Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis, betrügerische Chatgruppen und Identitätsdiebstahl: Die Bafin hat wieder dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Im November musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und das Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat warnt die Bafin vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Investing In , Betreiber der Website investing-in.ltd

, Betreiber der Website ICM Capital Limited , die Ansprache erfolgt per E-Mail

, die Ansprache erfolgt per E-Mail omega-cap.com

valhallion-gmbh.com

fondsavenue.com

nexberg-ag.co

Changelly , Betreiber der Website changelly.com

, Betreiber der Website Capital RVG , Betreiber der Website capital-rvg.com

, Betreiber der Website zinsanlageexperten.com

Zigmax , Betreiber der Website zigmax.com

, Betreiber der Website auresthiqan.sbs

GMM Platform , Betreiber der Website gmmplatform.co

, Betreiber der Website VermögenMeister GmbH , Betreiber der Website vermoegenmeister.com

, Betreiber der Website Crypto GmbH , Betreiber der Website q-solutions.co

, Betreiber der Website Eagle Global , Betreiber der Website eaglegloballp.com

, Betreiber der Website RoboSpark Investor , Betreiber der Website robosparkinvestor.de

, Betreiber der Website Auto Alpha , Betreiber der Website autoalpha.io

, Betreiber der Website Trodu, Betreiber der Websites trodu.co sowie trodu.vip

Warnung vor Angeboten über Social Media und Whatsapp-Gruppen

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. In diesem Monat warnt die Bafin vor den nachfolgenden Angeboten.

Über SCA Investmentforum, SCA Zukunftsplan und auf der Website scatrk.com werden Verbraucher dazu verleitet, über die App SCATRK Finanzprodukte zu handeln.

Eine weitere Warnung spricht die Bafin bezüglich Whatsapp-Gruppen wie zum Beispiel B2 Akademie für zukünftiges Vermögen aus, die von einem angeblichen Unternehmen Mirror Trade betrieben werden. Verbraucher werden dazu verleitet, über die Webseiten mirrortrade.top und h5.mirrortrade.top Finanzprodukte zu handeln. Zusätzlich handelt es sich auch noch um einen Identitätsmissbrauch, da kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Reuter Transaction Services Limited besteht.

Andere Betrüger geben sich als ein Professor Sebastin Albrik und seine Assistentin Annika Felder aus, die angeblich von dem Post-Trade-Infrastrukturanbieter Clearstream betrieben werden. Von der Existenz dieser Personen ist der Bafin nichts bekannt. Laut Finanzaufsicht werden in den Whatsapp-Gruppen (unter anderem M501 TaktikIvest Akademie, H117 – Taktikinvest Akademie, A06 TaktikInvest Akademie) Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über clearstream.xin, clearstream.fashion sowie über die Apps ClearsPro und CSMKT handeln lassen.

Die Angebote stammen jedoch nicht von Clearstream-Gesellschaften, wie der Clearstream Europe AG beziehungsweise der Clearstream Banking S.A. oder deren Mitarbeitern. Clearstream betreibt keine App für Privatkunden und bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an. Es handelt sich also außerdem auch noch um einen Identitätsmissbrauch.

Weitere ähnliche Fälle:

Whatsapp-Gruppen (zum Beispiel Q611-Nordstein Global ) und den Webseiten nordstein.cloud , nordstein-capital.com und nordstein-capital.net , in denen Anlegern unter anderem von Lukas Müller und Svea Schäfer Geldanlagen in Finanzinstrumente oder Kryptowährungen empfohlen werden.

) und den Webseiten , und , in denen Anlegern unter anderem von und in Finanzinstrumente oder Kryptowährungen empfohlen werden. Die Gruppe SVIP-88-FinanzForum , in der Verbraucher dazu verleitet werden, über die App LUSCM Finanzprodukte zu handeln. Diese werden offenbar von der Denver, USA ansässigen Lumenis Capitalmanagement GmbH Ltd angeboten, die auch die Webseite lumnz.com betreibt.

, in der Verbraucher dazu verleitet werden, über die App Finanzprodukte zu handeln. Diese werden offenbar von der Denver, ansässigen angeboten, die auch die Webseite betreibt. B22 Wittington Akademie , die dazu verleiten, über die betrügerische Handelsplattform und App KI-ZEP zu handeln. Die Bafin betont, dass die Betreiber laufend den Namen der App ändern (zuvor bereits KI-ZEP PRO oder KI-ZEP MAX ). Die App wird außerdem auf den Webseiten ki-zep.com und h5.beststreaming.vip beworben. Es besteht außerdem ein Zusammenhang mit dem Betrieb der angeblichen Handelsplattform DOEX , vor der die Bafin bereits im August gewarnt hat.

, die dazu verleiten, über die betrügerische Handelsplattform und App zu handeln. Die Bafin betont, dass die Betreiber laufend den Namen der App ändern (zuvor bereits oder ). Die App wird außerdem auf den Webseiten und beworben. Es besteht außerdem ein Zusammenhang mit dem Betrieb der angeblichen Handelsplattform , vor der die Bafin bereits im August gewarnt hat. 77 Wert- und Vermögenserkundungsgruppe , die angeblich von dem Geschäftsführer der Finanzethos GmbH , Dirk Müller , betrieben wird. Damit zusammen hängen die Webseiten axeltrader.com , axeltraders.com und pc.axelmax.cc . Des Weiteren liegt Identitätsdiebstahl vor, da kein Zusammenhang mit Dirk Müller, dem Unternehmen Finanzethos GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder dessen Mitarbeitern besteht.

, die angeblich von dem Geschäftsführer der , , betrieben wird. Damit zusammen hängen die Webseiten , und . Des Weiteren liegt Identitätsdiebstahl vor, da kein Zusammenhang mit Dirk Müller, dem Unternehmen Finanzethos GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder dessen Mitarbeitern besteht. A32Finanzielle Freiheit , C66 Technische Austauschgruppe für Investoren und Kapitalstrategien Akademie94 . Die Gruppen werden angeblich von Professor Klaus Peter Hartwig geleitet. Die Warnung umfasst auch die App MCG-KI sowie die Website mcgki.com .

, und . Die Gruppen werden angeblich von geleitet. Die Warnung umfasst auch die App sowie die Website . Whatsapp-Gruppen, die von Greenhill betrieben werden (zum Beispiel Vermögensclub (G138) , Vermögensclub (G136) , BörsenClub Select C299 , Greenhill-4359-VIP , GCLLP Aktienakademie (F6) , GCLLP Finanz-Lernrunde-F117 ). Die Warnung erstreckt sich auch auf die Greenhill-App .

betrieben werden (zum Beispiel , , , , , ). Die Warnung erstreckt sich auch auf die . Whatsapp-Gruppen (zum Beispiel A8 RenTech Lern- und Investitionsforum), in denen angeblich Julia Wagner und David Mitchell Finanzinstrumente empfehlen, die anschließend über die Apps RenTech PRO und RenTech Max gehandelt werden können.

Die Bafin warnt auch vor Telegram-Gruppen, wie beispielsweise Channel-Arbeitsgruppe (668). Hier wird dazu aufgefordert, über die betrügerische Plattform ZIEXC zu handeln. Diese ist aktuell über die Webseiten ziexc.com und ziex.top zu erreichen. Die Angebote kommen von einer angeblichen Angelika Luxemburger.

Vorsicht vor Plattformreihen

Die Bafin warnt außerdem vor Plattformreihen, die den Slogan „Die Zukunft des Handels gestaltet“ verwenden. Bislang sind in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden: elitehandelnkapitals.com, addsmarkets.com, ehkapital.com.

Eine weitere Warnung spricht die Bafin bezüglich der Plattformreihe „Willkommen bei [Name] Die Zukunft des Handels gestalten“ aus. Folgende Webseiten sind in diesem Zusammenhang bekannt geworden: novakapital24.com, apmtrade24.com, tradedirect24.com, saxohandeln.com.

Und auch die Plattformreihe „[Name] - KI- gestützte Geldanlage für alle, die smart investieren wollen“ ist auffällig geworden. Folgende Seiten sind bislang in diesem Zusammenhang bekannt:

achsegainlux.de, affinexisagentapp.de, amidrakonikex.de, arcticvaltrixex.org, arlopropofol.de, axironaiex.de, belvarsplatform.de, bergkraftfluxor.de, billeraschweiz.de, binavocoreex.de, bit1000lexipro.de, bitcoinelevateai.de, bitcoinmorphix.de, bitpulseai.de, blackrosefinbitnexapp.de, blatzendorfixex.de, branzeldorfixex.de, broker-trading.de, crownixfinex.de, cryntoxel.de, daytradecourses.com, derexionaiex.de, dortalonixex.de, dravexolyex.de, dresalornixex.org, drexomarixex.de, drezdalornixex.de, edexcryptopro.de, elansyvor.de, equiloomproex.de, ercadoxgpt.de, exferreiqex.de, fervodexapp.de, fetuntexar.de, fidelebitspirexapp.de, finaqcokeproex.de, findburgaiex.de, finezorapexex.de, finozanetixex.de, fintevoxborse.de, fintrahubexioex.de, finvoryax.de, finxorgptex.de, fortunixai.de, frovablau.de, garapettisproex.de, geldbotaiex.de, gelodovexisex.de, gelogas.de, goldiumizerex.de, goldstreamcapital.de, gowarapexex.de, gymod.com, helderkredix.de, hemelfinvexex.de, hypertraderaigpt.de, immediatev7prolia.de, infineoninvestex.de, klarnium.de, leaxvoramaiex.de, lifehugs.com, lorirexonex.de, lucrabotgptplatform.org, lumetrixai.de, marquenvorex.de, merkadoflux.de, meteorprofit.de, molviraqnode.de, nethertoxagentex.de, nevelanobotex.de, nexiorex.de, nexiotrustproex.de, nexopromixbotex.de, nexorimai-app.com, nexorimaiex.de, nexoriofund-de.org, nextchainex.de, ninaxesproex.de, nwealthex.de, ortetenulaiapp.org, orvynnestex.de, owlvestex.de, paxilvision.de, payvraedge.de, petroperu.de, pewnyfundaryx.de, pluraxaix.de, profitgrove.de, qezvoro.de, quantrelaiex.de, quantumapexaiex.de, quorimexaiapp.de, renvaultixex.de, rheinvexex.de, robotradersapp.org, roxverin.de, ruhigfinloreex.org, selviorex.de, serenorpaylix.de, smartnextaiapp.de, spotbrevionpro.de, spotsanorexplatform.de, stabelgainetra.de, summitluxeron.de, symravumonex.de, syntexisproex.de, syntoraxel.de, temarilschnell.de, temavexpro.de, tokencoreapp.de, tokencoreerfahrungenapp.de, trevolanpro.de, trustflowieuxex.de, tynavorisex.de, uwelonexapp.de, velnekirproex.de, velzomerinexx.de, vernixorex.de, vestordex.de, vixgenaiex.de, volksmarkex.de, volmargrowthbeacon.de, vumoncapita.de, vurinestaaiex.de, werthafenex.org, wexronix.de, wildwestcryptoshow.com, wovirafinex.de, xendoriaproex.de, zahlcoreex.de, zalvixex.de, zekerbitlijn.de, zemptrovexisex.de, zemtrovexiex.de, zemtrovexisex.de, zenvorixai.de, zevriocapiture.de

Und vor noch einer Plattformreihe warnt die Bafin: „Erzielen Sie tägliche Gewinne mit [Name] - Die ultimative Kryptowährungs-Intelligenzsoftware“. Bislang sind der Bafin folgende Seiten in diesem Zusammenhang bekannt:

bitcoinaxion.com, bitcoinglorix.com, bitcoinluminix.com, bitcoinmiravox.com, bitcoinnexique.com, bitcoinomnix.com, bitcoinprismax.com, bitcoinquantara.com, bitcoinspirex.com, bitcointrenox.com, bitcoinvionix.com, bitcoinvortexo.com, immediate-evex.ai, immediateevex.net, immediateewave.com, immediatekorb.com, immediate-lidex.net, immediate-vortex.net, immediatexgen.com, immediatexport.com, immediatexrise.com, immediatextrade.com, immediatezenx.com, instantedge.io, quantumai.org, voltix-momentum.ai, yuanglobal.io, yuaninternational.com

Besonders perfide agieren die Betrüger hinter den Websites, die vorgeben, online an Bildungseinrichtungen zu vermitteln. Dort sollen angeblich Schulungen zu „Trading“, „Anlagestrategien“ und „Investitionen in Finanzprodukte“ angeboten werden. Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Webseiten ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen. Folgende Seiten sind der Bafin bisher in diesem Zusammenhang bekannt:

axelonbit-de.com, axironai-de.com, axironbit-de.com, bextradynamic-de.com, bitaktob-de.com, brevixcoinsys.com, dynamiclexapro-de.com, ertragreichxyrem-de.com, exeloniq-de.com, frentavoxai-de.com, frentavoxbit-de.com, glanzgentak.pro, glatteranavar-de.com, herbst-avastin.com, immediateamrix-de.com, immediatebextra-de.com, immediateceenu.com, immediatekhamsipost.com, immediatenexavar.com, immediateplavix-de.com, immediatesquirdisim.com, immediateziac-de.com, immutab-afinitor-de.com, immutablebextra-at.com, immutabl-nexavar-de.com, immutabl-nystex-de.com, immutablxibrom-de.com, imytebleforte-de.com, imyteblefyzen-de.com, kineretai-de.com, lynavotrade.com, mixelionai-de.com, nexenbit-de.com, nexorimai-de.com, orvynnest-de.com, peranbytai-nif.com, proxelbit-de.com, qelnofaxai.xyz, quantumaktob-seh.com, quantumanavar-ele.com, quantumazopt-de.com, quantumluvox-de.com, rovixenai-de.com, soforthaldol-de.com, sofortigesarava-de.com, sofortigesnexavar.com, sofortigesnystex-de.com, sonnendoribax-de.com, symravumon-de.com, synoraveyrox-de.com, tivonsuboxone.com, tivonsuboxone-de.com, voxefgas-de.com, vumonvision.de, vumonvision.de, wealthjuxtapidbit-de.com, wertvollaktob-de.com, wirbelaktob-de.com, wirbeldynex-uk.com, xyremcapital-de.com, yqenvalcore.net, zyvarnex-core.net

