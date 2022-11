Im Oktober musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien, Identitätsdiebstahl und fehlende Wertpapierprospekte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Ascent Wealth Creations , Betreiber der Webseite ascentwc.com

, Betreiber der Webseite Dexit-Finanzen , Betreiber Webseite dexit-finanzen.com

, Betreiber Webseite Heba Tech LCC , Betreiber der Webseite dynexiontrade.com



, Betreiber der Webseite DashStamp Ltd. , Betreiber der Webseite dashstamp.pro

Betreiber der Webseite Definite Area , Betreiber der Webseite definitearea.com

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite bitcoin-fastprofit.com/de

Betreiber der Webseite mitcryptos.de

Betreiber der Webseite bitcoin-convert.io

Eudaimon Consulting LCC , Betreiber der Webseite stellarfx.io

, Betreiber der Webseite BFE Bank , Betreiber der Webseite bfe-bnk.co

, Betreiber der Webseite dreizeichen Stiftung

Auch Vorsicht geboten ist bei den Webseiten axiscapital.io und giscapital.world. Das angebliche Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), welches die Betreiber vorweisen, um eine „gesetzliche Handlung“ der Plattform zu bestätigen, sei eine Fälschung, so die Bafin. Das BMF verschicke keine solche Schreiben.

Ohne Erlaubnis unterwegs sind außerdem die Betreiber der Plattform enerixinvest.pro – Bamboozle Group LTD. Die Kontaktaufnahme der Firma erfolge über Social Media. Um die Anleger zu weiteren Einzahlungen zu bewegen, werden auch Kontaktaufnahmen der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ( Esma ) vorgetäuscht. Die Bafin stellt klar: Weder sie noch andere europäischen Aufsichtsbehörden kontaktieren Verbraucher direkt, um Gelder zu entsperren, abzulösen oder zu besteuern. Zudem weist die Ausicht auf den Namen der Plattform hin: Das englische Wort „bamboozle“ bedeutet übersetzt „beschwindeln“.

Zudem ist die Erfolgskapital Group Holding Ltd. ohne Erlaubnis der Bafin unterwegs. Das Unternehmen gibt vor, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) reguliert zu werden, was gemäß einer veröffentlichten Warnmeldung der Finma nicht den Tatsachen entspricht.

Falsche Hilfsangebote

Mit vermeintlichen Hilfsangeboten will die Webseite kryptomarktaufsicht.com Verbraucher ködern. Dort wird angeboten, Betrugsopfer dabei zu unterstützen, ihr Geld zurückzuerlangen. Dafür sollen die Betroffenen ihre persönlichen Daten hinterlassen. Die Bafin empfiehlt, sich keinesfalls auf dieses Hilfsangebot einzulassen und keine Login-Daten, Passwörter, Kreditkartennummern, Kontoverbindungen oder ähnliches herauszugeben. Es handelt sich um einen Betrugsversuch.