Schlimme Finger im Dezember 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt regelmäßig vor Finanzmarktteilnehmern, die sich nicht an die Spielregeln halten. Wer im Dezember auf die Blacklist kam – und aus welchen Gründen – steht hier.

Deutlicher Fingerzeig: Die Bafin gibt regelmäßig Verbraucherwarnungen heraus, in denen sie vor bestimmten Finanzdienstleistern warnt.

Wer am deutschen Markt Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen anbietet, benötigt dafür in der Regel eine Lizenz der Bafin. Und Anbieter von Vermögensanlage müssen einen Prospekt vorhalten, wenn sie ihr Produkt unter die Anleger bringen wollen.

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Anbietern, die diese Regeln zu umschiffen versuchen. Wenn die Bafin ihnen auf die Schliche kommt, spricht die Behörde eine Warnung an Verbraucher aus. Dabei geht es neben fehlenden Lizenzen und Prospekten regelmäßig auch um bewusst eingefädelten Betrug: Anbieter nutzen etwa falsche Namen, um ihre Dienste anzubieten. Oder sie suchen Mittelsmänner und -frauen, um Geldwäschegeschäfte besser abwickeln zu können. Solche Angebote verstecken sich gern hinter harmlos klingenden Job-Offerten: Es werde ein Helfer im „Transfermanagement“ benötigt, heißt es dann etwa.

Wir haben zusammengetragen, welche Teilnehmer die Finanzaufseher im eben vergangenen Dezember als regelwidrige Player herausgepickt haben:

Unrechtmäßig Aktien angeboten

In jüngster Zeit haben sich Fälle gehäuft, in denen Verbraucher Aktien bekannter Unternehmen angeboten erhielten. Die Anbieter, die oft unaufgefordert anriefen, brächten oft keine Bafin-Lizenz mit, um entsprechende Aktien verkaufen zu können, warnt die Bafin. Zudem würden die Anteilsscheine nach Zahlung des Geldes oft nicht ausgeliefert, die Anbieter tauchten stattdessen ab. Da solche Anbieter zuletzt vermehrt gesichtet wurden, hat die Bafin für Verbraucher Tipps zum Umgang mit vorbörslichen Aktienangeboten zusammengestellt >>

Zuletzt unrechtmäßig Aktien angeboten haben diese Gesellschaften:

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„CI Financial“ , Frankfurt

der Anbieter „Intertrade Worldwide Business SL“ mit angeblichem Sitz in Spanien, über die Website intertradeworldwide.com

mit angeblichem Sitz in Spanien, über die Website intertradeworldwide.com die angeblich in Genf, Schweiz, ansässige Gesellschaft „Investor24 Financial Solutions“ mit der Website investor24.ch

mit der Website investor24.ch die „Flybridge Partners INT“ , angeblich aus Göteborg, Schweden, die die Website flybridge-partners-int.com betreibt

, angeblich aus Göteborg, Schweden, die die Website flybridge-partners-int.com betreibt die Gesellschaft „Consor Trade“ beziehungsweise „Consortrade“ oder „C.Trade“ , angeblich aus London, Vereinigtes Königreich, die hinter der Website consortrade.com steckt

beziehungsweise oder , angeblich aus London, Vereinigtes Königreich, die hinter der Website consortrade.com steckt der Anbieter „Bitminenetwork“, Betreiber der Handelsplattform bitminenetwork.com.

Dubiose Jobangebote

Die Bafin warnte auch zum wiederholten Mal vor Unternehmen, die Verbrauchern einen Job etwa im sogenannten „Treuhandservice“ anbieten. Es gehe dort darum, Geld über Girokonten anzunehmen und weiterzuleiten – mithin um Hilfe bei möglicher Geldwäsche. Die Anbieter wirkten in ihren Auftritten oft sehr professionell, beobachtet man bei der Bafin. Mitunter missbrauchten sie auch die Identität anderer, seriöser Unternehmen, um Verbrauchern vermeintlich lukrative Jobs anzubieten. Wer eine entsprechende Job-Offerte erhalte, solle Polizei und Staatsanwaltschaft informieren, raten die Finanzaufseher.

Im Dezember warnte die Bafin in diesem Zusammenhang vor folgenden Anbietern: