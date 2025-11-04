Betrug per Whatsapp und falsche Asset Manager: Die Finanzaufseher der Bafin haben im Oktober wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Geld einsacken und nichts wie weg: Das ist auch die Devise vieler schwarzer Schafe am Finanzmarkt.

Im Oktober musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Whatsapp-Gruppen und unter falschem Namen schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Warnung vor Whatsapp-Angeboten

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen veröffentlicht. Häufig nutzen die Betrüger die Namen bekannter Unternehmen. Dabei sei der Ablauf meist ähnlich, schreibt die Bafin auf ihrer Website. Zusammengefasst läuft der Betrug meist wie folgt ab:

In Werbeanzeigen in sozialen Medien wird mit kostenlosen Aktientipps geworben, Verbraucher werden aufgefordert, Whatsapp-Gruppen beizutreten.

In den Gruppen teilen vermeintliche Experten ihr Wissen und empfehlen bestimmte Anlagemodelle oder Aktien, oft gibt es zusätzlich Seminare.

Meist wird dann ein Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dem sich hohe Gewinne erzielen lassen sollen. Anleger werden aufgefordert sich über eine Online-Handelsbörse oder App anzumelden und dort zu handeln. Das Geld wird dabei meist über ein ausländisches Konto oder Kryptowerte eingezahlt.

In der Regel erhöhen die Betreiber dann den Druck auf Anleger, weitere Einzahlungen zu leisten. Manchmal gibt es zunächst kleinere Auszahlungen, um Vertrauen aufzubauen.

Im weiteren Verlauf sind Auszahlungen dann jedoch an Bedingungen geknüpft oder nicht mehr möglich. Schließlich sind die vermeintlichen Experten nicht mehr erreichbar und das investierte Geld ist weg.

Im Namen von Candriam Europa treten angebliche Mitarbeiter – Marius Schnider und und seine Assistentin Amelie Kaiser – in Whatsapp-Gruppen und -Chats an Anleger heran. Sie empfehlen den Kauf verschiedener Finanzinstrumente und Kryptowährungen, die sich angeblich über eine App handeln lassen. Die Angebote stammen jedoch nicht von dem Asset Manager oder deren Mitarbeitern, warnt die Bafin.

Ähnlich steht es um Whatsapp-Gruppen, die angeblich von Deutsche Digital Assets betrieben werden. Es wird fälschlicherweise behauptet, die Chats würden von den Mitarbeitern des Unternehmens geleitet.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt außerdem vor Whatsapp-Gruppen ( z.B. H312-Gewinn-Beschleunigungs-Plan, F904-Baader Europa), die angeblich von Mitarbeitern des Unternehmens Baader Bank AG betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die angebotenen Apps Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der Bafin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Baader Bank AG verbunden.

Weitere ähnliche Fälle:

Die Bafin warnt vor den Whatsapp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“, die angeblich von Mitarbeitern des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Azimut Investments S.A. betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „PAEXUP“ und „SSIK“ Finanzprodukte zu handeln.

warnt vor den Whatsapp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“, die angeblich von Mitarbeitern des in Luxemburg ansässigen Unternehmens betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „PAEXUP“ und „SSIK“ Finanzprodukte zu handeln. Tenzor wirbt auf der Website tzrprime.com sowie in Whatsapp-Gruppen, die unter dem Firmennamen Tenzor betrieben werden, für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen.

wirbt auf der Website sowie in Whatsapp-Gruppen, die unter dem Firmennamen Tenzor betrieben werden, für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen. Die Bafin warnt vor Whatsapp-Gruppen ( z.B. R8 Vermögenswachstums Forschungsgruppe, 107-Exklusive VIP), die von der SFM Pro betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die SFM Pro App Finanzinstrumente zu handeln.

warnt vor Whatsapp-Gruppen ( R8 Vermögenswachstums Forschungsgruppe, 107-Exklusive VIP), die von der betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die SFM Pro App Finanzinstrumente zu handeln. Die Bafin warnt vor den Whatsapp-Gruppen „VIP-Kundenbetreuung Nr. (…)“ und „Aktienclub Nr. (…)“, die von einer angeblichen Bayshore Kapitalverwaltung GmbH betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „BayGo“ und „BayGoPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Bayshore Global Management .

