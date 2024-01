Was an Regelverstößen und Betrugsversuchen am deutschen Finanzdienstleistungsmarkt vorkommt, dokumentiert regelmäßig die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Finanzaufseher haben stets den hiesigen Markt im Blick und geben dort, wo sie es für nötig erachten, Warnungen an Verbraucher heraus. Diese stehen zum einen auf der Internetseite der Bafin, zum anderen verschicken die Finanzaufseher sie auf Wunsch auch regelmäßig per E-Mail.

DAS INVESTMENT hat zusammengetragen, welche Warnungen die Bafin im abgelaufenen Monat Dezember herausgegeben hat:

Finanzgeschäfte unter gestohlener Identität

Um zu verbergen, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter der geklauten Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet:

In diesem Zusammenhang ist die Tan-gany GmbH in das Visier der Bafin geraten. Bei diesem Unternehmen besteht keine Verbindung zur in München ansässigen Tangany GmbH, es handelt sich hier um einen Identitätsmissbrauch. Zudem behaupten die Betreiber der Website tan-gany.com, eine Erlaubnis der Bafin zu besitzen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Eine falsche Identität verwenden auch die unbekannten Betreiber der Website golden-mile.de. Diese missbraucht die Identität der in Pullach ansässigen AFB Finanz GmbH und bietet ohne Erlaubnis Festzinsanlagen, Termingelder, Fonds und Aktien an.

Ebenfalls um einen Identitätsdiebstahl handelt es sich bei der Website spar-kapital.de. Bei dieser besteht keine Verbindung zu der in Berlin ansässigen Accura consult GmbH. Die unbekannten Betreiber von spar-kapital.de bieten ohne Erlaubnis Fest- und Tagesgeldanlagen, Geldmarktanlagen, Indexfonds (ETFs), Private-Equity-Fonds und Kryptowährungen an.

Opfer eines Identitätsmissbrauchs wurde auch die FXFlat Bank GmbH: Ein Unbekannter bietet über den Telegram-Kanal FXflatforex signals ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Der angeblich in Ratingen ansässige Betreiber versucht dort, Verbraucherinnen und Verbraucher zu überreden, ihm Geld zu überweisen. Besonders dreist: Dabei verwendet er ohne Erlaubnis das Logo der FXFlat Bank GmbH und gibt den alten Firmensitz (Kokkolastraße 1, Ratingen) des von der Bafin regulär beaufsichtigten Unternehmens an.

Die Bafin warnt ebenfalls vor der FundLogic AG. Die Betreiber des angeblich in Hamburg und im französischen Paris ansässigen Unternehmens erwecken laut Finanzaufsicht den Eindruck, es bestehe eine Verbindung zu dem in Paris ansässigen Unternehmen FundLogic SAS, was falsch ist. Über die Website fundlogic.io, postalisch und per E-Mail wenden sich die Betrüger an Verbraucher und fordern diese auf, Gebühren für das Verwahren von Wertpapieren zu zahlen. Zudem besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber Bankgeschäfte ohne Erlaubnis betreiben.

Ebenfalls um einen Identitätsdiebstahl handelt es sich bei der BisonStuttgart-Finanzportal GmbH beziehungsweise BisonStuttgart. Im Impressum der Website bisonstuttgart.com geben die Betreiber die Handelsregisterdaten der Euwax Aktiengesellschaft an. Diese steht jedoch in keiner Geschäftsbeziehung zu den Angeboten, es handelt sich um eine Täuschung.

