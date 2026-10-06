Kredite über Whatsapp und dubiose Jobs im Homeoffice: Die Finanzaufseher der Bafin haben im September wieder einigen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Geld einsacken und nichts wie weg: Das ist die Devise vieler schwarzer Schafe am Finanzmarkt.

Im September musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Whatsapp-Gruppen und unter falschem Namen schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Warnung vor Whatsapp-Angeboten

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen veröffentlicht. Häufig nutzen die Betrüger die Namen bekannter Unternehmen. Dabei sei der Ablauf meist ähnlich, schreibt die Bafin auf ihrer Website. Zusammengefasst läuft der Betrug in der Regel wie folgt ab:

In Werbeanzeigen in sozialen Medien wird mit kostenlosen Aktientipps geworben, Verbraucher werden aufgefordert, Whatsapp-Gruppen beizutreten.

In den Gruppen teilen vermeintliche Experten ihr Wissen und empfehlen bestimmte Anlagemodelle oder Aktien, oft gibt es zusätzlich Seminare.

Meist wird dann ein Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dem sich hohe Gewinne erzielen lassen sollen. Anleger werden aufgefordert sich über eine Online-Handelsbörse oder App anzumelden und dort zu handeln. Das Geld wird dabei meist über ein ausländisches Konto oder Kryptowerte eingezahlt.

In der Regel erhöhen die Betreiber dann den Druck auf Anleger, weitere Einzahlungen zu leisten. Manchmal gibt es zunächst kleinere Auszahlungen, um Vertrauen aufzubauen.

Im weiteren Verlauf sind Auszahlungen dann jedoch an Bedingungen geknüpft oder nicht mehr möglich. Schließlich sind die vermeintlichen Experten nicht mehr erreichbar und das investierte Geld ist weg.

In diesem Monat warnt die Bafin speziell vor Whatsapp-Gruppen, die sich als US-amerikanisches Unternehmen „Pinney Investment Lab“ oder auch als „PISI Investment Forum“ ausgeben und ein neuartiges KI-Projekt mit dem Namen „Dual-Track-Transformationsplan“ bewerben. Der Finanzaufsicht zufolge verweisen sie auf ihre Webseite pisigroup.com und behaupten, bereits einen Antrag auf Zulassung bei der Bafin gestellt zu haben und im Einklang mit deutschem und europäischem Aufsichtsrecht zu handeln. Dies entspricht nicht den Tatsachen, stellt die Bafin klar. Anleger werden aufgefordert, die Apps „ZSP-KI-Plus“ und/oder „ZSP-KI-HUB“ herunterzuladen, mit denen ein automatischer Aktienhandel möglich sei.

Einfach über Whatsapp zum Kredit? Vorsicht ist bei Angeboten in den Messenger-Gruppen „+33 7 48 66 83 14“, „KREDIT ONLINE DIENST“, „kundenonlinedienst“, „‎Neu-Global Finanzen“ sowie „Global Finanzen Aktuell“ geboten. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber über diese Gruppen ohne Erlaubnis Kredite an. Um das Geld zu erhalten, sollen Verbraucher vorab Zahlungen über das eigene inländische Bankkonto entgegennehmen und nach Anweisung weiterleiten.

Dubiose Jobangebote

Immer wieder weist die Bafin auf vermeintlich lukrative Jobangebote von dubiosen Anbietern hin. Im August warnt die Finanzaufsicht vor Jobs als „Mitarbeiter/in Datenerfassung & Verwaltung (m/w/d) - Homeoffice“, die über die Website arl-beratung.de angeboten werden. Die Tätigkeit bestehe darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen Dritter entgegenzunehmen und nach Anweisung weiterzuleiten beziehungsweise in Kryptowerte umzuwandeln.

Die Finanzaufseher haben bereits mehrfach davor gewarnt, auf solche Angebote einzugehen. Wer in Deutschland Zahlungsdienste sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der Bafin – diese fehlt Firmen, die solche Jobangebote unterbreiten, in der Regel. Das Geld, das weitergeleitet werden soll, stamme zudem vermutlich von Personen, die Opfer krimineller Handlungen geworden sind.

