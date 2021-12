Zur jüngsten Sitzung der EZB „Nichts müssen Aktionäre weniger fürchten als die Zentralbank“

Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: Die Inflation wird wohl weiter steigen, und trotzdem will die Europäische Zentralbank noch mehr Geld in die Märkte pumpen. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, löst den scheinbaren Widerspruch auf und blickt einmal in die Zukunft.