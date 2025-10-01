Betrug per Whatsapp und falsche Asset Manager: Die Finanzaufseher der Bafin haben im September wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Im September musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Whatsapp-Gruppen und unter falschem Namen schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Warnung vor Whatsapp-Angeboten

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen veröffentlicht. Häufig nutzen die Betrüger die Namen bekannter Unternehmen. Dabei sei der Ablauf meist ähnlich, schreibt die Bafin auf ihrer Website. Zusammengefasst läuft der Betrug meist wie folgt ab:

In Werbeanzeigen in sozialen Medien wird mit kostenlosen Aktientipps geworben, Verbraucher werden aufgefordert, Whatsapp-Gruppen beizutreten.

In den Gruppen teilen vermeintliche Experten ihr Wissen und empfehlen bestimmte Anlagemodelle oder Aktien, oft gibt es zusätzlich Seminare.

Meist wird dann ein Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dem sich hohe Gewinne erzielen lassen sollen. Anleger werden aufgefordert sich über eine Online-Handelsbörse oder App anzumelden und dort zu handeln. Das Geld wird dabei meist über ein ausländisches Konto oder Kryptowerte eingezahlt.

In der Regel erhöhen die Betreiber dann den Druck auf Anleger, weitere Einzahlungen zu leisten. Manchmal gibt es zunächst kleinere Auszahlungen, um Vertrauen aufzubauen.

Im weiteren Verlauf sind Auszahlungen dann jedoch an Bedingungen geknüpft oder nicht mehr möglich. Schließlich sind die vermeintlichen Experten nicht mehr erreichbar und das investierte Geld ist weg.

Im Namen von MFS Investment Management tritt ein angeblicher Mitarbeiter – David A. Falco – in Whatsapp-Gruppen und -Chats an Anleger heran. Er empfiehlt den Kauf verschiedener Finanzinstrumente und Kryptowährungen, die sich angeblich über die App MFSDMA handeln lassen. Die Angebote stammen jedoch nicht von dem Asset Manager, warnt die Bafin.

Ähnlich steht es um Whatsapp-Gruppen, die angeblich von State Street Investment Management unter der früheren Firmierung State Street Global Advisors (SSGA) betrieben werden. Es wird fälschlicherweise behauptet, die Chats würden von dem Mitarbeiter Michael J. Solecki und seiner angeblichen Assistentin Talia König geleitet. Zwar gibt es bei State Street Investment Management einen Mitarbeiter mit diesem Namen, er hat jedoch mit den Whatsapp-Gruppen nichts zu tun.

Auch unter dem Namen GS Force wenden sich vermeintliche Betrüger per Whatsapp an Anleger. Die Gruppen tragen laut Bafin die Namen „Portfolio Lerngruppe“, „E1 Porftolio Lerngruppe“, „Wertinvestitionskreis VIP-E05“, „VIP-Gruppe“ und „VIP-A11 Vermögenswachstumsplan“. Bei den Mitgliedern wird dafür geworben, über die GS-Force-App mit Finanzprodukten zu handeln. Die Bafin weist darauf hin, dass die Betreiber nicht von der Finanzaufsicht beaufsichtigt werden und nicht – wie teilweise behauptet – mit der Goldman Sachs Bank Europe SE und der Goldman Sachs International Bank Zweigniederlassung Frankfurt in Verbindung stehen.

Besonders dreist geht ein Anbieter namens S Broker vor, der über Whatsapp-Gruppen, die Handels-App Sbroke PRO und die Website stocks.sbroker-pro.com agiert. Das Unternehmen S Broker AG & Co. KG gibt es wirklich. Teils werden sogar Namen von tatsächlichen Mitarbeitern genannt, die mit dem Angebot nichts zu tun haben. Die Betrüger gehen aber noch weiter: Ihr Anlageangebot werde persönlich von Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der Bafin, empfohlen, heißt es. Das trifft selbstverständlich nicht zu.

Weitere ähnliche Fälle:

Die Bafin warnt unter anderem vor verschiedenen Whatsapp-Gruppen, die von der Firma ZKTrade Pro betrieben werden – darunter „F99-DAX Chancen verändern die Zukunft“ und „(B1)DAX Chancen verändern die Zukunft“. Die unbekannten Betreiber fordern in den Chats Verbraucher auf, über die App ZKTrade Pro Finanzprodukte zu handeln.