Wer auf ein solches Angebot eingeht, macht sich strafbar. Zudem könnten die Personen, von denen das Geld ursprünglich stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Eine weitere Gefahr: Auch die persönlichen Daten der Bewerber könnten für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Wer auf ein solches Jobangebot stößt, sollte die Polizei einschalten.

Gleiches gilt für Jobangebote auf hgr-gmbh.de. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Kiel ansässigen HGR Unternehmensberatung GmbH, warnt die Bafin. Es handele sich um Identitätsdiebstahl.

Ein weiteres dubioses Stellenangebot stammt von der Firma Zaif Co. Ltd. Die Finanzaufsicht warnt davor, den Job als „Sachbearbeiter im Homeoffice“ anzunehmen. Unter anderem wirbt das Unternehmen in Telegram-Chats für die Tätigkeit.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. In diesem Monat warnt die Bafin vor diversen, nahezu identischen Websites ohne Impressum, über die – ohne Zulassung – für Krypto-Handel geworben wird. Bislang sind der Bafin folgende Websites bekannt:



altrevia-ai.click, anker-vermothal.com, blitzkapitenz.live, blitzkapitenz.online, blitz-kapitenzde.com, bodrofineks-de.com, bundotrep.online, bundotrep.sbs, cripro.online, cripro-de.com, deutrapex.live, deutrapex-de.online, eisen-vermoltde.com, eisenvermoltde.live, eisenvermoltde.online, hellekapitberg.online, helle-kapitberg.online, immediatecortex-app.live, kaptrovenez.online, ligocubetfandecs.online, neura-kapital.com, neura-kapital.online, neura-kapital.site, quantirac-de.online, steloria-ki.live, turmertragheim.live, zollafintex.online, zylkex.online

Ähnlich sieht es bei folgenden Internetplattformen aus, die laut der Bafin dazu dienen, Kundendaten abzufischen und an unerlaubt tätige Krypto-Plattformen weiterzugeben:



coravelis.com, jorvaki.com, jorvaki.net, jorvaki.org, levorelio.com, levorelio.net, levorelio.org, lexovario.com, lexovario.net, lexovario.org, loravexo.com, loravexo.net, loravexo.org, mavriten.com, mavriten.net, mavriten.org, monvaret.com, monvaret.net, monvaret.org, natrovex.com, renvaki.com, renvaki.net, renvaki.org, semtovexo.org, solkrane.com, solkrane.net, solkrane.org, tavorello.com, tavorello.net, tavorello.org, varezuno.com, varezuno.net, varezuno.org, vordeli.com, vordeli.net, vordeli.org, zarevuno.com, zarevuno.net, zarevuno.org

Eine weitere Plattformreihe, vor der die Bafin warnt, nutzt folgenden Text: „Immer mehr deutsche Haushalte entdecken eine neue Einkommensquelle: die KI, die ihre Bank ihnen nie angeboten hat. Eine neue Plattform, die Künstliche Intelligenz für die Geldanlage nutzt, ist jetzt in Deutschland für die Öffentlichkeit freigegeben –[Name]. Es gibt keine Gewinngarantien; Ergebnisse können variieren. Unsere Redaktion hat das System 30 Tage lang vorab getestet.“ Folgende Websites zählen dazu:



fanorenki24.de, fanorenki.de, fanorenki.io, fanoren-direkt.de, fanoren-finanz.de, fanoren-geld.de, fanoren-kapital.de, fanoren-konto.de, fanoren-sparen.de, fanorfinanz.de, wertqor.de, wertqor-ki.de, wertqorki.de

Vorsichtig sein sollten Verbraucher auch bei Mails des Absenders [email protected]. Der Bafin zufolge bieten Unbekannte darüber unerlaubt Finanzgeschäfte an und nutzen dabei die Namen britischer und zypriotischer Unternehmen.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten. Im September traf es wieder zahlreiche Unternehmen.

So warnen die Finanzaufseher unter anderem vor Angeboten von „Unzer Kredit“. Unbekannte bieten über Facebook und Whatsapp – vermutlich unerlaubt – Kredite an. Entgeben der Angaben bestehe kein Zusammenhang mit der Unzer E-Com GmbH mit Sitz in Heidelberg. Es handele sich um Identitätsmissbrauch.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen: