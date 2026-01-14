3,20 Prozent Basiszins: Die Vorabpauschale erreicht ein Rekordhoch. Was Fondsanleger jetzt wissen sollten.

Für Fondsanleger beginnt das Jahr traditionell mit einer Steuerrechnung. Am 2. Januar eines jeden Jahres wird die sogenannte Vorabpauschale fällig – eine pauschale Besteuerung auf künftige Erträge bei Fonds, die ihre Gewinne nicht ausschütten, sondern wiederanlegen. Die Höhe dieser Vorauszahlung auf die Abgeltungsteuer hängt maßgeblich vom Basiszins ab, den die Deutsche Bundesbank jeweils zu Jahresbeginn festlegt.

Für 2026 hat die Notenbank nun einen Basiszins von 3,20 Prozent bekannt gegeben – ein historischer Höchststand seit Einführung der Vorabpauschalenregelung. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 2,53 Prozent, 2024 bei 2,29 Prozent. Die Jahre 2021 und 2022 waren geprägt von negativen Zinssätzen, weshalb Anleger damals von der Vorabpauschale verschont blieben.

Hintergrund der Vorabpauschale

Die Vorabpauschale wurde mit dem Investmentsteuerreformgesetz zum 1. Januar 2018 eingeführt. Ihr Zweck: Die steuerliche Gleichbehandlung zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds. Während Anleger bei ausschüttenden Fonds jährlich auf ihre Dividenden und Zinsen Abgeltungsteuer zahlen, konnten Investoren in thesaurierende Produkte die Besteuerung bis zum Verkauf hinausschieben – ein Steuerstundungseffekt, den der Gesetzgeber begrenzen wollte.

Der Basiszins wird aus der Rendite von Bundesanleihen mit jährlichen Zinszahlungen am 2. Januar abgeleitet. Die Bundesbank zieht dabei Papiere mit 15 Jahren Restlaufzeit heran. Das aktuelle Niveau von 3,20 Prozent spiegelt die gestiegenen Renditen am Anleihenmarkt wider – eine Folge der Zinswende der vergangenen Jahre.

So funktioniert die Berechnung

Die Höhe der Vorabpauschale ergibt sich aus einer gesetzlich vorgegebenen Formel: Der Wert der Fondsanteile zum 1. Januar wird mit 70 Prozent des Basiszinses multipliziert. Daraus errechnet sich der sogenannte Basisertrag.

Ein Rechenbeispiel: Bei einem Fondsvermögen von 50.000 Euro Anfang 2026 beträgt der Basisertrag 1.120 Euro (50.000 Euro x 3,20 Prozent x 0,7). Wichtig: Die Vorabpauschale darf nicht höher sein als die tatsächliche Wertsteigerung des Fonds im Vorjahr. Bei Verlusten entfällt sie ganz.

Von diesem Basisertrag werden dann Steuern abgeführt – allerdings nicht auf den vollen Betrag. Je nach Fondstyp greifen Teilfreistellungen: Bei reinen Aktienfonds bleiben 30 Prozent steuerfrei, bei Mischfonds mit mindestens 51 Prozent Aktienanteil ebenfalls. Bei Mischfonds mit mindestens 25 Prozent Aktienquote sind es 15 Prozent. Offene Immobilienfonds genießen eine Freistellung von 60 Prozent, bei auslandsorientierten Immobilienfonds sogar 80 Prozent. Auf den nach Teilfreistellung verbleibenden Betrag werden dann Abgeltungsteuer (25 Prozent), Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent auf die Abgeltungsteuer, wird nur für obere Einkommensgruppen erhoben) und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig.

Bei einem Aktienfonds mit 30 Prozent Teilfreistellung ergibt sich folgende Rechnung: Von den 1.120 Euro Basisertrag bleiben nach Teilfreistellung 784 Euro steuerpflichtig (70 Prozent von 1.120 Euro). Darauf fallen 206,78 Euro Steuern an (ohne Kirchensteuer) – deutlich mehr als bei einem Basiszins von 2,53 Prozent im Vorjahr, als nur 163,49 Euro fällig geworden wären.

Freistellungsauftrag nutzen

Anleger können die Belastung durch die Vorabpauschale reduzieren oder ganz vermeiden, indem sie einen Freistellungsauftrag einrichten. Der Sparerpauschbetrag liegt seit 2023 bei 1.000 Euro für Alleinstehende und 2.000 Euro für Zusammenveranlagte. Bis zu dieser Höhe bleiben Kapitalerträge steuerfrei – einschließlich der Vorabpauschale.

Die depotführenden Banken buchen die fälligen Steuern automatisch vom Verrechnungskonto ab. Wer zum Jahreswechsel nicht über ausreichend Liquidität verfügt, riskiert Mahngebühren – ein Detail, das gerade bei größeren Fondsvermögen relevant werden kann.

Keine zusätzliche Belastung

Wichtig zu verstehen: Die Vorabpauschale ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine Vorauszahlung. Beim späteren Verkauf der Fondsanteile werden die bereits gezahlten Vorabpauschalen mit dem steuerpflichtigen Gewinn verrechnet. Anleger zahlen also nicht doppelt, sondern nur früher.

Dieser Mechanismus erklärt auch, warum die Regelung bei niedrigen Basiszinssätzen den Steuerstundungseffekt nur begrenzt mindert. In Jahren mit Basiszinsen nahe null – wie 2020 mit 0,07 Prozent – wird trotz hoher Fondserträge nur ein Bruchteil vorab versteuert. Der Großteil der Besteuerung verschiebt sich weiterhin auf den Verkaufszeitpunkt.

Mit dem aktuellen Rekordniveau von 3,20 Prozent entfaltet die Vorabpauschale nun stärker ihre Wirkung. Für Anleger mit thesaurierenden Fonds bedeutet das: Der Steuerstundungseffekt schwindet, die jährliche Steuerbelastung steigt. Ob und wie lange der Basiszins auf diesem Niveau verbleibt, hängt von der weiteren Entwicklung am Anleihenmarkt ab.