Nordstern Kapitalmanagement GmbH Ltd. wirbt auf der Website nordfunding.com sowie in Whatsapp-Gruppen wie „WertPioniere 021" oder „Marktimpulse VIP" für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen.

Für die App „C-Rax MAX" („CryptoraX"), über die sich Finanzprodukte handeln lassen, wird in Whatsapp-Gruppen mit den Namen „Shenkman Börsenforum" und „Shenkman Börsenforum-52" geworben. Das Angebot stammt nicht, wie angegeben, von Shenkman Capital Management, stellt die Bafin klar.

Die Bafin warnt vor Whatsapp-Gruppen der Enable Business Academy, in denen für die Apps TG TradeX und TG TradePlus geworben wird – darunter „Aktienmarkt Insights DE 777" und „VIPX605-Ressourcen-Linkseite-Enable". Die Gruppen werden angeblich von Herrn Professor Joris Tann geleitet. Ob diese Person wirklich existiert, sei fraglich. Auch über die Website enblinvest.com tritt das Unternehmen auf.

Das vermeintlich amerikanischen Unternehmens Vyntor Global Group Ltd wendet sich in Whatsapp-Gruppen und -Chats an Anleger in Deutschland. Verbraucher werden dazu verleitet, sich in App-Stores die App VYNTOR herunterzuladen, um darüber mit Aktien zu handeln. Den unbekannten Betreibern werden auch die Webseiten www.vyntor.com, www.vyntor.net und www.vyntor-service.com zugeordnet.

Die Bafin warnt zudem vor Whatsapp-Gruppen, die vorgeblich von dem amerikanischen Unternehmen Bergstein Solutions LLC betriebenen werden. Die unbekannten Betreiber fordern darin Anleger auf, über die App „BergsteinSolution" und die Website daadacr.com Finanzprodukte zu handeln. Ein Unternehmen mit diesem Namen existiert tatsächlich, es hat mit dem Angebot jedoch nichts zu tun.

Vorsicht ist auch bei den Whatsapp-Gruppen „Aktienmarkt Gold Investment Exchange Group", „Chatroom für Anlagestrategien", „Kapitalwachstums-Austauschgruppe" und „Börsen-Navigator" geboten, über die die App ADT-IATOP angeboten wird. Die Gruppen werden angeblich von der Advent International Group betrieben, auch eine Bafin-ID wird genannt. Es handele sich jedoch um Identitätsdiebstahl.

Gleiches gilt für Whatsapp-Gruppen, die angeblich von von der CAM Alternatives GmbH bzw. der AltamarCAM Partners Gruppe betrieben werden – auch dies ein Identitätsdiebstahl. Die Gruppenmitglieder können angeblich über ein CAM-Institutskonto am vorbörslichen Aktienhandel teilnehmen. Dazu wird die APP ATMac genutzt.

Ein weiterer Fall sind Whatsapp-Gruppen und Chats mit Anlagemepfehlungen, die angeblich von Balyasny Asset Management betrieben und von dessen Geschäftsführer Dmitry Balyasny und seiner Assistentin Anna Smith geleitet werden. Die Angebote stammen nicht von dem genannten Unternehmen.

Über diverse Whatsapp-Gruppen tritt auch die angebliche Stiftung CFIEE Council for International Economic Education an Anleger heran. Die Existenz von Professor Andreas Graf und Professor Steffan Albrecht, die diese Gruppen leiten, sei fraglich, heißt es von der Bafin. Die Gruppenmitglieder können angeblich über eine Krypto-Börse unter www.coinvitax.live und die APPs Coinvitax-Ex und CoinvitaX handeln.

Auch Eisberg Capital Partners (ECP) wirbt über den Messengerdienst für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen sowie für sogenanntes Daytrading in der App FCRM Exchange. Die Chats werden von Benedikt Bergmann und seiner Assistentin Leona geleitet – vermutlich keine real existierenden Personen.

Die Betreiber der Whatsapp-Gruppe „Mutige Vordenker28" und der Telegram-Gruppe „VIP Strategieraum" geben sich als David Flinn von Bain Capital aus und empfehlen unter anderem die App BainESG. Es handelt sich um doppelten Identitätsdiebstahl: Flinn, der Managing Director bei Bain Capital ist, sowie seine Firma haben mit dem Angebot nichts zu tun.

Die Bafin warnt vor Nutzung der App PBMC und Angeboten von HIG Investment Management, für die unter anderen in der Whatsapp-Gruppe „Deutsch-Amerikanischer Handelsclub A85" geworben wird. Die Bafin hat Zweifel, dass das Unternehmen tatsächlich existiert, gleiches gilt für die Moderatoren der Gruppen, die als Lisa Bergmann, Claudia Richter oder David Kraft auftreten.

Gleiches gilt für die Whatsapp-Gruppe „BWA Club für Vermögensaufbau V7", die angeblich von Herrn Professor Alex Smith geleitet wird. Die Person existiert vermutlich nicht. Betreiber der Gruppe ist vorgeblich Bridgewater Associates – wahrscheinlich ein Identitätsdiebstahl.

Vorsicht, betrügerisches Jobangebot

Immer wieder weist die Bafin auf vermeintlich lukrative Jobangebote von dubiosen Anbietern hin. Im September warnt die Finanzaufsicht vor Jobs unter anderem als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“, die über die Website axl-staking.de angeboten werden. Diese Stellenangebote stammen nicht – wie angegeben – von der in Berlin ansässigen Standard Data GmbH. Die Tätigkeit bestehe darin, auf den eigenen Namen ein Konto zu eröffnen und es für Einzahlungen, den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzaufseher haben bereits mehrfach davor gewarnt, auf solche Angebote einzugehen. Wer in Deutschland Zahlungsdienste sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der Bafin – diese fehlt Firmen, die solche Jobangebote unterbreiten, in der Regel. Das Geld, das weitergeleitet werden soll, stamme zudem vermutlich von Personen, die Opfer krimineller Handlungen geworden sind.

Wer auf ein solches Angebot eingeht, macht sich strafbar. Zudem könnten die Personen, von denen das Geld ursprünglich stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Eine weitere Gefahr: Auch die persönlichen Daten der Bewerber könnten für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Wer auf ein solches Jobangebot stößt, sollte die Polizei einschalten.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Im September hat die Bafin Ermittlungen gegen Chris „Shris“ Stein aus Frankfurt am Main eingeleitet, der über die Websites chrisstein.de und lukasberg.de die Vermittlung von Kryptowerten anbietet. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht fehlt ihm dafür die Erlaubnis.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. Aktuell warnt die Bafin vor Handelsplattformen, die auf ihrer Startseite mit dem Slogan „Plattform … Treten Sie den Finanzmärkten mit Selbstvertrauen entgegen“ werben. Der Inhalt der Seiten sei nahezu identisch, heißt es von den Bafin-Aufsehern. Ein Impressum fehlt überall. Bekannt sind der Finanzaufsicht die Websites axironai-lpo.com, kineretai-jog.com, proxencore-xim.com und exeloniq-hof.com.

Die Bafin warnt vor Angeboten der Marketplace24-7 GmbH, die auf ihrer Website non-dom.group „Inhaberschuldverschreibungen“ zur Zeichnung anbietet. Im Internet wirbt das in der Schweiz ansässige Unternehmen für ein „passives Einkommen durch Inhaberschuldverschreibungen“. Gegenüber Anlegern werde der Eindruck erweckt, als hätte die Bafin das Geschäft gebilligt. Das stimmt nicht, stellt die Finanzaufsicht klar. Vielmehr besteht der Verdacht, dass das Unternehmen unerlaubt Bankgeschäfte anbietet. Auch ein Wertpapierprospekt liegt nicht vor.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Qinta Capital , Betreiber der Website qintacapital.com

Orvalon Capital Partners GmbH, Betreiber von orvalon.com

Upward Investments, Betreiber von upwardinvestments.org und der nahezu identischen Website brightvest.io

Quantum AI, Betreiber der Website happycries.com

, Betreiber der Website Betreiber der identischen Websites broker.gmbh und broker.eu.com

und TinokTrade , Betreiber von tinoktrade.com

, Betreiber von Boston Group Ltd , Betreiber von luxifund.com

, Betreiber von Betreiber von investfin24.com

Immediate Connect, Betreiber der Websites Immediateconnect.com, altenweerth.com, zboncakd.com und proinvesttment.com

, Betreiber der Websites und Betreiber der Website system-capital.org

Red Rock Kapital , Betreiber der Website redrockkapital.com

, Betreiber der Website TepraInvest Gen , Betreiber des Websites teprainvest-gen.info und

teprainvest-gen.site (zuvor: onedaynews.space, teprainvest-gen.com, teprainvest-gen.net und teprainvest-gen.app)

Lumio Global, Betreiber von lumioglobal.org

Gruenfeld LLC, Betreiber der Websites gruenfeld.ai, gruenfeld.cc und gruenfeld.me

Solvexia Europa Pro / Solvexia Europa Pro Bank, Betreiber von solvexiapro.com

Pride Meta, Betreiber der Website p-meta.com

, Betreiber der Website Zinsen Monat , Betreiber von Zinsen-Monat.de

, Betreiber von Betreiber von bycapitalmanagement.com

Betreiber von Festgeldrechner24.de

Veratixo, Betreiber der Websites veratixo.net, veratixo.top, veratixo-invest.org, veratixo-official.org, veratixo-neo.org sowie veratixo-app.com

, Betreiber der Websites sowie Betreiber der Websites xtop.cc und x-top.cc

und DigitalBanking, Betreiber der Website digitalbanking.us

Betreiber der Website Betreiber von fenririum.com

Betreiber der Website stardeer.com

Betreiber von bgconsult.ch

Capital Evolutions LTD, Betreiber der Website capitalevolutionsltd.org

, Betreiber der Website Betreiber von worldwidechain.io

Immediate Direct, Betreiber der Website immediate-direct.com (zuvor: the-immediate-direct.com)

TepraInvest Gen, Betreiber der Websites teprainvest-gen.com, teprainvest-gen.app und teprainvest-gen.net (zuvor: onedaynews.space)

, Betreiber der und Betreiber von elysiafinances.com

Betreiber der Websites lux-vermo.com und tradeut.com

Iron Bulls, Betreiber der Website iron-bulls.org

conixpaybank, Betreiber der Website conixpay.com

Richfield Invest SA, Betreiber de Websites richfield-invest.com und richfieldinvest.com

und Betreiber der Website stockwises.com

Esmart Finance, Betreiber der Website esmartfinance.ltd

Revenues Bank, Betreiber der Website revenuesbank.com

, Betreiber der Website Betreiber von robobrokerltd.com

K4C Trades Limited, Betreiber der Apps „BainESG“, „OCLINV“ und „DFEX“

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten. Im September traf es wieder zahlreiche Unternehmen, darunter auch viele bekannte Namen.

So warnt die Bafin vor Angeboten der Fidelity Investments Europe GmbH in Whatsapp-Gruppen und Chats, vor der App FDmin sowie vor den Websites fidel-investments.com und houtai.citadelbd.com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht teilen die Betreiber Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen. Die Bafin stellt klar: Die Angebote stammen nicht von der FIL Fondsbank GmbH oder einem anderen Unternehmen der Marke „Fidelity“. Die Whatsapp-Gruppen werden von dem angeblichen Experten Bernhard Altreich und seiner Assistentin Leonie Brandt geleitet. Ob diese Personen tatsächlich existieren, sei zu bezweifeln.

Betroffen war auch BNP Paribas. Die Bafin warnt in diesem Zusammenhang von Angeboten auf der Website paribasgroup.io. Der Betreiber der Website nutze die Bezeichnung Paribas Group, ohne Nennung einer Rechtsform. Angegeben sei eine Geschäftsadresse in London. Die Finanzaufsicht weist darauf hin, dass die BNP-Paribas-Gruppe in keinerlei Verbindung zu der Website und den dort unterbreiteten Angeboten stehe.

