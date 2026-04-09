Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis, betrügerische Whatsapp-Gruppen und Social Engineering: Die Bafin warnt auch im März 2026 vor dubiosen Anbietern. Hier ist der Überblick.

Im März musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und das Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Um spezielle Fälle handelt es sich bei den Angeboten von Morvath Ltd. und Morvath Traiding, die die Websites morvathltd.com, morvath.com, inv.users-cabinet.com sowie inv.personalplattform.com betreiben sowie der UK Trade & Invest und der Website uk-trd.investments und der Website green-lmtd.com. Denn diese behaupten, von der European Financial Authority (FINAEU/FINA EU/FIN A EU beziehungsweise finaeu.morvathltd.com) autorisiert zu sein. Diese Behörde gibt es allerdings nicht.

In diesem Monat warnt die Bafin außerdem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Axoria AI , Betreiber der Website axoria.ai

, Betreiber der Website CapitalFM , Betreiber der Website capitalfm.io

, Betreiber der Website Finexokredit.com

schnellerkredits.com/index.php

kreditsnavigations.com/index.php

pics-kredit.com/index.html

optinomic.co

FinrocketPro , Betreiber der Website finrocketpro.com

, Betreiber der Website Centerviewpn oder auch Centerview Partners , Betreiber der Website centerviewpnllc.com

oder auch , Betreiber der Website smartdirect500.com

Richmond365 Finance Limited , Betreiber der Website richmond365.com

, Betreiber der Website europecapitalmarkets.com

JARXE CRYPTO TRADING LTD , Betreiber der Website jarxe.com , jarxe.org sowie der App Jarxe

, Betreiber der Website , sowie der App BrainedCoredNod , einer Handelsplattform

, einer Handelsplattform Obsidian Group , Betreiber obsidian-group.org

, Betreiber MBS Point , Betreiber der Website mbspoint.com

, Betreiber der Website MEX Exchange und MultiBank Group , Betreiber der Website mexassetexchange.com

und , Betreiber der Website Nova Prime Markets Asset Management GmbH , Betreiber der Website novaprimemarkets.ltd

, Betreiber der Website Mjolnex , Betreiber der Website mjolnex-ltd.com

, Betreiber der Website Hightaurus.io

Zinsava.com

KatophlePro , Betreiber der Website traderysa.org

, Betreiber der Website GFI Holdings Limited beziehungsweise Olympus Capital Limited , Betreiber der Website gfi-hold.com beziehungsweise olylim.com

beziehungsweise , Betreiber der Website beziehungsweise Wertede.com und wertede.cc

und brokereins.com

Renvio , Betreiber der Webseiten renvio.icu und renvio.pro

, Betreiber der Webseiten und Diantrag Kredit , Betreibe der Website diantrag.com

, Betreibe der Website Spectrum Equity Pulse GmbH , Betreiber der Website spectrumequitypulse.com

, Betreiber der Website Investing In, Betreiber der Website investing-in.pro

Warnung vor Angeboten über Social Media und Whatsapp-Gruppen

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. In diesem Monat warnt die Bafin vor den nachfolgenden Angeboten:

aurenbridge.com sowie Whatsapp-Gruppen, die unter dem Namen Aurenbridge Alliance (zum Beispiel Aurenbridge Alliance (ABA) ) betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen sollen Verbraucher dazu verleitet werden, über eine App mit dem Namen Cryplus in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren.

sowie Whatsapp-Gruppen, die unter dem Namen (zum Beispiel ) betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen sollen Verbraucher dazu verleitet werden, über eine App mit dem Namen Cryplus in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren. alijz.com sowie Whatsapp-Gruppen, die unter der Firma AL Konzept GmbH & Co. KG betrieben werden. Dort sollen Verbraucher dazu überredet werden, über eine App mit dem Namen alijzspro zu investieren. Zudem handelt es sich außerdem auch noch um einen Identitätsdiebstahl zulasten der AL Konzept GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald .

sowie Whatsapp-Gruppen, die unter der Firma betrieben werden. Dort sollen Verbraucher dazu überredet werden, über eine App mit dem Namen zu investieren. Zudem handelt es sich außerdem auch noch um einen Identitätsdiebstahl zulasten der . Die Gruppe Börsenblick A-001 , in der Verbraucher dazu verleitet werden, über die Gainorex Investment-App zu handeln

, in der Verbraucher dazu verleitet werden, über die Investment-App zu handeln Gruppen, die angeblich von VYNEX Trade betrieben werden, die App Lirunex Trading sowie die Plattformen vynextrade.com , globalft. world , svype.app , lirunex.online , lirunex.com , lirunex.network .

betrieben werden, die App sowie die Plattformen , , , , , . Prometheus Investment Alliance (PIA) , der Website prometheus-alliance.de sowie verschiedene Whatsapp-Gruppen, die angeblich von Achim Falkenberg und seiner Assistentin Bertha geleitet werden. Verbraucher sollen dazu verleitet werden, über die App QVTcoinese-Pro unter Einsatz des Handelssystems „Genialer Intelligenter Roboter 5.0“ Finanzinstrumente zu handeln.

