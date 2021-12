Vontobel startet als Vollbank in Deutschland

Unter dem neuen Dach der „Bank Vontobel Europe AG“ führt Vontobel sukzessive die geschäftlichen Deutschland-Aktivitäten in den Bereichen Private Banking, Asset Management und Investment Banking zusammen. Das neue Kreditinstitut ist eine Tochtergesellschaft der in der Schweiz börsennotierten Vontobel Holding AG und mit einem Eigenkapital von 50 Millionen Euro ausgestattet. Zum Start am 1. Mai wird sie 50 Mitarbeiter beschäftigen. Der Vorstand der Bank setzt sich zusammen aus Sprecher Dr. Dirk Drechsler, Alois Ebner, Andreas Heinrichs und Richard Zweng. Dem dreiköpfigen Aufsichtsrat steht Herbert J. Scheidt, CEO der Vontobel-Gruppe, vor. Bereits im Februar 2009 hatte Vontobel die Vollbanklizenz der Bafin erhalten (DAS INVESTMENT.com berichtete). „Wir haben die klassischen Schweizer Bankiers-Tugenden Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Professionalität und eine weit überdurchschnittliche finanzielle Solidität im Gepäck. Damit wollen wir Deutschland zu unserem zweiten Heimatmarkt ausbauen und Vontobel auch hierzulande als führende Schweizer Privatbank positionieren“, betont Vorstandssprecher Drechsler. Die Vontobel-Gruppe betreut deutsche Kunden bereits seit 2002 mit Niederlassungen in München, Frankfurt, Köln und seit Ende 2008 auch in Hamburg.