Germany, und gehörte der Geschäftsleitung von HSBC in Deutschland an.

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„Gemeinsam mit einem Team von 14 Expertinnen und Experten in Düsseldorf wird Liv Wyen unsere Präsenz in Nordrhein-Westfalen weiter stärken und die Entwicklung unseres Geschäfts in der Region vorantreiben. Der Standort Düsseldorf bringt uns noch näher an unsere Kundinnen und Kunden und schafft beste Voraussetzungen, um unser Geschäft in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, sagt Jean-Pierre Stillhart, Leiter Private Clients in der DACH-Region.

Private Kunden betreut die Bank über die Niederlassungen in München, Hamburg und nun auch Düsseldorf. In Frankfurt berät Vontobel institutionelle Kunden, und dort steuert das Institut zudem das europäische Geschäft mit strukturierten Produkten außerhalb der Schweiz.

Das neue Büro liegt an der Königsallee im historischen Girardet-Haus im Zentrum Düsseldorfs. Vontobel verwaltet ein Vermögen von rund 273 Milliarden Euro.