Auch die angebliche Steubing AG Wertpapierhandelsbank ist in das Visier der Finanzaufsicht geraten. Hier werde der Eindruck erweckt, dass ein Zusammenhang mit der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister besteht, die von der Bafin beaufsichtigt wird. Dies ist jedoch falsch.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Häufig bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Verbraucher sollten deshalb bei Investments im Internet immer wachsam sein. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Unbekannte Betreiber der Website bybitprofit.io

FCapital24 auf der Website fcapital24.com

auf der Website Echoin auf der Website echoin.fund

auf der Website Bitcoin Oracle AI auf der Website bitcoinoracle.ai

auf der Website Crypto Unlocked auf der Website preinvitation.com/cryptounlocked/de/

auf der Website RanesCapital auf der Website ranescapital.trade

auf der Website Plutus Money SL auf der Website plutus-capital.com und per E-Mail

auf der Website CryptoCurrency auf der Website cryptocurrencyexz.com

auf der Website Northern Investment auf der Website northern-investment.de und per E-Mail

auf der Website Finnetz24 auf der Website finnetz24.com

auf der Website ONTraders International auf der Website ontraders.com

auf der Website Cansa Limited auf der Website xcgin.com

auf der Website HandelEU auf der Website handeleu.com

Die Bafin warnt außerdem vor dasbob Vertriebs GmbH. Gegen das in Hamburg ansässige Unternehmen besteht der Verdacht, dass es auf seiner Website thebobcoin.io sogenannte thebobcoin-Token verkauft und ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft betreibt. Hinzu kommt außerdem, dass die Bafin das Unternehmen verdächtigt, eine thebobcoin-Wallet anzubieten und damit ebenfalls ohne Erlaubnis das Kryptoverwahrgeschäft zu erbringen.

Ohne Erlaubnis für Deutschland arbeitet ebenfalls die Zwide AG mit Sitz im schweizerischen Wetzikon.

Auch vor Angeboten der Bennedict Consulting warnt die Bafin – diese tritt alternativ auch unter der Bezeichnung Bennedict LTD auf. Angeblich können Anleger bei ihr Aktien der Northvolt AB kaufen, was aber nicht der Fall ist. Zudem nennt das in London beziehungsweise Genf ansässige Unternehmen auf der Website bennedict.uk weitere anstehende Börsengänge, die teilweise aber nicht real sind. Zudem fiel der Bafin auf, dass die Website nahezu identisch ist mit der von Bennet und Partners Consulting. Vor dieser hat die Bafin bereits im Februar 2023 gewarnt. In der Vergangenheit seien häufig Meldungen von Betrugsversuchen bekanntgeworden, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden laut der Finanzaufsicht nach Bezahlung nicht geliefert und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar. In einigen Fällen existierten die angebotenen Aktien noch nicht einmal.

Ebenfalls ohne Erlaubnis durch die Bafin arbeitet der Betrieber EATradingcenter auf der Website eatradingcenter.io. Er nennt keine Rechtsform, ein Impressum ist auf der Internetseite nicht vorhanden. Ebenso fehlt eine vollständige Geschäftsadresse, als Sitz wird nur London, Vereinigtes Königreich angegeben. Die Website ist identisch mit der von tradecentrix.net, cmginternal.org und stateinvestments.co.uk, vor denen die Bafin bereits im Oktober und November 2023 gewarnt hatte.

Gefälschte E-Mails von einer angeblichen Bafin-Adresse

Auch die Bafin selbst ist Opfer eines Missbrauchs geworden: Von der Domäne [email protected] werden Mails einer angeblichen Jessica Bolton versendet, die vorgibt, im Auftrag der Bafin zu handeln. Das ist allerdings nicht der Fall, wie die Finanzaufsicht klarstellt. In der E-Mail wird versprochen, dabei zu helfen, verlorene Gelder von unseriösen, nicht-lizenzierten Online-Handelsplattformen zurückzubekommen. Dazu sollen Verbraucher eine digitale Wallet einrichten. Mit einer Fernwartungssoftware wie Any Desk wollen die Betrüger dann auf ihre Computer zugreifen. Die Bafin empfiehlt allen Personen, die ein entsprechendes vermeintliches Hilfsangebot erhalten, sich keinesfalls darauf einzulassen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Im Zweifel könne man sich auch an die Finanzaufsicht selbst wenden. Das Verbrauchertelefon ist kostenfrei unter der Telefonnummer 0800/2100500 zu erreichen.