Die Bafin weist bezüglich der Plattformreihen außerdem darauf hin, dass ein Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites bestehen kann, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.

So geschehen bei nicovermoegensberatung.de sowie [email protected]. Denn die Angebote dort stammen nicht von der durch die Bafin beaufsichtigten N.I.C.O. Vermögensberatungs- und Verwaltungs GmbH, Berlin.

Ebenso erging es der auch in Berlin ansässigen Earth Capital Management GmbH. Diese steht in keiner Verbindung zu der Website earthcap.de.

Eine weitere Warnung spricht die Finanzaufsicht zu quantum-banc.world aus. Der Betreiber der Website tritt unter den Firmierungen Quantum Banc UK beziehungsweise Quantum Banc Capital Markets UK Ltd auf. Als Geschäftssitze werden London und Reading im Vereinigten Königreich angegeben. Die auf der Website genannte Registrierungsnummer verweist bei der britischen Finanzmarktaufsicht auf die Saxo Capital Markets UK Ltd. welche aber in keinerlei Verbindung mit der Website steht.

Auch die Bafin selbst ist im vergangenen Monat Opfer eines Identitätsdiebstahl geworden. So weist die Finanzaufsicht ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Briefe verschickt, in der Verbraucher dazu aufgefordert werden, ihre Identität per Post Ident zu legitimieren, um weiterhin in Deutschland am Zahlungsverkehr teilnehmen zu können.

Und sogar das Bundesministerium für Finanzen wird für eine Betrugsmasche genutzt. Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten für Venorina, ein angeblich offizielles Projekt Deutschlands unter den Domains venorina.com und renovile.org. Unter diesen Domains steht dem Anschein nach ein Angebot für einen Plattformhandel mit Kryptowerten unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundesministeriums der Finanzen. Das Angebot gibt es nicht. Dies ist eine koordinierte Scam- beziehungsweise Betrugskampagne, die den Namen des Bundesfinanzministers für ihren Missbrauch nutzt. Näheres ist nicht bekannt. Die Bafin stehe erst am Anfang ihrer Ermittlungen.

In diesem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

International Investment , Betreiber der Website i-investment.eu (zu Lasten der International Investment Platform, o.c.p.,a.s., Bratislava, Slowakei )

, Betreiber der Website (zu Lasten der ) valhallion-gmbh.com (zu Lasten der Valhallion Limited Partner GmbH, Greifswald )

(zu Lasten der ) vermoegensvermittler.com (zu Lasten der MAB Vermögensverwaltung Gmbh, Frankfurt am Main )

(zu Lasten der ) aquila-invest.org (zu Lasten der Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH , Hamburg )

(zu Lasten der , ) stuttgart-exchange.com (zu Lasten der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH beziehungsweise der Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) )

(zu Lasten der beziehungsweise der ) wp-invest.ch (zu Lasten dem schweizerischen Unternehmen W&P Family Office AG, Küsnacht )

(zu Lasten dem schweizerischen Unternehmen ) quilter-consulting.com (zu Lasten der Quilter PLC )

(zu Lasten der ) alphaconnectcapital.com (zu Lasten der alpha connect capital GmbH )

(zu Lasten der ) globalexchangegg.pro beziehungsweise globalexchangegg(.)pro/#login (zu Lasten der dänischen Gesellschaft Global Exchange Denmark)

Dubiose Aktienangebote

In der Vergangenheit sind bereits häufig Meldungen von Betrugsversuchen bekanntgeworden, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden jedoch nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar; in einigen Fällen existieren die angebotenen Aktien noch nicht einmal.

So warnt die Bafin vor der Solvante Invest, die behauptet, dass bei ihr angeblich Aktien der Omni Shell Ltd. erworben werden können. Der Auftritt erfolgt über die Domain solvantainvest.com.