Vor diesen Finanzdienstleistern warnt die Bafin im April 2026
Im April musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein.
Hier kommt der Überblick:
Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und das Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.
In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen, Internetseiten und Mailadressen, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:
- Blockshape, Betreiber der Website blockshape.eu
- Gravmor mit angeblicher Niederlassung in Hamburg, Poststraße 33, Betreiber der Website gravmor.com
- bitwerk.pro und bitwerk.vip
- smartpedia-finanzen.ch
- Nex UK Holdings Limited aus London, Betreiber der Website nexcapital.pro
- Digital Mirage s.r.o., Betreiber der Website festgeld-angebote.de
- Imperyx Group, Betreiberin der Website imperyx-group.com und site.personalcontrol-room.com
- Angebote von [email protected]
- OPTE GRUP, Betreiberin der Website opte-grup.com
- Blaunexus Financial Services LLC, Betreiber der Website blaunexus.inc
- Alpen Lend, Betreiber der Website alpenlend.com
- robozen-fx.com
- Aurixa, Betreiber der Websites aurixa.eu, aurixa.solutions, aurixa.group, aurixa.consulting und aurixa.management
- Bitcoin Nova, Betreiber der Websites bitcoin-nova.info, bitcoinnova-de.com, bitcoin-nova.org
- chain4coins.com
Warnung vor Angeboten über Social Media und Whatsapp-Gruppen
Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. In diesem Monat warnt die Bafin vor den nachfolgenden Angeboten:
- Calculus Investments Ltd., Betreiber der Website calculus-inv.com sowie Social-Media-Kanälen wie der Gruppe Calculus Investment Academy VIP Y und der App GVEXPRO, über die angeblich der CVUZ-TOKEN erworben werden kann. Der vermeintliche Gründer Prof. Tobias Fischer existiert vermutlich nicht.
- Whatsapp-Gruppen, die angeblich von der FPM Frankfurt Performance Management AG betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich Professor Raik Hoffmann nennt sowie der dazugehörigen App FPM MIN. Es handelt sich außerdem um einen Identitätsmissbrauch, da kein Zusammenhang besteht zu dem existierenden Unternehmen FPM Frankfurt Perfomance AG sowie oder ihrem tatsächlichen Vorstandsmitglied Raik Hoffmann.
- Angebote der Free Market 24/7-VitaDomus Projekte KG aus Hamburg, insbesondere über Whatsapp und Telegram.
Finanzgeschäfte unter falschem Namen
Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.
Ein besonders verschachtelter Fall ist die Seite bsgate.eu, wie die Bafin ausführt. Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Blackstonegates auf, ohne Angabe einer Rechtsform. Im weiteren Verlauf nennt er sich jedoch Bsgate Limited und verweist auf eine Registrierungsnummer im britischen Unternehmensregister (Companies House) sowie eine Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich. Unter der Registrierungsnummer sowie der Adresse wird im Companies House jedoch die Gesellschaft Jotul Capital Limited geführt, die im Februar 2024 aufgelöst wurde. Darüber hinaus wird im Impressum der Website bsgate.eu ein Unternehmen Black Stone Investments LTD, Hailsham, Vereinigtes Königreich, angegeben, das ebenfalls im Companies House registriert ist. Der Bafin liegen jedoch keinerlei Informationen darüber vor, dass die Jotul Capital Limited und/oder die Black Stone Investments LTD in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website bsgate.eu beziehungsweise den dortigen Angeboten.
Bei ihrer weiteren Recherche ist die Bafin auf die Website northwayholdinge.com aufmerksam geworden, die dem Internetauftritt unter bsgate.eu sehr stark ähnelt. Auch dort werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betrieben wird diese Website von der Northway Holdings. Das Companies House führt in seinem Register eine Gesellschaft Northway Holdings Limited. Der Bafin liegen jedoch auch hier keinerlei Informationen darüber vor, dass die Northway Holdings Limited in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website northwayholdinge.com.
In diesem Monat warnt die Bafin außerdem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:
- Festgeldangebote von der E-Mail-Adresse [email protected], zu Lasten der Xaver Asset Management GmbH
- Bahnemanninvest.net, zu Lasten der Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH, Leipzig
- festgeld-sofort.de, zu Lasten der Jürgen Schlotz Consulting, Walddorfhäslach
- rch-capital-holding.com, zu Lasten der RCH Capital Holding GmbH, Erlangen. Angeblich können Aktien der Space Exploration Technologies Corp. (Space X) erworben werden.
- michaelscherbaum.com, zu Lasten der Vermögensverwaltung Michael Scherbaum e.K., Haar
- johannesedergmbh.com beziehungsweise Johannes Eder GmbH und Johannes Eder, zu Lasten des inhabergeführten Einzelunternehmens Johannes Eder, Heidelberg (finanzen-mit-zukunft.net)
- PGIM Pro, u4p7g.top und pgimc2c.buzz, zu Lasten der PGIM Limited
- Councl sowie die Website councl.com, zu Lasten der Hobak UG, Unterföhring
- Tanganyassetmanagement.com, zu Lasten der Tangany GmbH, München
- Festanlageprofi.net, zu Lasten der REFI Real Estate Finance & Investment GmbH, Reutlingen
- sfm-holding.gmbh.com, sfmus.com und sfm-web.shop, zu Lasten der sfm Holding GmbH, Berlin und SFM Holding GmbH, Westerdeichstrich
- loeffler-vermoegensverwaltung.com, zu Lasten der Klaus Löffler Vermögensverwaltung/Portfoliomanagement e.K., Stockdorf
- Landmark Finance Ltd beziehungsweise Landmark Private Finance Ltd mit der Website landmarkgroup.io, da sie Namen und Namensbestandteile echter britischer Unternehmen nutzen
Betrügerische Jobangebote
Die Bafin warnt außerdem vor Jobangeboten auf der Website bws-beratung.com. Denn diese stammen nicht von der in Berlin ansässigen Exceed Techlink GmbH. Die Tätigkeit besteht darin, Geldern von Dritten über eigene Konten weiterzuleiten oder Kryptowerte für Dritte zu kaufen.
Mit solchen Tätigkeiten machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Denn ein Geldtransfer nach Auftrag beziehungsweise Kryptowerte-Dienstleistungen sind erlaubnispflichtig. Zudem können Personen, von denen das Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden. Den betroffenen Verbrauchern empfiehlt die Bafin, die Strafverfolgungsbehörden - Polizei oder Staatsanwaltschaft - über solche Sachverhalte zu informieren.
Verstoß gegen die Prospektpflicht
In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.
Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.
Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:
- Zazoon AG. Zwar hat dieses Unternehmen einen von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein gebilligten Prospekt. Es liegt jedoch keine wirksame Notifizierung nach Deutschland vor. Das Angebot erfolgt über die Internetseite zazoon.com.
- Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. Dabei handelt es sich um die Vermietung von Powerbank Ladestationen („Gerätekooperation“). Zudem verbreitet das Unternehmen Falschbehauptungen über die Bafin. Diese stellt klar, dass sie keine Anordnung erlassen hat, die dem Unternehmen die Auszahlung von Kundengeldern untersagt. Sie friert auch keine Konten von Anlegerinnen und Anlegern ein oder verlangt von diesen die Zahlung einer „Mehrwertsteuer“.
- FIM EinzelhandelsInvest 1 GmbH, Bamberg, die zwei Nachrangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI1/5J1M/PP20/DI“ (Laufzeit 5 Jahre, 1 Monat und Zins 7,5%) und „FEHI1/3J/PP20/DI“ (Laufzeit 3 Jahre und Zins 5,75%) anbietet.
- FIM EinzelhandelsInvest 2 GmbH, Bamberg, die ein Nachrangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI2/5J1M/PP20/DI“ (Laufzeit 5 Jahre, 1 Monat und Zins 7,5%) anbietet.
- Rainbow Shared Energy Ltd. Die Bafin vermutet, dass es sich dabei um ein Unternehmen handelt, das mit der Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. verbunden ist.
- Better Markets über bettermarkets.app und über die sozialen Medien (instagram(.)com/michaelcjakob/). Angeboten werden angeblich Pre-IPO-Beteiligungen an Aktien der Firmen Space Exploration Technologies Corp. (Space X), Stripe Inc., OpenAI Inc., Anthropic PBC, Anduril Industries Inc., Higgsfield Inc. Payward, Inc. (Betreiber der Marke Kraken), Polymarket Inc. und Shield AI Inc.
- Galldium Immobilien Fünfte GmbH, Konstanz, die in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von Partizipationsscheinen der AMAGVIK Int. AG öffentlich anbietet.