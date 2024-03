Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) überwacht den hiesigen Markt für Finanzdienstleistungen. Stößt sie auf Ungereimtheiten, veröffentlicht sie einen Warnhinweis. Dabei kann es sich um vielfältige Verstöße gehen, ein fehlender Wertpapierprospekt ist noch ein vergleichsweise harmloses Vergehen. Regelmäßig bieten Unternehmen oder Privatpersonen auch Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen an, ohne die dafür erforderliche Lizenz zu besitzen.

Einige Anbieter geben sich dabei als bekanntes Finanzunternehmen aus – sie versuchen, ihre Produkte unter dem Namen einer bekannten Fondsgesellschaft oder eines Finanzdienstleisters anzubieten. Andere Warnungen beziehen sich auf direkten Finanzbetrug: Hinter dem vermeintlich lukrativen Angebot steckt einfach Luft, das Geld der Anleger verschwindet auf undurchsichtige Weise. Häufig gehen Anleger dabei einer betrügerischen Internetseite auf den Leim.

DAS INVESTMENT stellt regelmäßig vor, welche Regelverstöße und Betrugsversuche die Bafin im jeweiligen Vormonat beobachtet hat.





Ohne Bafin-Erlaubnis tätig

Wer in Deutschland Bank- und Wertpapierdienstleistungen anbieten möchte, benötigt dafür eine Erlaubnis nach dem deutschen Kreditwesengesetz (KWG) beziehungsweise dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Die zugehörigen Lizenzen bei der Bafin zu beantragen, ist aufwendig. Das komplizierte und langwierige Prozedere soll sicherstellen, dass Verbraucher und Unternehmen auf integere Finanzmarktteilnehmer und sichere Produkte und Leistungen stoßen. Die Finanzaufsicht hat stets einen Blick auf den Markt und beobachtet, wer sich den Regeln möglicherweise entzieht.

Im Februar hat die Bafin unter anderem vor M.B.F. Management Limited und dessen Internetseite mbf-limited.com gewarnt: Die Betreiber bieten nach Kenntnis der Aufseher Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis an.

Dasselbe gilt für FCapital24 und die Website fcapital24.eu. Die Betreiber haben offenbar die Domain gewechselt: Im Dezember warnte die Bafin vor einer Website mit ähnlichem Namen, damals hieß sie fcapital24.com.

Ebenso warnen die Finanzaufseher Verbraucher vor dem Finanzanbieter CapitalMarket24 und der Internetseite capitalmarket24.com – auch dort könnte eine Erlaubnis fehlen.

Der Anbieter Bitiros Investment mit der Website bitirosinvestment.com ist der Bafin ebenfalls aufgefallen: Das angeblich in Berlin ansässige Unternehmen vertreibt ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, darunter Anlagen in Kryptowährungen, ETFs, Gold, Immobilien, landwirtschaftliche Produkte und binäre Optionen.

Bei Angeboten von Chainpilot über die Website chainpilot.co sei ebenfalls Obacht geboten: Die unbekannten Betreiber bieten mutmaßlich unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Internetseite fehlt zudem das gesetzlich vorgeschriebene Impressum.

Auch ohne Erlaubnis fischen die Betreiber der Website Linq-catpial.de nach Anlagekunden.

Dasselbe gilt für die Seiten eatradingcenter.top und foxmngt.com.

Die Bafin warnt auch vor Angeboten von AIFMD. Über die Internetseite aifmd.info sollen Anleger angeblich mit Währungen und Kryptowerten handeln können. Die Anbieter verschweigen ihre Rechtsform, der Internetseite fehlt ein Impressum.

Auch bei Cryptoglobalx läuft etwas schief: Über cryptoglobalx.com sollen sich angeblich Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Kryptowerte handeln lassen. Die Betreiber haben dafür aber mutmaßlich keine Bafin-Lizenz.

Die Bafin warnt ebenfalls vor QunatumIPOAdvisors. Der Anbieter täusche vor, dass bei ihm Aktien der französischen Firma Ampere SAS erhältlich seien. Er besitzt allerdings keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Auch AIX Trader bietet über aix-trader.com Finanzdienstleistungen an, ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen.

Das Unternehmen Zinsvergleich24 offeriert laut Bafin Festgeldverträge. Ebenso würden über zinsvergleich-24.com Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen angeboten. Auch dort fehlt eine Bafin-Lizenz.

