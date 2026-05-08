Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis, unseriöse Jobangebote und Identitätsdiebstahl: Die Bafin warnt auch im April 2026 vor dubiosen Anbietern. Hier ist der Überblick.

Im April musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein.

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Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und das Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen, Internetseiten und Mailadressen, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Blockshape , Betreiber der Website blockshape.eu

, Betreiber der Website Gravmor mit angeblicher Niederlassung in Hamburg , Poststraße 33, Betreiber der Website gravmor.com

mit angeblicher Niederlassung in , Poststraße 33, Betreiber der Website bitwerk.pro und bitwerk.vip

und smartpedia-finanzen.ch

Nex UK Holdings Limited aus London , Betreiber der Website nexcapital.pro

aus , Betreiber der Website Digital Mirage s.r.o. , Betreiber der Website festgeld-angebote.de

, Betreiber der Website Imperyx Group , Betreiberin der Website imperyx-group.com und site.personalcontrol-room.com

, Betreiberin der Website und Angebote von [email protected]

OPTE GRUP , Betreiberin der Website opte-grup.com

, Betreiberin der Website Blaunexus Financial Services LLC , Betreiber der Website blaunexus.inc

, Betreiber der Website Alpen Lend , Betreiber der Website alpenlend.com

, Betreiber der Website robozen-fx.com

Aurixa , Betreiber der Websites aurixa.eu , aurixa.solutions , aurixa.group , aurixa.consulting und aurixa.management

, Betreiber der Websites , , , und Bitcoin Nova , Betreiber der Websites bitcoin-nova.info , bitcoinnova-de.com , bitcoin-nova.org

, Betreiber der Websites , , chain4coins.com

Warnung vor Angeboten über Social Media und Whatsapp-Gruppen

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. In diesem Monat warnt die Bafin vor den nachfolgenden Angeboten:

Calculus Investments Ltd. , Betreiber der Website calculus-inv.com sowie Social-Media-Kanälen wie der Gruppe Calculus Investment Academy VIP Y und der App GVEXPRO , über die angeblich der CVUZ-TOKEN erworben werden kann. Der vermeintliche Gründer Prof. Tobias Fischer existiert vermutlich nicht.

, Betreiber der Website sowie Social-Media-Kanälen wie der Gruppe und der App , über die angeblich der erworben werden kann. Der vermeintliche Gründer existiert vermutlich nicht. Whatsapp-Gruppen, die angeblich von der FPM Frankfurt Performance Management AG betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich Professor Raik Hoffmann nennt sowie der dazugehörigen App FPM MIN . Es handelt sich außerdem um einen Identitätsmissbrauch, da kein Zusammenhang besteht zu dem existierenden Unternehmen FPM Frankfurt Perfomance AG sowie oder ihrem tatsächlichen Vorstandsmitglied Raik Hoffmann.

betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich nennt sowie der dazugehörigen App . Es handelt sich außerdem um einen Identitätsmissbrauch, da kein Zusammenhang besteht zu dem existierenden Unternehmen FPM Frankfurt Perfomance AG sowie oder ihrem tatsächlichen Vorstandsmitglied Raik Hoffmann. Angebote der Free Market 24/7-VitaDomus Projekte KG aus Hamburg, insbesondere über Whatsapp und Telegram.

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.

Ein besonders verschachtelter Fall ist die Seite bsgate.eu, wie die Bafin ausführt. Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Blackstonegates auf, ohne Angabe einer Rechtsform. Im weiteren Verlauf nennt er sich jedoch Bsgate Limited und verweist auf eine Registrierungsnummer im britischen Unternehmensregister (Companies House) sowie eine Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich. Unter der Registrierungsnummer sowie der Adresse wird im Companies House jedoch die Gesellschaft Jotul Capital Limited geführt, die im Februar 2024 aufgelöst wurde. Darüber hinaus wird im Impressum der Website bsgate.eu ein Unternehmen Black Stone Investments LTD, Hailsham, Vereinigtes Königreich, angegeben, das ebenfalls im Companies House registriert ist. Der Bafin liegen jedoch keinerlei Informationen darüber vor, dass die Jotul Capital Limited und/oder die Black Stone Investments LTD in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website bsgate.eu beziehungsweise den dortigen Angeboten.

Bei ihrer weiteren Recherche ist die Bafin auf die Website northwayholdinge.com aufmerksam geworden, die dem Internetauftritt unter bsgate.eu sehr stark ähnelt. Auch dort werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betrieben wird diese Website von der Northway Holdings. Das Companies House führt in seinem Register eine Gesellschaft Northway Holdings Limited. Der Bafin liegen jedoch auch hier keinerlei Informationen darüber vor, dass die Northway Holdings Limited in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website northwayholdinge.com.

In diesem Monat warnt die Bafin außerdem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Festgeldangebote von der E-Mail-Adresse [email protected] , zu Lasten der Xaver Asset Management GmbH

, zu Lasten der Bahnemanninvest.net , zu Lasten der Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH , Leipzig

, zu Lasten der , festgeld-sofort.de , zu Lasten der Jürgen Schlotz Consulting , Walddorfhäslach

, zu Lasten der , Walddorfhäslach rch-capital-holding.com , zu Lasten der RCH Capital Holding GmbH , Erlangen. Angeblich können Aktien der Space Exploration Technologies Corp. (Space X) erworben werden.

, zu Lasten der , Erlangen. Angeblich können der Space Exploration Technologies Corp. (Space X) erworben werden. michaelscherbaum.com , zu Lasten der Vermögensverwaltung Michael Scherbaum e.K. , Haar

, zu Lasten der , Haar johannesedergmbh.com beziehungsweise Johannes Eder GmbH und Johannes Eder , zu Lasten des inhabergeführten Einzelunternehmens Johannes Eder , Heidelberg ( finanzen-mit-zukunft.net )

beziehungsweise und , zu Lasten des inhabergeführten Einzelunternehmens , Heidelberg ( ) PGIM Pro , u4p7g.top und pgimc2c.buzz , zu Lasten der PGIM Limited

, und , zu Lasten der Counc l sowie die Website councl.com , zu Lasten der Hobak UG , Unterföhring

l sowie die Website , zu Lasten der , Unterföhring Tanganyassetmanagement.com , zu Lasten der Tangany GmbH , München

, zu Lasten der , Festanlageprofi.net , zu Lasten der REFI Real Estate Finance & Investment GmbH , Reutlingen

, zu Lasten der , Reutlingen sfm-holding.gmbh.com , sfmus.com und sfm-web.shop , zu Lasten der sfm Holding GmbH , Berlin und SFM Holding GmbH , Westerdeichstrich

, und , zu Lasten der , und , Westerdeichstrich loeffler-vermoegensverwaltung.com , zu Lasten der Klaus Löffler Vermögensverwaltung/ Portfoliomanagement e.K. , Stockdorf

, zu Lasten der , Stockdorf Landmark Finance Ltd beziehungsweise Landmark Private Finance Ltd mit der Website landmarkgroup.io, da sie Namen und Namensbestandteile echter britischer Unternehmen nutzen

Betrügerische Jobangebote

Die Bafin warnt außerdem vor Jobangeboten auf der Website bws-beratung.com. Denn diese stammen nicht von der in Berlin ansässigen Exceed Techlink GmbH. Die Tätigkeit besteht darin, Geldern von Dritten über eigene Konten weiterzuleiten oder Kryptowerte für Dritte zu kaufen.

Mit solchen Tätigkeiten machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Denn ein Geldtransfer nach Auftrag beziehungsweise Kryptowerte-Dienstleistungen sind erlaubnispflichtig. Zudem können Personen, von denen das Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden. Den betroffenen Verbrauchern empfiehlt die Bafin, die Strafverfolgungsbehörden - Polizei oder Staatsanwaltschaft - über solche Sachverhalte zu informieren.

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.

Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen: