Thomas Adler übernimmt bei Vontobel die Leitung des institutionellen Vertriebs in Deutschland und Österreich. Er bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit.

Deutschland und Österreich Vontobel holt Manager von der Commerzbank für institutionellen Vertrieb

Thomas Adler leitet seit Mai das institutionelle Geschäft von Vontobel in Deutschland und Österreich.

Die Fondsgesellschaft Vontobel hat Thomas Adler zum Leiter des institutionellen Geschäfts für Deutschland und Österreich ernannt. Er ist seit dem 1. Mai im Amt.

Adler wechselte von der Commerzbank Asset Management, wo er zuletzt als Managing Director und Leiter des institutionellen Geschäfts EMEA tätig war. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit – mit einem klaren Schwerpunkt auf dem institutionellen Vertrieb.

Weitere berufliche Stationen führten Adler zu Invesco und Allianz Global Investors. Seine Karriere begann er bei der Deutschen Bank.

Über Vontobel

Vontobel ist eine international tätige Fondsgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich. Per 30. Juni 2025 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von 233 Milliarden Schweizer Franken (rund 253 Milliarden Euro).