warnt vor den Whatsapp-Gruppen „VIP-Kundenbetreuung (…)“ und „Aktienclub (…)“, die von einer angeblichen betrieben werden. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „BayGo“ und „BayGoPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem in den ansässigen Unternehmen . Außerdem warnt die Bafin vor den Whatsapp-Gruppen „Dax-Jäger Team“, „Dax-Turbo Union“, „Kapitaljäger DAX II“, „10 Kapitaljäger Dax“, „N Dax Strategen Crew“, „Dax Union“, „6. FAX Turbo Union“, „Kapitaljäger DAX II“, „Dax Strategen crew“, „Reichtums-Express Dax“ und „Kapitaljäger DAX III“, die angeblich von Mitarbeitern der in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmen Houlihan Lokey (Europe) GmbH und Houlihan Lokey Germany AG betrieben werden.

II“, „10 Kapitaljäger Dax“, „N Dax Strategen Crew“, „Dax Union“, „6. FAX Turbo Union“, „Kapitaljäger II“, „Dax Strategen crew“, „Reichtums-Express Dax“ und „Kapitaljäger III“, die angeblich von Mitarbeitern der in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmen und betrieben werden. Bei den Whatsapp-Gruppen „A4-Rendite-Ratgeber“ und „Aktienanalyse-Studio“, die von einer angeblichen BMBEX GmbH betrieben werden, sollten Anleger Vorsicht walten lassen. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „BMEBEX“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht keine Verbindung mit dem in Spanien ansässigen Unternehmen Bestinver Gestion, S.A. , S.G.I.I.C.

betrieben werden, sollten Anleger Vorsicht walten lassen. In den Whatsapp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „BMEBEX“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht keine Verbindung mit dem in Spanien ansässigen Unternehmen Bestinver Gestion, , S.G.I.I.C. Vorsicht auch bei Whatsapp-Gruppen, die angeblich von Mitarbeitern des in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmens Finacor Deutschland GmbH betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Finacor Deutschland GmbH , einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Finacor Deutschland GmbH vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen und der zugehörigen Handelsplattform inv.my-own-space.com. Die von den Betreibern der Whatsapp-Gruppen behauptete Partnerschaft mit der N26 Bank SE besteht ebenfalls nicht.

betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Finacor Deutschland , einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Finacor Deutschland vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen und der zugehörigen Handelsplattform Die von den Betreibern der Whatsapp-Gruppen behauptete Partnerschaft mit der N26 Bank besteht ebenfalls nicht. Vorsicht ist auch bei den Whatsapp-Gruppen „F99- Dax Chancen verändern die Zukunft“ und „ Dax Chancen verändern die Zukunft“ geboten, über die die App ZKTrade Pro angeboten wird. Die Gruppen werden angeblich von der ZKTrade Pro betrieben. Es bestehe aber kein Zusammenhang zu der ZacksTrade Advisory LLC mit Sitz in USA.

Chancen verändern die Zukunft“ und „ Chancen verändern die Zukunft“ geboten, über die die App ZKTrade Pro angeboten wird. Die Gruppen werden angeblich von der betrieben. Es bestehe aber kein Zusammenhang zu der ZacksTrade Advisory LLC mit Sitz in USA. Die Betreiber der Whatsapp-Gruppe „Investorenallianz S106“, „Investorenallianz 3761“, „E11-Investorenallianz“, „Investorenallianz H12“, „Akademie der Investorenallianz“ geben sich als Mitarbeiter von dem in Den Haag, Niederlande, ansässigen Aegon Asset Management aus. Es bestehe kein Zusammenhang zur Aegon Gruppe sowie deren Mitarbeiter, sagt die Bafin.

Vorsicht, betrügerisches Jobangebot

Immer wieder weist die Bafin auf vermeintlich lukrative Jobangebote von dubiosen Anbietern hin. Im Oktober warnt die Finanzaufsicht vor Jobs unter anderem als „Support (m/w/d) for trading systems - in the home office“, die über die Website klarstruktur.de angeboten werden. Diese Stellenangebote stammen nicht – wie angegeben – von der in Wismar ansässigen ME.VS Digital GmbH. Die angebotene Tätigkeit besteht darin, auf den eigenen Namen ein Zahlungskonto zu eröffnen und dieses für die Entgegennahme von Geldern sowie für den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung an Dritte zur Verfügung zu stellen.

Zudem warnt die Bafin vor Jobangeboten wie „Mitarbeiter*in (m/w/d) für digitale Prozesse & Datenorganisation - Home Office, Minijob“ anzunehmen, die angeblich von der Service you GmbH , Kiel, stammen oder über die Website „serviceyou24.de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat diese Anzeigen nicht verfasst, heißt es.

Die Finanzaufseher haben bereits mehrfach davor gewarnt, auf solche Angebote einzugehen. Wer in Deutschland Zahlungsdienste sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der Bafin – diese fehlt Firmen, die solche Jobangebote unterbreiten, in der Regel. Das Geld, das weitergeleitet werden soll, stamme zudem vermutlich von Personen, die Opfer krimineller Handlungen geworden sind.

Wer auf ein solches Angebot eingeht, macht sich strafbar. Zudem könnten die Personen, von denen das Geld ursprünglich stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Eine weitere Gefahr: Auch die persönlichen Daten der Bewerber könnten für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Wer auf ein solches Jobangebot stößt, sollte die Polizei einschalten.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Bereits im August hatte die Bafin Ermittlungen gegen MonaCasse aus Frankfurt am Main eingeleitet, der über die Websites monacasse.com agierte. Nun warnt die Bafin erneut, da die Betreiber nun die Webseiten monnacasse.com sowie monacasses.com verwenden. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. Aktuell warnt die Bafin vor Handelsplattformen, die auf ihrer Startseite mit dem Slogan „Die Erweiterung ihres Vermögens beginnt jetzt“ werben. Der Inhalt der Seiten sei nahezu identisch, heißt es von den Bafin-Aufsehern. Ein Impressum fehlt überall. Bekannt sind der Finanzaufsicht die Websites stellarswiss.com,

northstar-global.co, auraswiss.net und auraswiss.co

Außerdem warnt die Bafin vor der Plattformreihe mit dem Slogan „Intelligenter Handel mit null Spreads“ / „Intelligenter Trading mit null Spreads“. Bekannt sind der Bafin die Webseiten migconsults.de, ito-consults.com, gmdfunds.com und nordgg.com

Die Bafin warnt vor Angeboten der Exivara24 Limited. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website exivara24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Exivara24 Limited, angeblich mit Hauptsitz in Nürnberg, behauptet, im britischen Handelsregister (Companies House) registriert zu sein. Das ist nicht der Fall.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Betreiber der Website zinsnow.com

RoboSpark Investor , Betreiber von robosparkinvestor.net

, Betreiber von Betreiber der Webseite festgeldratgeber.de

Revenues Company , Betreiber von revenuescompany.com

, Betreiber von Betreiber der Webseite perfektsparen.de

GFT Group , Betreiber der Websites gft-group.net, gft-group.de und gft-group.com

, Betreiber der Websites und Betreiber der Websites ade.icu und web-platforn.cfd

und Betreiber der Webseite digitalbanking.cc

Profimax , Betreiber der Webseite profimax.pro

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite coinnova.eu

Betreiber der Webseite fidemanlage.de

Investmenia , Betreiber der Webseite investmenia.org

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite velorgain.com

Exivara24 Limited , Betreiber der Webseite exivara24.com

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite sparkomfort.de

Vermögensmeister GmbH, Betreiber der Webseite vermoegensmeister.de

Betreiber der Webseite alpacamining.com

Fortarox , Betreiber der Webseite fortarox.com sowie fortarox.2s2..io

, Betreiber der Webseite sowie Betreiber der Webseite minansecapital.com

Adler Capital Haus , Betreiber der Webseite adler-ch.com

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite dfcapital- gmbh.com

FintexOnline , Betreiber der Webseite fintexonline.com

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite toplomarket.com

ITO Consults , Betreiber der Webseite ito-consults.com

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite primevermoegen1.com

RoboFX360 , Betreiber der Webseite robofx360.net

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite finexgb.com

StoneVest , Betreiber der Webseiten stone-vest-ltd.com und inv.stone-vest.com

, Betreiber der Webseiten und Betreiber der Webseiten geld-berater.com und sabamarkets.com

