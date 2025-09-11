Vor der geplanten Fusion mit Helvetia meldet Baloise steigenden Gewinn sowohl in der Schweiz als auch im Deutschland-Geschäft.

In Deutschland und der Schweiz Vor Fusion mit Helvetia: Baloise steigert Gewinn um bis zu 58 Prozent

Baloise-Standort in Bad Homburg: Vor der geplanten Fusion mit Helvetia hat das Unternehmen einen satten Gewinn erzielt.

„Die größten Überschneidungen haben wir in der Schweiz und in Deutschland“

Die Baloise Gruppe hat ihre Halbjahreszahlen 2025 vorgelegt. Sowohl das Schweizer als auch das Deutschland-Geschäft entwickelten sich positiv.

Deutschland-Geschäft legt um 35 Prozent zu

Baloise Deutschland konnte ihren Gewinn nach Steuern um 35 Prozent auf 42,3 Millionen Schweizer Franken (rund 45,3 Millionen Euro) steigern.

Das deutsche Nichtlebengeschäft der Baloise verzeichnete ein Prämienplus von 6,1 Prozent auf 587,7 Millionen Schweizer Franken (etwa 628,9 Millionen Euro). Währungsbereinigt betrug das Wachstum 8,5 Prozent. Der Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) legte um 11,9 Prozent auf 51,9 Millionen Schweizer Franken (55,5 Millionen Euro) zu.

Die Combined Ratio blieb mit 90,7 Prozent praktisch unverändert zum Vorjahr (90,6 Prozent). Tarifanpassungen und eine selektive Zeichnungspolitik trugen zur Entwicklung bei.

Im Lebengeschäft stiegen die Prämien in Deutschland um 2,1 Prozent in Lokalwährung auf 256,4 Millionen Schweizer Franken (274,4 Millionen Euro).

Schweizer Geschäft als Haupttreiber

Noch stärker entwickelte sich das Schweizer Geschäft. Das EBIT stieg um 58,3 Prozent auf 254,4 Millionen Schweizer Franken (272,3 Millionen Euro). Die Combined Ratio verbesserte sich auf 88,0 Prozent (Vorjahr: 93,7 Prozent), obwohl der Felssturz in Blatten Schadenaufwendungen von 46,5 Millionen Schweizer Franken (49,8 Millionen Euro) brutto verursachte.

Aktionärsgewinn steigt um 25,5 Prozent

Konzernweit stieg der Aktionärsgewinn um 25,5 Prozent auf 275,9 Millionen Schweizer Franken (295,3 Millionen Euro). Die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte 15,5 Prozent (Vorjahr: 13,0 Prozent).

Das Geschäftsvolumen blieb mit 5.236,5 Millionen Schweizer Franken (knapp 5.604 Millionen Euro) praktisch stabil (minus 1,1 Prozent in Schweizer Franken, plus 0,1 Prozent in Lokalwährungen).

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Fusion mit Helvetia nimmt Gestalt an

Die angekündigte Fusion mit Helvetia wurde von den Aktionären beider Unternehmen mit über 95 Prozent Zustimmung genehmigt. Der Vollzug wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Das kombinierte Unternehmen würde in der Schweiz einen Marktanteil von rund 20 Prozent erreichen. Baloise rechnet mit jährlichen Synergien von 350 Millionen Schweizer Franken (374,6 Millionen Euro), die zu 80 Prozent bis Ende 2028 realisiert werden sollen.

Solide Kapitalisierung

S&P Global Ratings bestätigte das A+-Rating der Baloise Gruppe mit stabilem Ausblick. Die Swiss Solvency Test Quote wird per 30. Juni 2025 auf etwa 215 Prozent geschätzt (1. Januar 2025: 204 Prozent).

Das Segment Asset Management & Banking steigerte das EBIT um 18,4 Prozent auf 49,5 Millionen Schweizer Franken (knapp 53 Millionen Euro). Die verwalteten Drittkundenvermögen wuchsen von 16,8 Milliarden auf 17,4 Milliarden Schweizer Franken (von knapp 18 auf 18,6 Milliarden Euro).

Ausblick

Baloise setzt die Refokussierungsstrategie fort. Von dem geplanten Stellenabbau von 250 Positionen entfallen etwa die Hälfte auf die Schweiz. Für das Deutschland-Geschäft werden keine größeren Veränderungen erwartet, heißt es im Baloise-Semesterbericht 2025. Noch im April erklärte Baloise-Chef Michael Müller in Gespräch mit DAS INVESTMENT, dass Deutschland wohl neben der Schweiz zu den Ländern gehören wird, die vom Personalabbau am stärksten betroffen werden dürften.

Die Fusion mit Helvetia soll laut Baloise neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen, insbesondere durch die Kombination der jeweiligen Stärken in den Zielmärkten Schweiz und Deutschland. Für das Deutschland-Geschäft plant das fusionierte Unternehmen eine gemeinsame Einheit „Helvetia Baloise“ mit gemeinsamem Markenauftritt, wobei Details zur Umsetzung noch offen sind.