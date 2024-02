Was an Regelverstößen und Betrugsversuchen am deutschen Finanzdienstleistungsmarkt vorkommt, dokumentiert regelmäßig die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Finanzaufseher haben stets den hiesigen Markt im Blick und geben dort, wo sie es für nötig erachten, Warnungen an Verbraucher heraus. Diese stehen zum einen auf der Internetseite der Bafin, zum anderen verschicken die Finanzaufseher sie auf Wunsch auch regelmäßig per E-Mail.

DAS INVESTMENT hat zusammengetragen, welche Warnungen die Bafin im abgelaufenen Monat Januar herausgegeben hat:

Finanzgeschäfte unter gestohlener Identität

Um zu verbergen, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter der geklauten Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet:

Eine falsche Identität verwenden die Betreiber der Webseiten qontigos.com, qontigo.top und qontigo.life. Angeblich könne hier mit Derivaten auf Währungen und Kryptowährungen als Basiswerten gehandelt werden. Auf den Webseiten bezeichnet sich der Betreiber als Qon Tigo LTD, es fehlen allerdings Angaben zum Unternehmenssitz und ein Impressum. Die Bafin weist darauf hin, dass hier kein Bezug zur Qontigo GmbH aus Eschborn besteht. Zudem sei die Website nahezu identisch mit den Websites equityexperts.pro, bitinvesting8.com und bybitprofit.com, vor denen die Behörde bereits gewarnt hat.

In diesem Zusammenhang sind auch die Websites freedominvestment.us und freedominvestment.de in das Visier der Bafin geraten. Auf freedominvestment.us wird behauptet, von der Bafin beaufsichtigt zu werden, was nicht der Fall ist. Doch es geht noch weiter: Der Betreiber tritt auf den Websites unter den Bezeichnungen Freedom Investments, FIT, FIT Freedom Investments Inc. German Branch, X-Trade Brokers, FIT S .A. und FIT Financial Services Inc . auf. Gegenüber Kunden sowie auf seinen Websites sind verschiedene Geschäftsadressen angegeben: zwei Standorte in den Vereinigten Staaten sowie je eine Adresse in London, Vereinigtes Königreich, Diekirch in Luxemburg und Frankfurt am Main.

Auf der Website freedominvestment.us nennt der Betreiber außerdem Handelsregisterdaten beim Amtsgericht Frankfurt am Main. Diese Daten und die Frankfurter Geschäftsanschrift gehören der XTB S.A. German Branch. Hierbei handelt es sich um die bei der Bafin registrierte Zweigniederlassung eines polnischen Wertpapierinstituts. Die XTB S.A. German Branch hat allerdings keine Geschäftsbeziehung zu dem Betreiber der Websites. Die Freedom Finance Germany GmbH in Berlin, ein vertraglich gebundener Vermittler der Freedom Finance Europe Limited aus Zypern, hat ebenfalls nichts mit der beschriebenen Geschäftstätigkeit zu tun. Auch besteht keine Verbindung zu der US-amerikanischen Gesellschaft Freedom Investments, Corp . aus New York, die bei der US-amerikanischen Finanzmarktaufsicht SEC (United States Securities and Exchange Commission) registriert ist.

Opfer eines Identitätsmissbrauchs ist auch das bei der Bafin registrierte zypriotische Wertpapierinstitut Robomarkets Ltd. Die Firmen RoboForex beziehungsweise softwaretrading.net täuschen eine Beziehung zu dem Unternehmen vor, das Geschäftslogo wird ohne Erlaubnis verwendet. Der Betreiber tritt auf der Website softwaretrading.net unter dem Namen ST-Management auf, eine Rechtsform wird nicht genannt. Partner des Betreibers seien angeblich die Gesellschaften RoboForex und Mag Markets. Dem Impressum auf der Website softwaretrading.net zufolge ist Mag Markets eine Marke der MAGMARKETS LLC, St. Vincent und die Grenadinen.

Von einem Identitätsdiebstahl geht die Finanzaufsicht auch bei den Websites digitalfinance.org.uk und exogroupltd.com. Der Betreiber der Website digitalfinance.org.uk tritt lediglich als Digital Finance Online und ohne Nennung einer Rechtsform auf. Auf der Website werden zwei Geschäftsadressen angegeben: eine in London, Vereinigtes Königreich, und eine im australischen Sydney. Der Betreiber behauptet, bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) im Vereinigten Königreich reguliert zu sein, was nicht der Fall ist.

Die auf der Website digitalfinance.org.uk aufgeführte Unternehmensnummer (Company Number) und die Geschäftsnummer (Business Number) gehören zur Turret Investments PTY LTD. Diese Gesellschaft ist bei der australischen Finanzmarktaufsicht ASIC (Australian Securities and Investments Commission) registriert. In den Geschäftsunterlagen von digitalfinance.org.uk wird mehrfach die Website turretinvestmentspty.com genannt. Der Bafin liegen allerdings keine Hinweise vor, dass die Turret Investments PTY LTD mit der Website digitalfinance.org.uk oder dessen Angeboten in Verbindung steht.

Auch beim Betreiber der Website exogroupltd.com geht die Bafin von einem Identitätsdiebstahl aus. Der Betreiber nennt sich Exo Energy Group LTD und gibt zwei Geschäftsadressen in London an. Auch in diesem Fall werden in den Geschäftsunterlagen andere Unternehmen oder Websites aufgeführt. Zudem hat die Bafin herausgefunden, dass die Betreiber der beiden Websites zusammenarbeiten. Sie vermitteln sich gegenseitig Kunden.

In das Visier der Bafin sind außerdem die bislang unbekannten Betreiber der Website fx-flat.com geraten. Diese wird nicht von der FXFlat Bank GmbH betrieben. Über die rein italienischsprachige Website versucht der angeblich in Ratingen ansässige Betreiber, Verbraucher dazu zu bringen, ein Handelskonto zu eröffnen. Dabei gibt er den alten Firmensitz (Josef-Schappe-Straße 21, Ratingen) und die Rufnummer der FXFlat Bank GmbH an. Außerdem wird vorgetäuscht, dass das Unternehmen von der Bafin lizenziert ist und die Registrierungsnummer der FXFlat Bank GmbH bei der Bafin trägt.

Die Finanzaufsicht warnt zudem vor Angeboten der NBC National Bank. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main ohne Erlaubnis den Abschluss von Verträgen über Festzinsanlagen an. Bei diesen Verträgen werden Gelder von Dritten entgegengenommen, die zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden müssen. Das Unternehmen erweckt den Anschein, von der Bafin beaufsichtigt zu werden, was nicht der Fall ist. Es steht außerdem in keiner Verbindung zu der NBC National Bank of Canada in Montreal, Quebec.

Opfer eines Identitätsdiebstahls ist auch die britische Gesellschaft Heptagon Capital LLP geworden, die bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA registriert ist. Unter dem Namen Heptagon Capital LLP soll ein betrügerischer Klon unterwegs sein, wie die FCA warnt. Dieser tritt alternativ unter den Firmierungen Heptagon Capital LLP Investments Ltd, Heptagon Capital, Heptagon Capital LLP beziehungsweise Heptagon Capital Limited auf. In diesem Kontext wird explizit auch die Website heptagoninvestments.com genannt. Hier sind zudem Geschäftsunterlagen abrufbar, in denen sich der Betreiber als FIBINANCE bezeichnet. Nach Kenntnis der Bafin hat er sich früher AxianceFx genannt. Als Geschäftsadresse gibt der Betreiber zwei Anschriften an: eine in Valletta, Malta, sowie den Unternehmenssitz der bei der FCA registrierten Gesellschaft.

In das Visier der Bafin sind außerdem die unbekannten Betreiber der Website blox-invest.com geraten. Darüber werden ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Website wird nicht von dem schweizerischen Unternehmen Bloxolid AG, Zug, betrieben. Bei dem Betreiber der Website handelt es sich auch nicht um eine Tochtergesellschaft der Bloxolid AG. Der unbekannte Betreiber verwendet deren Geschäftslogo widerrechtlich. Die auf der Website genannte Rufnummer einer deutschen Niederlassung in Düsseldorf ist nicht erreichbar, die Geschäftsanschrift dort konnte nicht verifiziert werden.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Häufig bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Verbraucher sollten deshalb bei Investments im Internet immer wachsam sein. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Unbekannte Betreiber der Website tool4deals.com

Cloud Tech X23 Ltd. auf der Website bitcoinminetrix.com

auf der Website Concept Markets auf der Website conceptmarkets.pro

auf der Website Bitopya auf der Website bitopya.net

auf der Website Coinmark auf der Website coinmarkupp.com

auf der Website De-Finanz Group GmbH auf der Website de-finanz.de

auf der Website UniversalTrade auf der Website universaltrade.io

auf der Website XPinvestment auf der Website xpinvestment.com

auf der Website Bankwiz auf der Website Bankwiz.io

auf der Website WALFA auf der Website walfa.co

auf der Website Capit Invest AG auf der Website capitinvest.com

auf der Website Immediate Connect , auch auf der Website immediateconnect.ai

, auch auf der Website GCN Investment , auch auf der Website gcninvestment.com

, auch auf der Website BITDACH auf der Website bitdach.com

auf der Website Unbekannte Betreiber der Website apexplatform.tech

Unbekannte Betreiber der Website paybackltd-lawyer.com

Swiss Investment Funds auf der Website globgraph.com

auf der Website Abilityfx Mining auf der Website abilitymin.com

auf der Website Renova Capital Finance auf der Website renovacapitalfinance.net

auf der Website Vipsmarkets auf der Website vipsmarkets.com , telefonisch und per E-Mail

auf der Website , telefonisch und per E-Mail SchubKapitals auf der Website schubkapitals.ltd

auf der Website Vector Fin auf der Website vector-fin.com

auf der Website Coinprime Market auf der Website coinprimemarket.com

auf der Website BG Limited auf der Website bitget.com

auf der Website Unbekannte Betreiber auf der Website coinmarkaji.com

Die Finanzaufsicht warnt außerdem vor der Website finanzst.com. Die angeblich in London, Berlin, Zürich und Wien ansässige finanzST Limited bietet dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Zahlungsdienste an, konkret den Handel mit Aktien, Rohstoffen, Indizes, Devisenpaaren und Kryptowerten. Außerdem verspricht sie, im Forex- und Online-Handel verlorene Gelder wiederzubeschaffen.

Auch vor den Angeboten von Zins Vergleich warnt die Bafin. Die bisher unbekannten Betreiber geben vor, einen Sitz in Frankfurt am Main zu haben. Auf ihrer Website zinsvergleich.news bieten sie ohne Erlaubnis die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei in- und ausländischen Banken an. Darüber hinaus werden dort auch weitere Geldanlagemöglichkeiten, wie beispielsweise Aktien, angeboten. Die Website zinsvergleich.news ist als Vergleichsportal gestaltet und war zuvor unter der Domain zinsvergleich.us aktiv.

Ohne Erlaubnis bietet außerdem die BM Group Global Limited den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Webseite bmgroupglobal.com ohne Erlaubnis Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine BM Group Global Limited respektive BM Group wird nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt außerdem vor Angeboten auf der Website finmarkethub.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen FinMarketHub auf und nennt dabei keine Rechtsform. Auf der Website wird eine unvollständige Geschäftsadresse in Saint-Josse-ten-Noode, Belgien, angegeben. Der Betreiber behauptet, eine Lizenz der Europäischen Union (EU) zu besitzen. Es gibt jedoch keine Lizenz, die von der EU ausgestellt wird und EU-weit gültig ist, wie die Bafin klarstellt.

Auch die Angebote der Axsio sind in das Visier der Bafin geraten. Auf der Website www.axsio.co werden demnach ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Den Verbrauchern werden Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in Aussicht gestellt, wenn sie vorab eine „Steuerzahlung“ leisten. Diese wird mitunter von Mitarbeitern der Capitalpartners Group telefonisch angefordert. Die angekündigten Gewinne werden jedoch nicht ausgezahlt.

Auch vor den Angeboten der KesslerKoch AG, welche auch unter KesslerKoch AG Capital auftritt, warnt die Finanzaufsicht. Das Unternehmen bietet ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen an. Beide werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Bafin dehnt Ermittlungen aus

Die Finanzaufsicht hat ihre Ermittlungen gegen den Betreiber der Website doublecapitals.com ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, tritt die im österreichischen Graz ansässige NordHiTech LTD gegenüber Kunden als verantwortlicher Betreiber der Website auf. Im österreichischen Unternehmensregister gibt es jedoch keinen Eintrag für die beschriebene Gesellschaft. Die NordHiTech LTD verfügt deshalb über keine Erlaubnis, in Deutschland Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Die Bafin hatte bereits am 15. November 2023 darüber informiert, dass sie gegen den Betreiber der Website doublecapitals.com ermittelt.