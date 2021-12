Schlimme Finger im September 2021 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Der September wirkt recht ruhig, was die definitiven schlimmen Finger der Finanzbranche angeht. In vielen Fällen ermittelt die Bafin noch, die Resultate melden wir, wenn sie vorliegen. Einige dreiste und miese Maschen gab es trotzdem wieder – und ziemlich viele wohlklingende Namen für Mitarbeiter in der Geldwäsche.