, der Website sowie verschiedene Whatsapp-Gruppen, die angeblich von und seiner geleitet werden. Verbraucher sollen dazu verleitet werden, über die App unter Einsatz des Handelssystems Finanzinstrumente zu handeln. Websites und Apps, die auf die Plattform MORRISONBOOST verweisen. In diesem Zusammenhang sind bisher folgende bekannt geworden: morrison1.top, EQHTYN, Visionvast-Token, COEXHJSKL, Sndgmatup, Kuadgnjg, HechosaTop, Nvlmns-ex, TradeLog, Ultrapex-Pro, WFKTCZ.

Warnung vor Social Engineering

Im vergangenen Monat hat die Bafin außerdem vor einem Fall von sogenanntem Social Engineering gewarnt, bei dem Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst oder Autoritätsrespekt ausgenutzt werden, um Personen zu manipulieren. Die Betrüger haben in diesem Fall die Identität der Trade Republic Bank GmbH missbraucht und SMS sowie E-Mails in deren Namen an Kunden gesendet.

Die Bafin warnt vor der Vorgehensweise der Betrüger: Kunden werden aufgefordert, sich bei einer eigens eingerichteten Telefonnummer zu melden, die angeblich zum Kundenservice gehört. In dem Gespräch wird behauptet, dass Unbekannte Zugriff auf das Konto hätten. Die bestehenden Vermögenswerte sollten deshalb auf ein anderes Konto übertragen werden.

In anderen Fällen werden SMS verschickt, in denen steht, dass eine Auszahlung im Kundenauftrag vorgemerkt wurde. Falls der Kunde dies nicht veranlasst habe, solle er umgehend Kontakt mit dem „Kundenservice der Trade Republic Bank“ aufnehmen. Ruft die oder der Kontaktierte die angegebene Nummer an, fragen die Kriminellen im Gespräch persönliche Daten ab und versuchen, ihr Opfer dazu zu bewegen, Vermögenswerte auf externe Konten oder externe Kryptowallets zu verschieben.

Vorsicht vor Plattformreihen

Die Bafin warnt außerdem vor Plattformreihen, die den Namen „Sofortiger Aimex“ oder „Sofortiger Saimex“ verwenden. Die Websiten nutzen oft ein sehr ähnliches Layout. Aufgefallen seien bisher sofortiger-aimex.com, sofortigersaimex.com/de und sofortigeraimextrade.de.

Ebenfalls eine Warnung spricht die Finanzaufsicht vor der Plattformreihe „Handeln Sie ohne Grenzen mit 0 Spread Forex-Broker.“ aus. Bislang seien dazu folgende Seiten aufgefallen: imc-point.com und imperiumfin.com.

Eine weitere Warnung spricht die Bafin bezüglich der Plattformreihe „Investieren & Handeln Sie 300+“ aus. Folgende Webseiten sind in diesem Zusammenhang bisher aufgefallen:



alphaxle.com, angeblich betrieben von ALPHA UCITS SICAV beziehungsweise ALPHAXLE broker (UK) Limited. Es handelt sich außerdem um einen Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA registrierten Investmentfonds Alpha UCITS SICAV.



axerdigital.com, angeblich betrieben von AXA Global Distribution Fund beziehungsweise AXERDIGITAL broker (UK) Limited. Auch hier liegt ein Identitätsdiebstahl vor, zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds AXA Global Distribution Fund.



vontrade.io, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 beziehungsweise VONTRADE broker (UK) Limited. Der Identitätsdiebstahl in diesem Fall geht zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.



vectradx.com, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 beziehungsweise VECTRADX broker (UK) Limited. Identitätsdiebstahl ebenfalls zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.



mfxtech.com, angeblich betrieben von MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND beziehungsweise MFXTECH broker (UK) Limited. Auch hier liegt ein Identitätsdiebstahl vor, zulasten des Investmentfonds MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND.



