Ansgar Neisius 21.10.2011 Aktualisiert am 27.01.2012 - 13:44 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Vontobel startet nachhaltigen Schwellenländer-Aktienfonds

Die Schweizer Privatbank Vontobel erweitert ihre bestehende Produktpalette an nachhaltigen Fonds in Deutschland. Der Global Responsibility Emerging Markets Equity (WKN: A1JJMA) ist jetzt auch hierzulande und in Österreich zum Vertrieb zugelassen.