Ebenso stoßen die Angebote eines Akteurs namens Renditeplaner den Finanzaufsehern sauer auf. Unter renditeplaner.de und renditeplaner.com sowie per E-Mail erhalten Verbraucher dort Geldanlagen angeboten. Das Unternehmen erwecke den Anschein, eine Bafin-Lizenz zu besitzen und mit lizenzierten Banken zusammenzuarbeiten, beides sei jedoch nicht der Fall, sagt die Finanzaufsicht.

Der Anbieter FIRE Group Limited aus Dubai soll eigene Anleihen in Deutschland angeboten haben. Anleger würden bei ihrem Kauf angeblich gleichzeitig in Hotelimmobilien investieren. Die Bafin hat weitere Angebote untersagt.

Vorsicht sei auch bei Benzing & Partners geboten, warnt die Bafin. Der Akteur werbe mit Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben.

Ebenfalls ohne Lizenz ist Kapital Allianz unterwegs. Es steht im Verdacht, verbotenerweise Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Mitarbeiter meldeten sich telefonisch bei Verbrauchern und böten ihnen an, Festgeldkonten zu eröffnen, warnt die Bafin.

Auch das Unternehmen MPC Bulgaria Ltd. mit Sitz in Varna, Bulgarien, ist der Finanzaufsicht aufgefallen. Es bietet ebenfalls verbotenerweise Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Dasselbe gilt für die Anbieter Alliance Market Group mit der Website alliancemarketgroup.pro, den Betreiber Enyx Solutions Ltd mit der Website enyx.finance sowie für Angebote der Website capitalmgm.com.

Eine wiederholte Warnung sprach die Bafin mit Blick auf FX-GlobalMarkets und die Website fxmarkets-global.com aus. Bereits im November hatten die Aufseher vor einem mutmaßlich unlauteren Finanzanbieter mit einer Website unter derselben Adresse gewarnt.

Ein Anbieter namens Zinsfox bietet über die Internetseite zins-fox.com ebenfalls unlizenzierte Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen an. Eine Erlaubnis der Bafin hat das Unternehmen nicht. Dasselbe gilt für Cytergo LLC mit der Website Website cytergo.com.

Den Anbieter TRAVELING GmbH, Xanten (vormals: Travel INTERNET AG) wies die Bafin an, sein verbotenerweise betriebenes Einlagengeschäft abzuwickeln. Das Unternehmen habe im Rahmen vermeintlicher Kreditverträge umfangreich Geld entgegengenommen – ohne die dafür nötige KWG-Lizenz zu besitzen.



Die Bafin führt eine eigene Unternehmensdatenbank, in der alle Inhaber einer behördlichen Lizenz verzeichnet sind. Im Zweifel sollten Verbraucher nachsehen, ob Unternehmen dort gelistet sind, raten die Finanzaufseher. Hier geht es zur Unternehmensdatenbank der Bafin >>

Wertpapiere ohne Prospekt angeboten

Wer hierzulande Aktien, Anleihen, Fondsanteile, Zertifikate oder andere Wertpapiere ausgeben möchte, muss dafür einen Wertpapierprospekt erstellen. Dieser Prospekt muss vor Verkaufsstart von der Bafin genehmigt werden. Er soll gesetzlich vorgegebene Mindestinformationen zu der Emission enthalten.





Die DR Deutsche Rücklagen GmbH steht im Verdacht, eine Anleihe namens „Rücklagen Anleihe 2026“ anzubieten, ohne dafür einen Wertpapierprospekt vorzuhalten.





Gewinnversprechen und nichts dahinter

Ein Unternehmen namens Cryptostadt bietet auf cryptostadt.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Anlegern würden Gewinne aus Kryptowährungsgeschäften in Aussicht gestellt – die sie allerdings nie erhielten, warnt die Bafin.

Eine dreistere Masche verfolgt der Anbieter Defindo. Via defindo.co bietet er ohne Erlaubnis Kryto-Handelsgeschäfte an. Kunden sollten zunächst eine „Legitimierungszahlung“ leisten, dann würde ihnen auch Geld ausgezahlt. Die versprochenen Gewinne seien allerdings eine Luftnummer, warnt die Bafin.

Unter fremder Flagge unterwegs

Mehrere Anbieter haben auch einmal mehr versucht, sich mit einem fremden, seriösen Namen zu schmücken – um sich vermutlich so das Vertrauen potenzieller Kunden zu erschleichen. Im Februar hat die Bafin einmal mehr diverse Warnungen dazu ausgesprochen.



So ermittelt die Finanzaufsicht gegen die Betreiber der Website ilgkapital.com – die diese als ein Angebot der Münchener Immobilien-Anlagegesellschaft ILG ausgeben. Das trifft nicht zu, warnt die Finanzaufsicht. Über ilgkapital.com dürften keine Geschäfte wie Investments in Vermögensverwaltungen oder Festgeldanlagen angeboten werden.

Unbekannte Betreiber nutzen auch den Namen der britischen Gesellschaft Heptagon Capital, um eigene Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Die falsche Zwillings-Website heißt heptagoninvestments.org. Es handele sich nicht um das bei der britischen Aufsicht FCA registrierte Unternehmen, warnt die Bafin. Auch die Web-Adressen heptagoninvestments.com und heptagoninvestments.net, die die Anbieter ebenfalls nutzen, gehören nicht dazu.

Die Betreiber der Website diekapitalberater.de, die Bank- und Wertpapiergeschäft anbietet, agieren angeblich im Auftrag eines Unternehmens namens Die Kapitalberater Navellier & Associates Inc. mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen erwecke fälschlicherweise den Anschein, eine Verbindung zum US-Haus Navellier & Associates Inc. aus Nevada zu haben. Die Identität sei geklaut, warnt die Bafin. Eine Bafin-Lizenz für Finanzdienstleistungen oder Wertpapierhandel liegt hier nicht vor.

Ebenso warnt die Bafin vor FiatexFX, das alternativ auch als FIATEXGLOBAL auftritt. Das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Frankfurt bietet ohne Erlaubnis die Eröffnung von Depots an und nimmt Gelder entgegen. Dabei erwecke es den Eindruck, es handele sich um die flatexDEGIRO Bank AG, schreibt die Bafin. Das stimme jedoch nicht, der Anbieter missbrauche lediglich deren Identität. Er steht auch in keinerlei Beziehung zur BARCLAYS BANK, Dublin, als deren Anhängsel er sich wahlweise ausgibt.

Achtung Geldwäsche

Die Betreiber der Website vtech-digital.de segeln ebenfalls unter fremder Flagge. Mit dem Kieler Unternehmen VTech IAD GmbH haben sie nichts zu tun, stellt die Bafin klar. Über die Seite erhalten Verbraucher Jobs angeboten, die darin bestehen, per Post- oder Video-Ident Verfahren Bankkonten zu eröffnen sowie Geld auf dem eigenen Konto entgegenzunehmen und weiterzuleiten. „Die Gelder stammen vermutlich von Personen, die selbst Opfer krimineller Handlungen wurden“, warnt die Bafin. Wer die Arbeit ausübt, kann sich wegen unerlaubter Zahlungsdienste strafbar machen. Es könnten auch finanzielle Rückforderungen folgen. Wer auf ein solches Jobangebot stößt oder schon darauf eingegangen ist, sollte sich an die Polizei oder Staatsanwaltschaft wenden, rät die Bafin.

Betrügerisches Hilfsangebot & Online-Plattformen

Auch davor hat die Bafin jüngst gewarnt:

Auf Facebook schreiben Unbekannte Verbraucher an, die zuvor Geld bei betrügerischen Finanzgeschäften verloren haben: Man wolle helfen, das Geld zurückzubekommen. Es solle auf eine Wallet der Kryptobörse Coinbase rücküberwiesen werden. Mit der Bafin-beaufsichtigten Börse Coinbase habe das Angebot allerdings nichts zu tun, warnen die Finanzaufseher. Wer auf diese Weise kontaktiert werde, solle sich an Polizei oder Staatsanwaltschaft wenden.

Eine generelle Warnung – zum wiederholten Male – sprach die Bafin auch mit Blick auf betrügerische Online-Handelsplattformen aus. Leichtgläubige Anleger investierten dort teils hohe Geldsummen in hochriskante CFDs (Finanz-Differenzkontrakte) auf Rohstoffe, Aktien, Indizes, Währungen oder Kryptowerte. Wer einmal angebissen habe, werde am Telefon oftmals aggressiv dazu aufgefordert, immer höhere Summen nachzuschießen, warnen die Finanzaufseher. Das Geld bleibt in der Regel verschwunden. Hier gibt die Behörde Tipps, wie sich Verbraucher bei Kontakt mit entsprechenden Anbietern verhalten sollten >>