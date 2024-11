Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 5. November ist der S&P 500 um rund fünf Prozent gestiegen. Das entspricht fast der durchschnittlichen Performance, die die Wall Street in der Vergangenheit in einem ganzen Jahr erzielt hat. Wirklich überraschend ist diese Entwicklung nicht. Bereits im Vorfeld der Wahl hatten Aktienanleger auf einen Sieg Trumps gesetzt und die Kurse nach oben getrieben.

Es gibt mehrere Gründe für diese Rally. Generell sind die Amerikaner mehrheitlich der Meinung, dass der Geschäftsmann Trump mehr von der Wirtschaft versteht als seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris, die mit teils unpopulären und wirkungslosen Ideen in den Wahlkampf gezogen war wie die Deckelung der Lebensmittelpreise.

Vor allem aber wollte Harris die befristete Senkung der Unternehmenssteuern von 28 auf 21 Prozent rückgängig machen. Trump hingegen will sie sogar noch weiter senken. Im Gespräch ist ein Satz von 15 Prozent. Davon würden die Gewinne der US-Unternehmen direkt profitieren. Schon zu Beginn seiner ersten Amtszeit, als Trump die Steuern erstmals senkte, waren die US-Aktienmärkte haussiert.

Außerdem will er die Einfuhrzölle für Produkte aus Europa und vor allem aus China deutlich erhöhen. Dies könnte vor allem kleinere US-Unternehmen ein Stück weit vor ausländischer Konkurrenz schützen. Zudem beziehen sie tendenziell weniger Vorprodukte aus Europa oder China und sind daher von Preissteigerungen durch Importzölle weniger betroffen als große Unternehmen.

Da Zölle insgesamt die Preise für den Konsumenten erhöhen, soll auf der anderen Seite auch die Einkommenssteuer reduziert werden. Netto wird der US-Konsument bei voller Umsetzung der Zölle aber belastet werden.

Weniger Vorschriften und Verbote, mehr Profit

Darüber hinaus will Trump deregulieren. Auch davon würden Unternehmen profitieren, kleinere vermutlich mehr als größere. Denn die Bürokratie macht den Mittelständlern das Leben überdurchschnittlich schwer, weil sie sich im Gegensatz zu Konzernen dafür oft keine eigenen Abteilungen leisten können.

Das stärkste Argument für amerikanische Small Caps ist jedoch ihre historische Unterbewertung. Ihr Bewertungsabschlag ist gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr und in diesem Ausmaß kaum zu rechtfertigen. Hier besteht erhebliches Aufholpotenzial.

Da Trump nicht nur die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, sondern die Republikaner auch beide Kammern des Kongresses erobert haben, kann er gewissermaßen durchregieren und seine Vorstellungen gegebenenfalls eins zu eins umsetzen. Dies gilt insbesondere für die im Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen und Deregulierungen.

Hinzu kommt, dass sich die amerikanische Wirtschaft insgesamt sehr robust entwickelt. Die Arbeitslosenquote liegt bei rund vier Prozent. Damit herrscht in den USA gewissermaßen Vollbeschäftigung. Vereinfacht gesagt: Die meisten Amerikaner haben einen Job. Joe Sixpack hat also genug Geld in der Tasche, um weiterhin beherzt shoppen zu gehen. Für eine gute Konsumstimmung ist also gesorgt.

Schließlich stehen die Chancen gut, dass die US-Notenbank auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr am 18. Dezember die Leitzinsen noch einmal um 25 Basispunkte auf dann 4,25 bis 4,5 Prozent senken wird. Die US-Terminmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt auf fast 80 Prozent, obwohl zuletzt die Inflation von 2,4 auf 2,6 Prozent gestiegen ist.

Mehr USA und weniger Europa

Es gibt also gleich mehrere Gründe, den US-Anteil in der Aktienquote zu erhöhen, da mit weiteren Impulsen für die amerikanische Binnenwirtschaft zu rechnen ist, was Rückenwind für die dortigen Aktienmärkte bedeuten würde. Aufgrund der genannten Argumente sind hier vor allem US-Small-Caps aussichtsreich. Eine höhere Gewichtung von US-Aktien kann beispielsweise zu Lasten europäischer Werte gehen, die unter der schwachen Konjunkturentwicklung und möglichen Importzöllen der USA leiden.

Im Gegensatz zu den amerikanischen Nebenwerten dürfte eine andere Anlageklasse unter Trumps Plänen leiden: Öl. Unter dem Motto „Drill, baby, drill“ hat Trump im Wahlkampf angekündigt, die Ölförderung in den USA auszuweiten. Dazu könnte er Umweltauflagen und -verbote lockern oder ganz abschaffen.

Außerdem versprach er, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sofort zu beenden. Sollte Trump dies tatsächlich gelingen, könnte wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt strömen. Die Sorte WTI hat sich seit Trumps Wahlsieg bereits um fast fünf Prozent verbilligt und ist unter die Marke von 70 Dollar pro Barrel gefallen. Sollte es mit dem Ölpreis weiter bergab gehen, würde das die Amerikaner an der Zapfsäule sicher freuen.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten ist seit Oktober 2023 Investmentchef der Apobank. Dort verantwortet er auch die Vermögensverwaltung und das institutionelle Anlagegeschäft. Zuvor ist er in der gleichen Position bei der Bethmann Bank tätig gewesen. In der Vergangenheit war Pfingsten außerdem für Hauck & Aufhäuser, Sal. Oppenheim, Deka Asset Management und die Allianz-Gruppe aktiv.