Auch Fondsanbieter Invesco ist aktuell Opfer von Identitätsdiebstahl. Angebliche Mitarbeiter bieten per Telefon und E-Mail ohne Erlaubnis die Eröffnung von Handelskonten an. Es werde der Eindruck erweckt, dass die angebotenen Konten mit der Invesco-Niederlassung in Deutschland in Verbindung stehen. Das trifft nicht zu, stellt die Bafin klar: „Kein Mitarbeiter von Invesco würde unaufgefordert Konsumenten anrufen oder sie mit E-Mails oder über Whatsapp zu einer Anlage in Invesco-Produkte zu überreden versuchen“, heißt es von der Finanzaufsicht.

Ein weiterer aktueller Fall: Angebliche Mitarbeiter der Alte Leipziger Bauspar AG bieten per Telefon und E-Mail Festgeldanlagen an. Die Angebote stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen, warnt die Bafin.

Auch im Namen von Eleva Capital kontaktieren angebliche Mitarbeiter per Telefon oder E-Mail Verbraucher. Im Angebot: Festgeldanlagen. Die beworbenen Angebote stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen, das die Website elevacapital.com betreibt.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Angebote, die über die Mailadresse eventusvermoegensverwaltung.de versendet werden (zu Lasten der Eventus Vermögensverwaltung GmbH)

Betreiber von app.criptonitei.com sowie diverser Whatsapp-Gruppen (zu Lasten der Criptonite Asset Management SA)

Betreiber von zinsvermittler.com (zu Lasten der Döbelner Service & Immobilien GmbH, der Finanzlotsen Hamburg GmbH und der AS Finanz GmbH)

Betreiber der Website 212group.de (zu Lasten der Trading 212 Group Ltd. und der FXFlat Bank GmbH)

Betreiber der Website platinumfinance.nl (zu Lasten der Platinum Finance B.V.)

Angebote, die über die E-Mail-Adresse [email protected] verwendet werden (zu Lasten von Weltsparen)

Betreiber von pltn-lpp.com (zu Lasten von Platinum Capital LP)

Betreiber von „Investitions-Projekt Immediate Edge", die sich unter anderem per E-Mail an Verbraucher wenden (zu Lasten der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH)

Betreiber der Website globalanceinvestgmbh.com (zu Lasten von Globalance Invest GmbH)

Betreiber von Festgeldrechner24.de (zu Lasten der Grosser Finanzservice UG)

Betreiber von fam-asset-muenchen.de (zu Lasten der FAM Family Office and Asset Management GmbH)

Angebote, die von der E-Mail-Adresse [email protected] versendet werden sowie Betrugs-Anrufe (zu Lasten der Quin Technologies GmbH)

Betreiber von zinsprofi.net (zu Lasten der Rohlmann Investment GmbH)

Betreiber von finance-pioneers.de (zu Lasten der Finance Pioneers GmbH)

Betreiber der Website ebfmgmt.com (zu Lasten der EBF Edith Boose Finanzmanagement GmbH)

Betreiber von 415capitalmanagment.com (zu Lasten der 415 Capital Management GmbH)

Betreiber von quadrikam.com (zu Lasten der Quadrik Asset Management AG)

Betreiber von finaxanlage.de (zu Lasten von Finax, o.c.p., a.s., Zweigniederlassung Frankfurt am Main)

Betreiber der Apps BFXTB bzw. XTIBRO (zu Lasten der XTB S.A.)

Angebote, die über die E-Mail-Adresse [email protected] versendet werden (zu Lasten der Hamburger Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.

Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Mares Media SE bietet in Deutschland Wertpapiere in Form von tokenisierten Genussrechten („MARES“-Token) ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt öffentlich an. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht seien nicht ersichtlich, schreibt die Bafin.

Gegen die VentureNet Market AG hat die Finanzaufsicht ein sogenanntes Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen. Der Grund: Die Bafin prüft, ob das in der Schweiz ansässige Unternehmen beim Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen die prospektrechtlichen Vorschriften einhält. Normalerweise dürfen solche Wertpapiere nur nach Veröffentlichung eines Prospekts angeboten werden, was in diesem Fall jedoch nicht geschehen ist. Von der Aufsicht angeforderte Informationen hat das Unternehmen nicht übermittelt. Sollten die Auskünfte nun nicht nachgeliefert werden, muss die Firma mit Zwangsgeldern rechnen.