und Norwyn Financial Group , Betreiber der Webseite norwyn-global.com

, Betreiber der Webseite Tradiascrypto , Betreiber der Webseite tradiascrypto.de

, Betreiber der Webseite Betreiber der Webseite futureftrader.net

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten. Im Oktober traf es wieder zahlreiche Unternehmen, darunter auch viele bekannte Namen.

So warnt die Bafin vor Angeboten, die angeblich von Vanguard oder Professor Daniel Prescott betrieben werden sollen. Sowie vor den Websites pioneorg.com und pioneer-qnt.com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht teilen die Betreiber Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen. Die Bafin stellt klar: Die Angebote stammen nicht von der Vanguard Group Europe GmbH oder einem anderen Unternehmen der Marke „Vanguard“.

Betroffen war auch 3K Investment Office GmbH (vormals FAM Family Office and Asset Management GmbH ). Das Unternehmen steht in keinem Zusammenhang mit der Website family-office-management.com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten. Die Bafin warnte bereits am 26. September vor Festgeldangeboten unter missbräuchlicher Verwendung der Unternehmensdaten der FAM Family Office and Asset Management GmbH sowie der Website fam-asset-muenchen.de.

Auch im Namen von Alpha Star Consult GmbH aus Zürich agieren die Webseiten festgeldratgeber.de und perfektsparen.de. Im Angebot: unter anderem Festgeldanlagen. Die beworbenen Angebote stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Angebote, die über die Mailadresse @allianz-anlagen.com versendet werden (zu Lasten der Allianz SE in München)

versendet werden (zu Lasten der Allianz SE in München) Betreiber von dfcapital-gmbh.com (zu Lasten der DF Deutsche Finance Capital GmbH )

(zu Lasten der DF Deutsche Finance Capital ) Betreiber der Whatsapp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“ und den damit verbundenen Apps „SSIK“ und „PAEXUP“ (zu Lasten der Azimut Investments S.A. )

und (zu Lasten der Azimut Investments ) Betreiber der Website der Website novastrade.com (zu Lasten von Morgan Stanley)

(zu Lasten von Morgan Stanley) Betreiber der Website platinumfinance.nl (zu Lasten der Platinum Finance B.V.)

(zu Lasten der Platinum Finance B.V.) Angebote, die über die E-Mail-Adresse [email protected] und [email protected] verwendet werden (zu Lasten von Sparkassen-Finanzgruppe bzw. des Sparkassen- und Giroverbands e.V.)

und verwendet werden (zu Lasten von Sparkassen-Finanzgruppe bzw. des Sparkassen- und Giroverbands e.V.) Betreiber der Website record-asset-management.com, record-asset.com und record-asset.de sowie der E-Mail-Adresse [email protected] und der Rufnummer +49698700129030 (zu Lasten der Record Asset Management GmbH)

und sowie der E-Mail-Adresse und der Rufnummer +49698700129030 (zu Lasten der Record Asset Management GmbH) Betreiber der Apps FERI PRO (zu Lasten der FERI AG)

(zu Lasten der FERI AG) Betreiber der Webseite brightvest.com (zu Lasten der BrightVest Gmbh aus Icking)

(zu Lasten der BrightVest Gmbh aus Icking) Angebote, die über die Mailadresse [email protected] versendet werden, sowie Anrufen von vorgeblichen Telefonnummern der QUIN Technologie GmbH (zu Lasten der QUIN Techologies GmbH aus Berlin)

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet.

Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen hat jüngst folgende Firma: