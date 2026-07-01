Dubiose Kreditangebote und mehrfacher Identitätsmissbrauch: Die Finanzaufseher der Bafin haben im Juni wieder einigen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Geld einsacken und nichts wie weg: Das ist die Devise vieler schwarzer Schafe am Finanzmarkt.

Im Juni musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erneut vor zahlreichen Finanzmarktteilnehmern warnen. Besonders häufig ging es um Bank-, Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) beziehungsweise Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG). Auch gegen den Missbrauch der Identität etablierter Unternehmen sowie gegen unerlaubtes Einlagengeschäft schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

nvb-beratung.de , mit angegebenen Geschäftssitzen in der Schweiz und München. Auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma warnt vor dem Anbieter.

, mit angegebenen Geschäftssitzen in der Schweiz und München. Auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma warnt vor dem Anbieter. bitvero-24.com

cryptorxindex.info , Kryptowerte-Dienstleistungen

, Kryptowerte-Dienstleistungen Silkfinanz über die Website silkfinanz.com , mit angegebenem Sitz in London

über die Website , mit angegebenem Sitz in London nordvet.org

Onlinezins S.à r.l. über die Website onlinezins.de, mit angegebenen Geschäftssitzen in Luxemburg und München

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet.

In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbraucht haben:

utewealth.de , zu Lasten der Ute Schaefer Wealth GmbH , Saarbrücken. Angeboten wurden unter anderem Festgeldanlagen.

, zu Lasten der , Saarbrücken. Angeboten wurden unter anderem Festgeldanlagen. ubk-markets.com , zu Lasten der bei der zypriotischen Finanzaufsicht CySEC registrierten UBK Markets Ltd . Der echte Internetauftritt des Unternehmens findet sich unter ubkmarkets.com – also ohne Bindestrich.

, zu Lasten der bei der zypriotischen Finanzaufsicht CySEC registrierten . Der echte Internetauftritt des Unternehmens findet sich unter ubkmarkets.com – also ohne Bindestrich. ai-fund-management.com , ai-fund-management.pro sowie E-Mails von Adressen mit der Domain @ai-fund-management.vip , zu Lasten der AI .Fund Management GmbH , Hamburg . Angeboten wurden Kryptowerte-Dienstleistungen.

, sowie E-Mails von Adressen mit der Domain , zu Lasten der , . Angeboten wurden Kryptowerte-Dienstleistungen. whitelake-invest.com , zu Lasten der Whitelake Capital GmbH , Heilbronn. Angeboten wurden unter anderem Festgeldanlagen.

, zu Lasten der , Heilbronn. Angeboten wurden unter anderem Festgeldanlagen. crossboerse.com sowie E-Mails von Adressen mit der Domain @tradias.group , zu Lasten der Tradias GmbH . Die Bafin verweist in diesem Zusammenhang auf ihre generelle Warnung vor betrügerischen Handelsplattformen.

sowie E-Mails von Adressen mit der Domain , zu Lasten der . Die Bafin verweist in diesem Zusammenhang auf ihre generelle Warnung vor betrügerischen Handelsplattformen. thfinanz-ag.com, mutmaßlich zu Lasten der Schweizer TH Finanz AG. Angeboten wurden unerlaubte Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen. Die Bafin verweist zudem auf ihre Warnung vor unseriösen Festgeldangeboten.

Betrügerische Kreditangebote

Neben Geldanlageprodukten missbrauchen Kriminelle auch die Nachfrage nach Krediten, um an persönliche Daten oder Vorabgebühren von Verbrauchern zu gelangen. Auch hierfür ist eine Bafin-Erlaubnis erforderlich, über die die folgenden Anbieter nicht verfügen:

Die nicht existente „Allodo GmbH“ über die Website allodo.de

über die Website „Neustart Finanz“ über ein Facebook-Profil sowie über E-Mail-Adressen mit der Endung @neustartfinanz.com

Bafin ordnet Abwicklung eines unerlaubten Einlagengeschäfts an

Über eine reine Warnung hinaus ist die Bafin im Juni gegen die TGI AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, vorgegangen. Mit Bescheid vom 19. Juni 2026 ordnete die Aufsicht an, dass das Unternehmen sein ohne Erlaubnis betriebenes Einlagengeschäft sofort einstellen und unverzüglich abwickeln muss.

Hintergrund: Die TGI AG hatte auf Basis von Verträgen zum Produkt „Sales Premium" gewerbsmäßig unbedingt rückzahlbare Gelder angenommen, ohne dass der Rückzahlungsanspruch in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft war. Damit betrieb das Unternehmen grenzüberschreitend das Einlagengeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG in Deutschland – ohne die dafür erforderliche Erlaubnis. Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die TGI AG, die angenommenen Gelder unverzüglich zurückzuzahlen. Der Bescheid ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.