qpbroker.com, angeblich betrieben von Quilter Investors UK Equity Growth Fund beziehungsweise QPBROKER (UK) Limited. Der Identitätsdiebstahl geht in diesem Fall zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds Quilter Investors UK Equity Growth Fund.



qbitrex(.)com

Eine weitere Warnung spricht die Bafin für eine Reihe nahezu identischer Webseiten aus, die den Slogan „Es ist Ihre Chance, intelligenter in Deutschland zu handeln.“ Bislang sind in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden: acnelux.net, alarion-pipitor.net, alvion-meruva.com, areonpro-ki.de, argentoluxeron-ai.com, aronexdin.com, artidrivesy.net, auntrix-cipher-ai.org, averlaxino-ki.de, averondixa.net, avresx-dulo.de, axeron-dulo.de, axiron.org, axorynt.net, azorilix-ki.de, baratonoravarol-ki.de, barixoleno-ai.de, bavinorlo.net, baviro-nexa.de, baxuladex.net, bazineliz.net, bekan-lir.com, belaroxuna.net, beleggen-ai.net, belixoaru.net, bendorionex-ki.net, bestandigkapital.net, bestandluxeron.de, bexanoaaru.net, bexiraluno-ki.de, bexiraudo-ki.de, bexivolix-ki.de, bexonaaru.net, bex-uronalin.de, blayrixnodegpt.de, brained-cored-nod.com, braxelovix.org, breitnerpro.com, brelaforionix-ai.de, bristonexpro.net, btc-720-neriva.de, bullbittrade-ki.de, bundesrendite.com, capiktertai-ki.de, carbonextgen.net, clorynq-ki.de, credvongptai.de, crestwaytalyx.net, cryvantaflex13.de, dashaloxi-200.com, davornex-app.net, daxirovela.de, dearosulen.de, deutschlandinvestiert-ki.de, dewomlexpro.de, dexaroulix.net, dexinolura-ki.de, dex-morkavi.de, dexmorlino.de, doriva-plenxara.net, dragonwealth.de, dralwexis-ki.net, dravexalix-de.net, drazelionix.org, drolwexio.org, duxironpro.net, elaronmivora-ki.de, evoverdex-it.net, finanzfokus-ai.net, finarophentis.net, finetorex-ki.net, finexispro.net, finvexo-ki.de, finvontex-primeai.de, fliqflow.de, ftokrenix-ki.de, fundspireaxivon.de, fyron-crest.net, geldmaxperigee.de, gido-belu.net, glanzixinvionix.de, glodoxfin.net, goldenvex-ki.de, gralwexiopro-ki.net, gronexzolo.net, gryntaxo.de, handluxgpt-ki.de, hasel-migos.net, hirortex-ki.de, immediate-dincop5.de, investoutperform-ai.de, itanoweltrix-it.net, jenyra-fluxive-gpt.net, jexarosilon-ki.de, kambitnex-ia.net, katophlepro-ki.de, kavo-dinula.de, kavoliren.net, kexeromaril-ki.de, kex-morlavi.de, kex-urolavi.de, ki-handelssoftware.de, klaxerionex-ai.net, korvatulin.de, korzaxfin.net, kralfinexis.de, kyzentro-ki.de, larevioninvest.net, lexoproactive.net, lexovision-ai.de, linavorexa.net, lobarunex-ki.de, lumevarsotek.de, lumirentoxa-ai.com, lunara-vondilex.net, lunoxyrem-ki.de, luprixorgpt-de.net, lurdin-mor.de, lurokexan.de, luxenverix.de, maxeronisel.net, momento-alfarex.net, montrevaleholdings.net, morbylu.net, movwith.xyz, nar-dexvio.de, navirexep-de.com, neovalonera-ki.de, nerivamontilexar.net, nerix-abaro-ki.de, nerixodava.net, neuro-kapital.de, nexarobelin.net, nexovadin.de, nivarozex-ki.de, nivoa-stride-gpt.net, nixaro-belu.de, nobiraxel-ki.de, nordwertcapital.com, norexo-valtin.com, norvixpro-ki.de, norvix-tisern.com, noryza-cryptonai.de, novainviolex.net, paragonixai.net, paxilvision.net, peluro-zekrin.com, photonsync-ai.de, platzedorionix-ki.net, polarisgroup-de.com, prenovantyx-ai.de, primetrichainai.com, primevalecrescor.de, profithub1.de, pulixarvo.net, pureprofit-ki.de, q-brivaultium-invest.de, qeraxispro.org, qerzavx-ki.de, qex-uromavi.de, q-gyltoriun-algo.net, q-hexaviunsystem.com, quantexdeutschland.com, quantum-dexair9000.net, quantumlexoal.net, qyxomler-ki.de, ravelix-ki.de, ravino-zelmex.com, ravirexemai.de, resourix-ki.de, revaloninvest-ai.de, rexanolurin-ki.de, rexorio-ki.de, rivenokalexai.com, rova-invega.net, sapcoinai.com, savryn-pulse-ai.com, sefro-nalik.net, slideamrix-sys.net, smernatovinzip.de, sofortigersaimex.de, solstice-bitrevo.net, sonnenafinitor-ki.de, sonnevionex.net, swift-valrtrade.de, swissdefi-app.de, thryzonpixel.net, tixerobolan.net, tix-urobelan.de, torenixa.de, trablunaksis-ki.de, tradeappera.com, trade-app-era.de, traders-club24.de, trelionex-ai.net, udenaviro.de, udovantre-ki.de, ulinexvara.net, ulivexvara.net, uradexsol.net, uvaroxed-ki.de, uvenobaxar.net, uxaroveni-ki.de, valironexon.net, valtrixnexus-ki.de, vantaxio-ia.net, var-nixbel.de, vaxilodren.net, vax-linodero.de, veldraxio.net, veltraqonemix.net, venvion-ai.de, vertulogic-ki.de, vexaro-ulna.net, vexutuckx.net, victronexa.net, viennaquant.com, virexlato.de, vivid-alushta.de, volkskapital.net, voltaraflex-ki.de, voltaraflex-ki.de, vox-mozgen.de, vurtododic-ki.de, vwpquantum.com, vyralixprofin-ki.de, vzion-de.net, walderolionit-ai.net, wallora-fenzitex.net, wesen-gainflux.net, xapotrade.de, xavonrila.net, xuvantrapex-ai.de, xyberorenda-ki.de, zaro-ulin.net, zavon-arix.net, zelytrionex-ai.net, zenithvextorex.net, zeongrow-de.com, zeqvornixai.com, zeqvornixapp.de, zielpunktfinthra.net, zilmor-vax.de, zilogerkarmexi-ki.de.

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.

In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Exomarkets.pro zu Lasten EC Markets Group LTD und der Multi Asset Solutions Limited. Außerdem wird auf der Website behauptet, dass Exomarkets bei Finanzmarktaufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert, was sich laut Bafin jedoch nicht bestätigen lässt. Mitarbeitende des Betreibers korrespondieren mit Kundinnen und Kunden beispielsweise über die E-Mail-Adressen support[at]exomarkets.de , compliance [at]exomarkets.de und s.reimann[at]exomarkets.de .

zu Lasten und der Solutions Limited. Außerdem wird auf der Website behauptet, dass Exomarkets bei Finanzmarktaufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern registriert, was sich laut Bafin jedoch nicht bestätigen lässt. Mitarbeitende des Betreibers korrespondieren mit Kundinnen und Kunden beispielsweise über die E-Mail-Adressen , und . Watchvestvermittlung.com/wv-vermittlung.com zu Lasten der Watchvest GmbH

zu Lasten der unzerfinanzpro.de , zu Lasten der Unzer E-Com GmbH mit Sitz in Heidelberg

, zu Lasten der panthera-gmbh.com , zulasten der Panthera AM GmbH mit Sitz in Kulmbach

, zulasten der zinscompass.de , zinscompass.com und vcgo-gmbh.com , zulasten der VC-GO Management GmbH, Berlin

, und , zulasten der capman-holding.com , zulasten der CapMan Lynx Holding SCA , SICAR ( Luxemburg )

, zulasten der Trade Alles UK Limited beziehungsweise Trade Alles Management Ltd. mit der Website tradealles.com , zulasten der Instyle All Trades Limited, Paisley, Vereinigtes Königreich

beziehungsweise mit der Website , zulasten der panda-financial.com , zulasten der Bitpanda Financial Services GmbH

, zulasten der festgeldplan.com , zulasten der WPV Advisory & Asset Management GmbH & Co. KG

, zulasten der Foris Capital mit den Websites aiforis.com und aiforis-trading.com , zulasten von Foris Capital CY Ltd und IC Markets (EU) Ltd

mit den Websites und , zulasten von TradeGateAG mit den Webseiten tradegateag.com und webtrader.tradegateag.com , zulasten der Tradegate AG, Berlin , die die Website tradegate.ag betreibt.

mit den Webseiten und , zulasten der , die die Website betreibt. Ceres Finance Limited mit der Website crss.finance, zulasten des britischen Unternehmens Ceres Finance Limited

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.

Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen: